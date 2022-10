DOMINGO 16

TEATRO



Cae la noche tropical Regresa la obra que lleva a los escenarios la última novela de Manuel Puig, en la que dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Según Puig, el tema fundamental de su novela es el afecto. La producción cuenta con dirección de Pablo Messiez y el elenco está conformado por Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Carolina Tejeda. Además, participan con voces en off Javier Rodríguez Cano y Lalo Rotavería. El dramaturgo Messiez dirigió otras obras como He nacido para verte sonreír (2017) y Los ojos (2012).

A las 18, en Cine teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: $1250.

Las fugitivas La obra se inspira en el famoso crimen de las hermanas francesas Christine y Léa Papin, condenadas en Le Mans en 1933 por asesinar a la esposa e hija de su patrón en la casa donde se desempeñaban como empleadas domésticas. Con dramaturgia de Héctor Levy-Daniel, la producción se vuelve a presentar con la actriz Laura Silva en el papel de La señora, junto a Daniela Rizzo y Brenda Fabregat en los roles de las hermanas Papin. Ésta obra forma parte del programa Reactivar Escena del Instituto Nacional del Teatro.

A las 18, en Teatro El Crisol, Malabia 611. Entrada: $1000.

MÚSICA

Juan Pablo Navarro Septeto La agrupación se presenta en su nueva etapa con los temas compuestos por Navarro que forman Visiones pandémicas, el último lanzamiento de la banda. También ofrecerá un recorrido por algunos de los temas de sus dos discos previos: Tangos de la posverdad (2018) y Los dopados (2019), ambos nominados a los premios Gardel. Junto a ellos, estará Julia Sanjurjo como cantante invitada. La banda cuenta con fuerte raíz tanguera y un mayor acento en las influencias del jazz y la música contemporánea.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1600.

CINE

Un hombre de cine Se estrena la película de Hernán Gaffet sobre la historia política de la censura cinematográfica argentina narrada a través de la trayectoria profesional de su padre, Néstor Gaffet (1928-1982), abogado, productor de cine, ocasional guionista, crítico y docente. Néstor se especializó en distribuir cine de vanguardia y a la vez luchó contra la censura cinematográfica. Entre sus películas se destaca Un guapo del 900 (1960). Hérnan Gaffet ya había incursionado en las producciones biográficas. Su primer largometraje fue el documental Oscar Alemán: Vida con swing (2002), que obtuvo el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste (2002), y el Cóndor de Plata al Mejor Video Film (2003).

A las 18, en MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $450.

ETCÉTERA

Los días felices Llega la sexta edición del ciclo de poesía organizado por Adrián Agosta y Mauro Quesada. En esta ocasión leerán Camila Dagnino, Walter Lezcano, Denise Fernández, Alan Laveglia, Juan Zara y Serena Franco (Brasil). El evento contará, además, con una feria de editoriales independientes.

A las 19, en La Pulpería, Dardo Rocha 396, Monte Grande. Gratis.

LUNES 17

MÚSICA

Golpe de (m)suerte La cantante de Lxs Rusxs HIjxs de Putx presenta su disco-película. La producción es un mediometraje experimental interdisciplinario de La Piba Berreta y Nina Kovensky que acompaña el disco homónimo de La Piba Berreta (Deseo Discos, 2021). La película fue rodada en Entre Ríos en septiembre del 2020. Junto a Rita Pauls en guión y Cartón Pintado en realización, la dupla inventa el concepto de “surrealismo analógico”, experimentando diversas formas de generar efectos visuales y escenografía a través de recursos estéticos de materiales físicos concretos como cartón y espejos. El film se estrenó en el Festival Escenario (2021).

A las 19, en Cine Club Lucero, Nicaragua 6048. Entrada: $500.

TEATRO

Alicia por el momento Se presenta la obra ambientada en la dictadura chilena de Pinochet y con texto original de Sylvain Levey. La pieza narra la vida de Alicia, quien huye de Chile junto a su familia para escapar de la dictadura. Ella trata de rehacer su identidad en un país donde no conoce el idioma ni la idiosincrasia pero sin embargo logra sobrevivir a cada momento. Dirigida por Maruja Bustamante, la obra aborda los sentimientos de las personas migrantes, el corazón de quien por uno u otro motivo debe dejar el lugar donde nació.

