Salta es heterogénea y pluricultural. En su geografía caben quebradas y valles, la puna, la selva. Un abanico de colores. Esa diversidad se reflejó en las numerosas convocatorias para conmemorar el día de la Lealtad. No faltó nada. El subsuelo de la patria sublevada floreció en la plaza principal, en una esquina, a los pies del busto de la abanderada de los humildes, en un estadio colmado de banderas coloridas, en un mítico bar y en una sede partidaria. En ninguna estuvieron ausentes los bombos, la marcha, ni los sentidos discursos. Pero la que se convocó en el Delmi, tuvo además el propósito de apoyar la reelección del gobernador Gustavo Sáenz. Ese mismo día, en una entrevista radial, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anunció la fecha probable para la realización de las elecciones provinciales: el 14 de mayo.

El ministro de Gobierno explicó que el 16 de abril, la primera fecha posible de la que él mismo había anunciado antes, no es posible ya porque la ley exige que los comicios se convoquen seis meses antes. “Habíamos señalado que las fechas eran o el 16 de abril o el 14 de mayo", recordó, y añadió que "En ausencia de las PASO lo más probable es que sean el 14 de mayo”.

Antonio Hucena, secretario de Relaciones Institucionales de la provincia, explicó que de cara a las elecciones 2023, se está conformando un gran frente provincial para la reelección del gobernador. "Hasta el momento han adherido estos 17 partidos: Partido Justicialista, Salta nos Une, Libres del Sur, Memoria y Movilización, Partido Parte, Partido Fe, Partido Conservador Popular, Primero Salta, Frente Salteño, Frente Plural, Unión Victoria Popular, Partido Autonomista, Propuesta Salteña, Partido País, MID, Partido Renovador de Salta, y Todos por Salta", enumeró.

Hucena afirmó que las coincidencias son pragmáticas. Porque la discusión no debe ser ideológica, sino centrarse en las políticas públicas, en el progreso y desarrollo de la provincia. "Hay que salir de una eterna grieta estéril, porque eso no resuelve ningún problema. Lo que nos une es la visión de Salta y del Norte Grande. Este frente se consensuó a través del diálogo fluido con los diferentes partidos", resaltó.

A favor y en contra

La novedad de que las elecciones provinciales serían el próximo 14 de mayo cayó bien en algunos sectores, los más cercanos al oficialismo, y no fue bien recibido por otros, como es el caso del Partido de la Victoria.

"Me parece interesante la fecha por cuanto es distante de la elección nacional, ya que entiendo que muchas veces la ciudadanía sufre confusiones respecto a si las personas por las cuales votan son candidatos para un cargo provincial o nacional", aseguró la diputada provincial Socorro Villamayor (del bloque Salta Tiene Futuro).

La legisladora exhibió su alineación con la gestión de Sáenz: "Hay un gobierno que está cumpliendo con su mandato legal. Por otra parte, cabe señalar que ambas cámaras suspendieron las PASO, como lo está haciendo la mayoría del país. Es necesario poner el foco en la elección general que es la que va a permitir el ejercicio del derecho y deber de votar por parte de los ciudadanos", sostuvo. Es más, insistió, "La suma de partidos que han decidido acompañar al gobernador nos habla de una gestión que agrada y satisface. Todos los peronistas estamos en el proyecto de acompañar al gobernador en las próximas elecciones", aseguró.

El presidente del PV de Salta, el senador nacional Sergio Leavy, no parece coincidir. Empezó hablando de la diversidad de acciones para recordar el Día de la Lealtad. "Creo que hubo varias convocatorias el 17 para mostrar diferentes fuerzas, a tono con lo que pasó también en Buenos Aires, tiene que ver con el armado de listas a futuro. En el Partido de la Victoria hicimos una gran convocatoria con más de mil personas, solamente mostrando una película de Néstor Kirchner", destacó.

En relación a la fecha de los comicios, Leavy sostuvo: "No le creo nada al ministro Villada, decían que sería el 16 de abril, ahora otra fecha, buscan la conveniencia de un sector y no piensan en los salteños. La única fecha cierta es el tercer domingo de octubre en que tendrán lugar las elecciones nacionales. Nosotros creemos que deberían estar unificadas. Se nos convocó a ver si estábamos de acuerdo con la eliminación de las PASO. El 95% dijo que no. Y las sacaron igual", cuestionó.

Por su parte, el diputado provincial del bloque justicialista Gustavo Sáenz Conducción, Germán Rallé, dijo que los "diferentes actos son una muestra del peronismo que congrega distintas formas de hacer propias las enseñanzas del mayor líder de nuestra historia, el general Perón" y si bien reconoció que puede "haber diferencias", sostuvo que "el peronismo ha logrado siempre encaminarlas, en pos de la unidad, lo hizo Saénz cuando se paró sobre la grieta. Debemos tener la madurez y humildad para discutir cual es el peronismo que queremos y como corregir cosas profundas que afectan al pueblo, la inflación elevada, la falta de reinserción laboral. Mientras aparecen personajes que venden el falso discurso que todo está mal, como Milei o como Espert".

En cambio, el senador provincial Walter Wayar, referente del Frente de Todos, consideró que "el gobierno de Salta se equivoca al dañar tanto la institucionalidad y la democracia. Suspenden las PASO, adelantan las elecciones, compran con la billetera del estado una cantidad de partidos, evitando las internas de los partidos importantes como el Justicialista", acusó. Para el senador, quienes conformaron el frente que ganó las elecciones nacionales, "los que sí nos animamos a pelearle a Cambiemos y lo sacamos del gobierno, tenemos que conformar un frente electoral del campo popular en la provincia, presentar una opción mejor con buenos candidatos. Un gran proyecto, con militancia, con doctrina y ganarle las elecciones".

No respetan las reglas electorales

A su vez, Daniel Escotorín, presidente de Unidad Popular, sostuvo que el gobierno "no está en condiciones de cumplir" con la fecha de elecciones anunciada por el ministro político.

Escotorín entendió que los distintos actos para recordar el 17 de octubre mostraron "la desunión del movimiento popular y la falta de lealtad con ese pasado (y con el proyecto que supo construir un país con desarrollo económico y justicia social), y con los intereses y necesidades de la mayoría del pueblo salteño".

Es más, cuestionó: "Ninguna puesta en escena va ocultar la profunda desigualdad que este gobierno y los anteriores han provocado, bajo el nombre de un supuesto peronismo que ellos mismos desprecian". Y aseguró que "esto se confirma con el manoseo descarado del gobierno a la ciudadanía al no respetar las reglas y normas electorales. Suspendió las PASO, estableció una fecha para las elecciones que no está en condiciones de cumplir". También consideró que la idea del saencismo de un frente provincial "es otro desatino político al creer que puede cooptar a todos los partidos". Escotorín recordó que Unidad Popular integra el Frente de Todos a nivel nacional y dijo que en Salta apuestan "a un frente que exprese a la mayoría".

Mientras, desde el Partido Felicidad, María Martínez Morales My sostuvo que sumarse al frente del oficialismo es una posibilidad.