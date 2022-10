Este lunes desde las 15:30 se celebrará en el Teatro del Châtelet de París la ceremonia de entrega del Balón de Oro, el tradicional premio otorgado por la revista France Football. Es el primero al que Lionel Messi no es nominado desde 2005. Cómo verlo desde Argentina y quiénes son los candidatos.

Balón de Oro 2022

El Balón de Oro fue creado en 1956 por France Football. En 1991 la FIFA creó su propio premio, llamado FIFA World Player. El inglés Stanley Matthews fue el primer jugador en ganarlo, mientras que en 1997 el brasileño Ronaldo Nazario fue el primero no nacido en Europa en quedárselo.

El invento de la entidad madre del fútbol mundial no logró opacar la relevancia del galardón de la revista, por lo que en 2010 se fusionaron. Esa relación duró hasta 2016: el Balón de Oro volvió a ser exclusivo de France Football y la FIFA ahora entrega el premio The Best.

Esta es la primera edición desde la de 2005 en la que Lionel Messi no está nominado para ganar el Balón de Oro. El argentino es el máximo ganador de la historia del premio con siete galardones: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

Balón de Oro: horario para Argentina y cómo verlo por TV en vivo y online

La ceremonia comenzará desde las 15:30, será televisada por ESPN2 y transmitida a través de Star+. Los usuarios de Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow, entre otras, pueden ver la señal mediante esas plataformas de streaming.

Nominados a ganar el Balón de Oro 2022

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Kylian Mbappé (PSG)

Luis Díaz (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Fabinho (Liverpool)

Darwin Núñez (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Erling Haaland (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Joao Cancelo (Manchester City)

Sadio Mané (Bayern Munich)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Cristopher Nkunku (RB Leipzig)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Casemiro (Manchester United)

Heung-Min Son (Tottenham)

Harry Kane (Tottenham)

Mike Maignan (AC Milan)

Rafael Leao (AC Milan)

Sebastien Haller (Borussia Dortmund)

Dusan Vlahovic (Juventus)

Cómo se elige el ganador del Balón de Oro

Esta edición del Balón de Oro será la primera en la que se tenga en cuenta lo hecho durante toda la temporada (de agosto a julio) y no lo realizado en el año natural (de enero a diciembre).

Después de que la revista France Football anunció los 30 candidatos hombre, un jurado de 170 periodistas especializados elegirá a cinco jugadores y les otorgará 6 puntos al primero, 4 el segundo, 3 al tercero, y 2 y 1 para los restantes.



En cuanto al premio femenino, serán 50 periodistas los que decidan quién fue la mejor futbolista de la temporada.

Para votar a sus nominados, el jurado basará su elección en tres criterios: actuación individual, rendimiento colectivo, y clase y valores del jugador (fairplay y comportamiento).

Los máximos ganadores del Balón de Oro

Lionel Messi se quedó con el Balón de Oro en siete ocasiones —2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021—, mientras que Cristiano Ronaldo, su inmediato perseguidor, lo ganó cinco veces —2008, 2013, 2014, 2016 y 2017—.

7– Lionel Messi

5 – Cristiano Ronaldo

3 – Michel Platini

3 – Johan Cruyff

3 – Marco van Basten

Karim Benzema, el gran candidato

La temporada 2021/22 de Karim Benzema fue brillante desde todo punto de vista. En cuanto a lo colectivo, el Real Madrid conquistó la liga española y la Champions League. El francés fue una pieza clave para esas conquistas: metió 27 goles en el torneo doméstico y 15 en el certamen europeo, cifras que lo convirtieron en el máximo goleador de ambas competiciones. El delantero es el gran candidato a quedarse con el Balón de Oro.

Trofeo Yashin: qué es y nominados

El Trofeo Yashin, incluído en 2019, lleva el apellido del legendario exarquero soviético Lev Yashin, apodado como Araña Negra y considerado como uno de los mejores arqueros de la historia. El oriundo de Moscú fue el único guardamenta ganador de un Balón de Oro (1963). Justamente es al mejor de la temporada en ese puesto a quien se le otorga ese galardón.

Thibaut Courtois

Alisson Becker

Ederson

Mike Maignan

Yassine Bounou 'Bono'

Edouard Mendy

Manuel Neuer

Jan Oblak

Kevin Trapp

Hugo Lloris

La primera vez que se entregó fue en 2019 y el ganador fue el brasileño Alisson Becker, en 2020 no hubo gala por la pandemia y en 2021 lo ganó el italiano Gianluigi Donnarumma.

Nominadas al Balón de oro femenino 2022

Se instauró en 2018 y tiene, hasta el momento, cuatro ganadoras: la noruega Ada Hagerber en la primera edición, la estadounidense Megan Rapinoe en 2019 y la española Alexia Putellas en 2020 y 2021.

Vivianne Miedema (Arsenal, Países Bajos)

Lena Oberdorf (Wolfsburgo, Alemania)

Alexia Putellas (Barcelona, España)

Catarina Macario (Lyon, Brasil)

Fridolina Rolfö (Barcelona, Suecia)

Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

Millie Bright (Chelsea, Reino Unido)

Ada Hegerberg (Lyon, Noruega)

Marie-Antoine`e Katoto (PSG, Francia)

Beth Mead (Arsenal, Inglaterra)

Alex Morgan (Orlando Pride / San Diego Wave, Estados Unidos)

Asisat Oshoala (Barcelona, Nigeria)

Wendie Renard (Lyon, archipiélago de Marenica)

Trinity Rodman (Washington Spirit, Estados Unidos)

Sam Kerr (Chelsea, Australia)

Selma Bacha (Lyon, Francia)

Lucy Bronze (Manchester City / Barcelona, Inglaterra)

Christiane Endler (Lyon, Chile)

Kadidiatou Diani (PSG, Francia)

Alexandra Popp (Wolfsburgo, Alemania)

Trofeo Kopa (mejor jugador de menos de 21 años)

El Trofeo Kopa comenzó a entregarse en 2018 y premia al mejor futbolista menor de 21 años de la temporada. El primero lo ganó el francés Kylian Mbappé, en 2019 se lo llevó el neerlandés Matthijs de Light y en 2021 el español Pedri González.