A las 21, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $1500.

CINE

Siete perros Se proyecta la película de Rodrigo Guerrero sobre Ernesto, un hombre que vive con siete perros en un edificio de Córdoba. Las quejas de los vecinos lo urgen a sacar a los animales, pero él no puede echarlos, ni tampoco afrontar una mudanza. El largometraje cuenta con el protagónico de Luis Machín y un elenco conformado por Maximiliano Bini, Natalia Di Cienzo, entre otros. Entre su amplia trayectoria cinematográfica, Machín actuó en piezas como Así habló el cambista (2019), Los padecientes (2017) y Necrofobia (2014).

A las 20:50, en Cine Cosmos, Av. Corrientes 2046. Entrada: $200.

El día que me muera Con dirección de Néstor Sánchez Sotelo, esta comedia de humor negro cuenta la historia de Dina, quien lleva muchos años sin ver a sus tres hijos. Ellos escaparon de su control excesivo y viven en el exterior. Ella no puede superar su aerofobia para ir a visitarlos. Entonces, junto a sus amigos,monta un simulacro de su funeral para obligarlos a venir a verla. El film tiene un elenco encabezado por Betiana Blum y cuenta con actuaciones de Roberto Carnaghi, Alan Sabbagh y Mirta Busnelli, entre otros.

A las 20, en Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

ARTE

Entre la imagen y la palabra A cincuenta años de la muerte de Alejandra Pizarnik, se celebra su figura con una muestra que reproduce su laboratorio poético, sala de montaje donde se despliegan tanto sus influencias como los materiales y los principios constructivos de su obra. Se incluyen reproducciones de los dibujos y collages conservados en la Biblioteca de la Universidad de Princeton, originales que le obsequió a Ivonne Bordelois y Graciela Maturo, y obras de su maestro, el pintor surrealista Juan Batlle Planas.

Hasta marzo de 2023, en Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502. Gratis.

MARTES 18

CINE



Casablanca Se proyecta el clásico estadounidense dirigido por Michael Curtiz y basado en la obra teatral Everybody Comes to Rick’s. El texto original se inspiró en el viaje a Europa que hizo Murray Burnett en 1938, en el cual pudo visitar Viena justo antes de la incorporación de Austria a la Alemania nazi. Para su adaptación al cine, se añadieron elementos de comedia, se resaltaron los componentes políticos y se intensificaron los aspectos románticos de la historia. Protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, la película fue galardonada con varios premios Óscar, incluyendo a la mejor película de 1943 y a mejor director.

A las 15:55, en Cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $500.

Black Is Beltza 2 Se estrena la segunda parte de la película animada, basada en la novela homónima y dirigida por Fermin Muguruza. La primera parte se proyectó en más de 40 festivales internacionales y ahora llega la continuación de la historia de Ainhoa. La protagonista es una chica boliviana que, tras la muerte de su madre, conoce a Josune, una periodista comprometida, y su cuadrilla de amigas y amigos. Cuando el novio de Josune muere por sobredosis de heroína, ésta decide acompañar a Ainhoa en su viaje.

A las 21, en Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Gratis.

La edad media Se proyecta el largometraje dirigido por Alejo Moguillansky y Luciana Acuña durante los días más duros del aislamiento pandémico. Como en otros trabajos del director, los protagonistas vuelven a interpretar versiones más o menos ficcionales de sí mismos. Él y ella son artistas tratando de arreglárselas para seguir produciendo, no solo obras sino dinero, en un contexto de encierro, mientras su hija se aburre sin llegar a entender del todo las preocupaciones de sus padres.

A las 18, en Sala Leopoldo Lugones, Av. Corrientes 1530. Entrada: $450.

ARTE

Materia prima La muestra es una obra colaborativa que explora e investiga el desarrollo de materiales sostenibles para proyectos textiles. La propuesta de Eliana Laura Guzmán, Franco Moraviski y Emilce Cesarini visibiliza el impacto desfavorable a nivel ambiental que tienen los procesos productivos y la industria de la moda frente a lo que propone la creación de nuevas materialidades sustentables. La exhibición ha sido seleccionada para participar del 3D Fashion Week (Perú, 2020) y Powwow Fashion Tech Week (Italia, 2021).

