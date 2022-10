La embajada iraní en Corea del Sur informó que la escaladora Elnaz Rekabi, quien compitió sin velo en Seúl este fin de semana en aparente protesta contra el régimen ayatolá, viajó a la ciudad de Teherán con miembros de la delegación de su país y que en ningún momento estuvo desaparecida.

El anuncio surgió por los rumores que dieron vuelta al mundo sobre la desaparición de la atleta tras competir sin la prenda obligatoria para todas las mujeres iraníes.

"La señora Elnaz Rekabi, que participó en la ronda final de los Campeonatos de Asia de escalada, partió de Seúl rumbo a Irán a primera hora de hoy, 18 de octubre de 2022, junto a otros miembros de su equipo", aseguraron desde la embajada.

El gesto de la escaladora fue visto como una valiente muestra de apoyo a las mujeres de su país que llevan semanas protestando contra la obligatoriedad de llevar el velo tras la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini en una comisaría a la que fue llevada por llevar el pañuelo de manera inapropiada.



La posibilidad de la detención

Pese a que no hay confirmación oficial, los medios iraníes informaron que Rekabi será enviada a prisión por no respetar la ley que manifiesta el uso obligatorio del velo.

"Rekabi era devuelta a su país para llevarla a la prisión de Evin, en Teherán, bajo la orden de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", indicaron desde el sitio web de noticias Irán Wire.

Además, el mismo medio, señaló: "Reza Zarei, el jefe de la Federación de escalada de Irán, la engañó para que entrara al edificio de la embajada iraní en Seúl después de recibir órdenes de Mohammad Khosravivafa, presidente del Comité Olímpico de Irán".

A pesar de que la noticia de que no está desaparecida alivió al mundo, todavía la competidora no habló ni se conoció alguna imagen de la joven después de competir.

El posteo de Rekabi en Instagram

La primera noticia que dio la BBC británica que alarmó después de su participación es que se le había sacado a Rekabi el pasaporte y el teléfono celular y que nadie ha podido ponerse en contacto con ella desde el domingo.

Aun así la embajada iraní en Seúl sostuvo en su comunicado que "niega todas las noticias falsas y desinformación" relacionada con la deportista de 33 años.

La información de que Rekabi no cuenta con su celular puso en tela de juicio el posteo que apareció a primera hora del martes en la cuenta de la atleta en Instagram. De acuerdo a las traducciones, la iraní pidió disculpas por lo sucedido en una historia y explicó: "Me disculpó por las preocupaciones que causé. Debido a que mi turno para escalar llegó antes de lo previsto, mi velo se me cayó sin que pueda advertirlo. Actualmente estoy regresando a Irán con el equipo, de acuerdo con el calendario previsto".

La historia que publicó Rekabi en Instagram.





Protestas en Irán

Desde hace un mes el país de Medio Oriente vive una escalada de agresión hacia las mujeres que comenzaron a protestar para exigir derechos igualitarios, así como también que se deje de utilizar de forma obligatoria el hiyab o velo.

El último reporte de la ONG Irán Human Rights señala que ya son 108 las personas que murieron por la represión policial y hay miles de detenidos.

"Estamos alarmados por el asesinato de las fuerzas de seguridad. Según informes fidedignos, a algunos niños les dispararon con munición, mientras que otro murieron a consecuencia de las palizas", señaló el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Estas protestas se relacionan a la muerte de la joven Mahsa Amini en una comisaría donde había sido llevada por usar el velo de manera inapropiada. Desde ese momento se vivieron diversas manifestaciones que recorrieron el mundo.

Desde 1983 y según el Código Penal, las mujeres que no utilicen el hiyab recibirán penas de prisión y multas.