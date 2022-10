Según Luciano Monteagudo, al momento de su estreno Criatura de la noche (Thomas Alfredson; 2008) se destacó más por su lista de noes que por sus síes. En pleno auge de la saga Crespúsculo, aparecía una producción sueca como transfusión vital al género vampírico. Una “Melody hardcore” que elevó la vara para una de las vertientes más transitadas del terror. Lo mismo sucede con Déjame entrar (estreno el próximo viernes por Paramount+) en relación al notable material que le sirvió de inspiración. No es simplemente una remake (eso queda para el largometraje de Matt Reeves de 2010) de diez capítulos. Tampoco sería justo catalogarla como un reinicio per sé de la historia pergeñada por John Ajvide Lindqvist (autor de la novela y guionista del film). La Nueva York de la actualidad, los personajes latinos, la incorporación de una subtrama sobre un virus, implican un nuevo grupo y factor al mito de los colmilludos.



Eli (Madison Taylor Baez) es una niña vampiro y junto a su padre (Demian Bichir) vaga por los Estados Unidos desde hace una década. Son nómades por obligación y un peligro para los que los rodean. Los estragos y efectos son los conocidos: la luz del sol puede carbonizarla, quedó congelada en los 12 años y por la noche tienen habilidades monstruosas. El mayor problema, sin embargo, es físico. El estómago de la nena cruje como un terremoto y Mark Kane hará lo necesario para llenar un bidón de varios litros con cierto líquido espeso y carmesí cada día. Eso implica tajearse el brazo con el mismo cuchillo que puede degollar a desconocidos. El porqué de su regreso a Nueva York se debe al rumor de una droga que produce un efecto similar al subidón que tiene su hija en ciertos momentos. Mark cree que ahí puede estar la cura para el mal de Eli.

Claro que Dejame entrar no sería tal de no tener la historia de la niña monstruo con su nuevo vecino. Solitario a la fuerza, con todos los números como para ser objeto de acoso escolar, con una madre policía y un padre en rehabilitación, Isaiah (Ian Foreman) se refugia en la magia y en el repentino interés que le demuestra la nena que anda colgada de los árboles y no tiene frío en plena nevada. Entre trucos y revelaciones, el rarito y la vampirina, tendrán su primer romance. Aunque el entorno sea metropolitano, la angustia preadolescente y el clima aciago sigue allí. Su showrunner, Andrew Hinderaker, dijo que la intención fue crear una ficción “ligeramente elevada” de la realidad.

Presentar a los vampiros en tanto víctimas de una infección, cede espacio a nuevos personajes y cuestiones como el de la científica Claire Logan (Grace Summer) quien tiene su propia mochila familiar por llevar. Que los vampiros estén enfermos ofrece un punto de vista argumental y estético llamativo, aunque ya transitado por otra entrega como The Strain. Con su información a cuentagotas, el piloto dejó en evidencia que aquí hay una otra ruta narrativa y de tono: nada de la pedofilia muda que sobrevolaba en Criatura de la noche. Aquí la relación padre/hija queda explícita dosificando la angustia que provocaba aquella ficción. De hecho, en una escena del primer episodio, el papá y la hija discuten porque ella quiere salir a cazar para saciar su hambre. “Tú no eres eso”, la reprende en el único momento de “Anything for blood” que se habla en castellano. Eli, entonces, quizá no sea una “criatura de la noche” pero se le parece bastante.





Programados

* El encargado, la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, podrá verse desde el próximo 26 de octubre por Star+. Eliseo (Guillermo Francella) trapea, saca la basura y sabe absolutamente todo sobre los habitantes de un edifico. La comedia negra destripa modismos sociales, dinámicas de ascensor y hace una radiografía de consorcio. Los personajes de Darío Barassi, El Puma Goity, Moro Anghileri, Adriana Aizemberg, Mirta Busnelli y Martín Seefeld vivirán bajo la atenta lupa del hombre al que nunca deberían llamar “portero”.

* Lionsgate+ estrenará Amistades Peligrosas el próximo 6 de noviembre. Se trata de una nueva versión de la novela epistolar de Choderlos de Laclos. La historia contó con una recordada adaptación en el cine de la mano de Stephen Frears en 1988. Títulos nobiliarios, lascivia, seducción y desconcierto en la Francia prerevolucionaria.

* Apple TV+ reveló las fechas de estrenos de las nuevas temporadas de tres de sus caballitos de batalla seriado. La nueva adaptación de The Mosquito Coast podrá verse desde el 4 de noviembre. La siguiente en el calendario será la tercera temporada de la comedia laboral Mythic Quest: 11 de noviembre. Por su parte, Slow Horses -el drama de espías, suspenso y tono zumbón protagonizado por Gary Oldman- tendrá su estreno el 2 de diciembre.

El personaje

Carmy Berzatto de El Oso (Jeremy Allen White). El chef regresa a Chicago para manejar el deli de sánguches que había pertenecido a su hermano recientemente fallecido. Además de ganarse el respeto del staff, este émulo de Anthony Bourdain tendrá que saber usar en su justa medida a los ingredientes de “The Beef”: un primo cocainómano, una gourmet en ascenso, un panadero con ínfulas de estrella, entre otros.