A las 12:30, en Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

TEATRO

Breve enciclopedia sobre la amistad Con dramaturgia de Tomás Masariche, esta puesta en escena combina la comedia y lo dramático, mientras cruza los límites entre lo performático y la instalación viva. La obra tiene como punto de partida el verano que Celso y Celia, dos adolescentes, pasan juntos durante la década del 90. Sus intérpretes son Maga Clavijo, Tomás Masariche, Felipe Saade, Max Suen y Casandra Velázquez

A las 21, en Planta de investigación y creación transversal, Inclan 2661. Entrada: $1200.

MIÉRCOLES 19

ETCÉTERA

Maitena, las mujeres de mi vida Se exhibe la primera exposición retrospectiva de la humorista y socióloga argentina. La exposición presenta el recorrido de la artista, así como bocetos y piezas originales de sus grandes éxitos como Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas peligrosas, dibujos eróticos que fueron parte de sus publicaciones en Sex Humor, Cerdos & Peces y la Fierro. También se exhibe el proceso creativo de sus tiras. Maitena invitó al colectivo Línea Peluda, dibujantes transfeministas que visibilizan el activismo artístico con una respuesta política, sumando un espacio colaborativo que incorpora voces, historias y sensibilidades.

Hasta marzo, en Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

El verso argentino Continúa con el ciclo de poesía que expone el pasado y el presente de la poesía nacional. Con la presentación de otros exponentes, conocedores de su obra, se leerán algunos de sus poemas más relevantes y, cuando sea posible, se proyectará un breve video iconográfico alusivo a su vida y su producción. En esta fecha presenta un homenaje al poeta Francisco Gandolfo, creador de la mítica revista literaria El Lagrimal Trifurca. Participarán Osvaldo Aguirre, Eduardo D’Anna y Roberto Retamoso.

A las 18:30, en Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502. Gratis.

MÚSICA

Romina Péchin La cantautora pampeana presenta Huesos, su segundo álbum de estudio. Editado por el sello Territorio y con la producción de Juan Ibarlucía (Pommez Internacional), el disco reúne siete canciones en donde conviven elementos analógicos y digitales, la electrónica y la canción de raíz. Péchin inició su carrera musical en 2015 con el lanzamiento de Monte, su primer trabajo discográfico. El show contará con la apertura musical de Manuela De Las Casas.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entradas: $1500.

San Isidro Jazz Llega la 12° edición del festival de jazz que reúne a más de cuarenta artistas nacionales. Este año contará, además, con la participación del estadounidense James Boogaloo Bolden, legendario trompetista de B.B. King. Además, habrá dos clases gratuitas, una con Boogaloo Bolden y otra con Lucho Pellegrini. En su primera jornada, se presentará Andrés Boiarsky Cuarteto, conformado por Andrés Boiarsky (saxo), Hernán Jacinto (piano), Flavio Romero (contrabajo) y Fernando Moreno (batería).

A las 20, en Museo Pueyrredón, Rivera Indarte 48, San Isidro. Gratis

ARTE

Hebe de Bonafini, una madre rev/belada A través de fotografías, esta exhibición propone el recorrido por la vida de la pionera en la lucha contra el terrorismo de Estado y referente de los derechos humanos. La exposición fotográfica, curada por Ulises Gorini, plantea su periplo vital a través de una serie de imágenes que la retratan desde sus tempranos años en aquella barriada popular bonaerense, su noviazgo y casamiento, el nacimiento de sus hijos, la vida familiar y su tránsito a la lucha política.

A las 14, en Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

JUEVES 20

CINE

Festival Asterisco Comienza la novena edición del festival internacional de cine LGBTIQ+. Con el objetivo de expandir su alcance y garantizar el acceso y la circulación de contenido queer, contará con funciones tanto presenciales como virtuales, en siete sedes y dos plataformas de streaming. El evento se llevará acabo en el MALBA, Centro Cultural Kirchner, Centro Cultural Conti, Hasta Trilce, Universidad del Cine, Centro Cultural Recoleta y Puticlú. Además, contará con transmisiones en las plataformas virtuales Contar y Mica. El festival contará con una sección de competencia de largometrajes, una de cortometrajes, la sección "La piel que habito", Pioneres Queers y el Foco Canadá.

