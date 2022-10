A principios de septiembre, el embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield, anunció en sus redes sociales un Plan Maestro en el tramo paraguayo de la Hidrovía con la colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense.

La iniciativa no fue bien recibida por la Cancillería argentina y los gobernadores del Norte Grande, que pidieron informes al país vecino sobre la intromisión de tropas extranjeras en territorio nacional.

"Todos sabemos que una de las excusas que usa Estados Unidos para desembarcar en los países, si no es la ayuda humanitaria, es la lucha contra el narcotráfico", señaló este martes al respecto el diputado nacional por Chaco Juan Manuel Pedrini.

El legislador del Frente de Todos también destacó en AM750 que la presencia norteamericana en la Hidrovía Paraguay-Paraná responde a varios factores. Por un lado está relacionado con el traslado de los alimentos, un eje que, por la guerra entre Rusia y Ucrania, se volvió estrátegico.

Por otra parte, Pedrini indicó que la creciente presencia china en América Latina incomoda a Washington. Paraguay es el único país de la región que no tiene relación diplomática con Pekín, con lo cual el Plan Maestro norteamericano también responde a los movimientos de la geopolítica global.

"Hay otro caso en Paraguay que es similar, se está analizando la posibilidad de que la OEA (Organización de los Estados Americanos) directamente radique una base del Ejército de Estados Unidos en Ciudad del Este, con la excusa del combate al terrorismo internacional y al narcotráfico", detalló el diputado.

Según explicó Pedrini, en 2018 existió otro intento por sellar el mismo acuerdo: "En su momento estaba en Paraguay el embajador Eduardo Zuain, actualmente embajador argentino en Rusia, y logró desbaratar ese intento. La diplomacia actuó de forma inteligente y terminó archivado el proyecto".

"Que hay contrabando no hay ninguna duda"

"Debemos estar hablando de un nivel de por lo menos 5 mil millones de dólares", aseguró el legislador, consultado por el contrabando de granos en el norte y el desvío de los camiones hacia la Hidrovía.

Sobre este punto, manifestó: "Que hay contrabando no hay ninguna duda. Todos lo vemos. El Chaco ya está produciendo 4 millones de toneladas de grano. Vemos la salida de los camiones y nos alarmamos porque van hacia el norte y no hay ninguna aceitera para el lado de Formosa y Corrientes".

Y concluyó: "Es una decisión política (la de no controlar), no hay ninguna duda, no hay ninguna razón para no tener un sistema de control más aceitado".