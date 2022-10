Con una peña y otras actividades que se hicieron en San Jorge, familiares, compañeres y amigues de Florencia Gómez recordaron a la militante y referente de géneros de la Federación Juvenil Comunista en la provincia, a dos años de su femicidio. El 12 de octubre de 2020, Florencia fue atacada en un camino rural, a más de 1300 metros del centro de San Jorge, localidad ubicada a 150 kilómetros de la capital santafesina. Tenía 35 años y dos hijas de 5 y 2. La investigación busca dar con el o los autores. "Estamos de pie, deseando que llegue el día que podamos decir que tenemos al femicida. La causa está en constante movimiento", resumió Gabriela, hermana de Flor, quien se manifestó conforme con el trabajo de Fiscalía, con la que están en contacto permanente. En tanto, el fiscal Omar de Pedro confirmó que entre las diferentes medidas que se llevan adelante, personal de la Policía Federal intervendrá para colaborar con el análisis de prueba científica reunidas hasta el momento.

El dolor y la búsqueda de justicia permanecen intactos en el entorno de Florencia. Las personas que la rodeaban en su día a día no bajan los brazos y piden que quienes tengan información puedan aportarla a la investigación. "Es una fecha difícil, pero aquí estamos, con la esperanza de que no pase más tiempo sin que podamos decir que tenemos al femicida", expresó Gabriela Gómez. "La causa tiene diez tomos y está en constante movimiento, tenemos permanente contacto con el fiscal y no se descarta nada", aseguró. Además, valoró la posibilidad de que intervenga personal especializado de la Policía Federal.

Florencia fue recordada con diferentes actividades que se realizaron desde el miércoles pasado. "A todas esas personas que compartieron mucho o poco de su vida junto con ella se les quema el pecho, les arde porque ya no está y -lo peor de todo- porque todavía no se encontró a el o los culpables de su ausencia", escribió Manu Abuela, militante de la organización Las Chuecas. La forma que encuentran de canalizar la tristeza que dejó el femicidio de Flor es "colectivizarla, compartirla con la comunidad, para que duela menos y que se transforme verdaderamente en lucha. Para que no existan más Florencias y para que su muerte no quede impune, como hasta ahora", expresó la militante, que lamentó que en el país haya un femicidio o transtravesticidio cada 28 horas.

Una de las actividades en recuerdo por el femicidio de Florencia.

Por su parte, el fiscal De Pedro habló sobre la situación en la que se encuentra la investigación y aseguró que se trata de "una causa muy compleja. Llevo mucho tiempo en el Poder Judicial, mucho tiempo en investigaciones y pocos casos he visto con esta dificultad, con esta complejidad", aseguró en una publicación del portalpellegrinense.com.ar. "Hay que actuar con prudencia y en esto estamos de acuerdo con la familia porque hay muchas cosas privadas, cuestiones que tenemos que chequear, mucha información que nos llega en forma permanente", agregó.

Al mismo tiempo indicó: "Tenemos el apoyo de un grupo de la Policía Federal, del área científica, para poder revisar junto con ellos todas las pericias, todas las medidas y esto se va a hacer con elementos superiores y le va a dar empuje a la investigación". Se trata de "un grupo con mucha tecnología así que se van a volver a peritar celulares, hay gente también que se ocupa del área psicológica con elementos de primer nivel. Cuentan con un área de revisión y quizás nos puedan ayudar en lo que estamos trabajando", dijo.

Además, hizo un nuevo llamado a quienes tengan información, para se comuniquen. Y agregó que quedan por hacer pruebas de ADN, cotejos y otras medidas tendientes a esclarecer el hecho.