Hasta el 30 de octubre. Gratis, salvo Malba (Entrada: $450)

10cortos10 Se lleva adelante la muestra anual de los diez mejores cortos de producción nacional. Producida y programada por los periodistas y cineastas Cynthia Sabat y Paulo Pécora, esta sexta edición de la muestra ofrecerá algunas de las expresiones locales más acabadas dentro del formato de películas de duración breve. Se seleccionaron cortos que evocaban una amplia diversidad de miradas, dueños de una gran calidad artística, innovadores y arriesgados en sus temáticas y en las formas originales de abordarlas.

A las 18, en Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

TEATRO

Experimentum Mundi En la primera jornada del Festival No Convencional, se representará la obra de Giorgio Battistelli, una pieza de teatro musical para dieciséis trabajadores, un narrador, cuatro voces femeninas y un percusionista que será dirigida por Lucas Urdampilleta. Se presentan en un teatro panaderos, zapateros, albañiles y otros trabajadores que protagonizan la acción escénica. Los materiales, sonidos, olores y movimientos de su trabajo se articulan con la música y el recitado de las descripciones de diferentes oficios y sus herramientas.

A las 20:30, en Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis

La Santa Paz Con dirección de Andrea D’Agostino y texto de Tania Ruiz, esta comedia de humor negro se desarrolla en una funeraria, donde cada uno de sus empleados y peculiares clientes con sus intereses personales y tentaciones, producen una serie de confusiones y enredos que alteran la paz del lugar. El elenco está conformado por Claudio Bustamante, Yani Gitori , Gustavo Ortolán, Mónica Alvarez, José Manuel Núñez, Paula Rivero y Diego Britti.

A las 22:30, en Teatro El Espión, Sarandí 766. Entrada: $1000.

ARTE

#Desnudossomos La exhibición de Gabriel Altamirano se centra en el proceso de autoconocimiento y la forma de relacionarse. Haciendo foco en la búsqueda de la identidad, coloca al cuerpo como objeto de deseo, como continente y contenedor. Representado en dibujos realizados en diferentes materiales y soportes: como lápices de color, bolígrafos y filamento 3D, en donde la línea protagonista, a veces desdibuja los mismos cuerpos.

A las 15, en Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis

VIERNES 21

TEATRO



Las reinas Esta obra pone en escena a dos monarcas de un reino en crisis que atraviesan dificultades para gobernar y llevar tranquilidad a sus súbditos. A pesar de sus intentos por mantener el orden, la pérdida de un comprobante de gastos terminará de desestabilizarlas por completo. La comedia cuenta con dramaturgia de Paula Grinszpan y Lucía Maciel, quienes además protagonizan la obra y llevan adelante la dirección junto a Lucia Panno. Grinszpan participó en diversas obras como Para partir (2019) y Eléctrica (2018), junto a Esteban Menis e Iair Said. Mientras que Maciel actuó en piezas como El hombre invisible contra los fondos buitres (2011).

A las 20:30, en Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $1400.

Bodas de sangre Se presenta la tragedia escrita por Federico García Lorca, con dirección de Vivi Tellas y el rol protagónico a cargo de Maria Onetto. El texto original, mantenido casi intacto en esta adaptación, gira en torno a la vida y la muerte. Cuenta con elementos míticos que introducen al lector en un mundo de sombrías pasiones que derivan en los celos, la persecución y en el trágico final: la muerte. El amor se destaca como la única fuerza que puede vencerla.

A las 20, en Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $1250.

MÚSICA

Isla de Caras Luego de su gira internacional, la banda argentina regresa al país para presentar Una caricia, su segundo álbum, y adelantar canciones inéditas. El grupo compuesto por Lautaro Cura, Nicolás Teubal, Salvador Colombo, Santiago Martínez y Francisco Nicholson nació en 2017, en Buenos Aires. Su primer disco, Chango, fue lanzado en 2018 y le consiguió a la banda una participación en el festival Lollapalooza de ese año.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $2.400.

CINE

Rincón de Darwin En el marco del festival de cine latinoamericano, Mirá Pa’ Cá, se presenta esta road movie uruguaya de Diego Fernández Pujol. La película cuenta el viaje de un joven que rompe con su pareja y se lanza al camino con otros dos amigos hasta el mítico paraje que da título a la película. Esta película es el primer largometraje de ficción del director, quien también se ha dedicado a la dirección de publicidades y se ha desarrollado en el área de contenidos, con series de animación educativas como Ana la rana. En 2016 fue coproductor de Mulher do pai (Brasil-Uruguay 2016) seleccionada para la Berlinale en 2017.

Se encuentra en Contar.com.ar. Gratis.

ARTE

Visibilidad variable Con curaduría de Florencia Qualina, se exhibe una selección de obras de Pablo Rosales que reflejan la experiencia urbana. El artista argentino expuso individualmente en Buenos Aires “Hay que pensar más antes de mostrar” en Belleza y Felicidad, “Formato Hogar” en Jardin Oculto, 2011; “Artista. Media Carrera. Todo destino” en 2015, “Aun sin nombre” en 2017 en la Galería Big Sur; y “No pensar” en la Galería Aldo de Sousa (2018). Obtuvo el premio Site Specific Hotel Panamericano, Bariloche.

Hasta el 20 de noviembre, en MACBA, Av. San Juan 328. Entrada: $500.

SÁBADO 22

MÚSICA

Ninja y Manu Hattom Se sube a los escenarios Katya Avila con su proyecto musical, para presentar su nuevo lanzamiento: Rusia. El álbum está inspirado en un libro de poemas de Anna Ajmátova y Marina Tsvjetáieva y las temáticas de exilio, amistad, amores y sufrimiento que en él se abordan. Desde su alter-ego Ninja, Katya incursionó en el mundo de la música publicando su primer EP Un bosque oscuro. En sus comienzos, la artista nacida en la Patagonia cantó en una banda de boleros reversionados que se llamó Las Románticas. En este show, la acompaña Hattom, quien compuso Congreso, banda sonora de la película homónima, bajo la dirección de Luis Fontal

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1600.

Martin Pavlovsky El pianista y compositor presenta su disco Dos mundos en el que asocia su piano a metales cuerdas y maderas en combinaciones y ritmos heterodoxos. Lo acompañan Facundo Guevara (Percusión), Martina Greiner (Cello), Guille Airoldi (Trombón) y Diego Wainer (Contrabajo). El show contará con la participación de Arno Stepanyan.

A las 22, en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Entrada: $1500.

ARTE

Noche de los museos Se desarrolla una nueva edición de la jornada nocturna en la cual más de cien espacios culturales de toda la Ciudad de Buenos Aires abren sus puertas con una programación especial. Por otro lado, habrá trece artistas contemporáneos que intervendrán los espacios exteriores de distintos museos. El evento contará con una propuesta especial para niños y niñas. Durante esta noche, el transporte público de la ciudad será gratuito.

Desde las 19, en Museos y espacios culturales de la ciudad. Gratis.

CINE

Abuelas Se proyecta el documental de Cristian Arriaga que intenta mostrar la historia de vida de mujeres que buscan a sus nietxs secuestradxs y desaparecidxs durante el terrorismo de Estado. En la película, las Abuelas de Plaza de Mayo cuentan en primera persona su historia haciendo hincapié en el hecho de que han sido simples mujeres a las que les ocurrió algo excepcional, pero sistematizado por el Estado, y que les cambió la vida para siempre. Participan del film Estela de Carlotto, Sonia Torres, Ledda Barreiro, Delia Giovanola, entre otras.

A las 20:30, en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

TEATRO

La mujer de antes La obra es una reinterpretación contemporánea del mito de Medea y su afán de hacer justicia ante la promesa de amor eterno incumplida. Fran y Claudia son un matrimonio que vive junto a su hijo adolescente, Andi. Después de 19 años deciden mudarse de continente. En ese momento se inicia un derrotero de acciones donde el pasado irrumpe arrasando un presente sostenido por la certeza de un futuro prometedor y desarma la ilusión de una existencia estable y segura. Cuenta con el texto de Roland Schimmelpfennig y la dirección de Mayra Carlos, Uriel Guastavino y Victoria Solarz.

A las 17:30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1800.





