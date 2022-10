La Liga Profesional de Fútbol reprogramó el orden de los partidos de la fecha 27 de la Liga Profesional 2022, tomando en cuenta la definición del campeonato. Boca, Racing y Huracán jugarán a la misma hora.



La derrota de Boca por 2 a 0 ante Newell´s en Rosario le puso suspenso a la definición del campeonato. Los dirigidos por Hugo Ibarra cayeron después de 15 encuentros sin conocer la derrota, algo que Racing y Huracán aprovecharon: se impusieron 1 a 0 a Lanús y 2 a 0 a Platense respectivamente.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional 2022

De esta manera, Racing lidera la tabla de posciones con 50, aunque el Xeneize, su escolta con 48, tiene un partido menos —el pendiente de la fecha 23 ante Gimnasia, que se jugará este jueves desde las 15—. Por su parte, Huracán llegó a las 48 unidades y necesita que Boca no le gane al Tripero para llegar a la última fecha con chances de salir campeón.



El que desaprovechó la oportunidad fue Atlético Tucumán, que tras su empate 1 a 1 frente a Rosario Central quedó con 46 puntos y ya no tiene chances de pelear por el título. Desde la caída 2 a 1 en La Bombonera, el Decano, que venía haciendo un gran torneo, se cayó: ganó solo tres de diez.

¿Desempate triple entre Boca, Racing y Huracán?

El único que depende de sí mismo para coronarse campeón es Boca, que en caso de ganar los dos partidos que le quedan se alzará con el título. Si el Xeneize no vence a Gimnasia, la Academia llegará a la última fecha como líder y solo dependerá de vencer a River. Huracán es el que más difícil la tiene, pues no solo tiene que ganarle el descendido Patronato en Entre Ríos, sino que necesita que Racing pierda y que Boca no gane ninguno de los dos encuentros que le quedan.

Si el Globo gana ante el Patrón, Racing cae y Boca empata los dos encuentros que le quedan, habrá un triple empate en la punta: todos quedarán con 50 puntos. En ese caso se jugaría un triangular para definir el campeonato. La última vez que sucedió algo así fue en el Apertura 2008: Boca, Tigre y San Lorenzo terminaron punteros y el club de La Ribera ganó el triple desempate.

Cómo se va jugar la última fecha de la Liga Profesional 2022: Boca, Racing y Huracán a la misma hora

Sábado 22 de octubre

14.00 Unión – Central Córdoba

16.30 Estudiantes – Godoy Cruz

16.30 San Lorenzo – Aldosivi

16.30 Defensa y Justicia – Atlético Tucumán

19.30 Argentinos – Vélez

Domingo 23 de octubre

12.00 Banfield – Sarmiento

14.30 Talleres – Gimnasia

17.00 Patronato – Huracán

17.00 Boca – Independiente

17.00 Racing – River

Lunes 24 de octubre

15.30 Barracas Central – Newell’s

16.30 Rosario Central – Colón

20.30 Tigre – Arsenal

20.30 Platense – Lanús

Estos son los escenarios que se tomaron en cuenta para definir la programación de la fecha:

1) Los que tienen chance de salir campeon están solapados y juegan en el mismo día y horario.

2) No hay casos de definición de descensos porque ya se habían producido antes de esta fecha.

3) Los que tienen chances de clasificar a copas CONMEBOL están solapados para la jornada del sábado.

4) Los que ya están clasificados para torneos CONMEBOL pero aún resta definir si es para Libertadores o Sudamericana, al haber otros impedimento reales (por ejemplo, Gimnasia no puede jugar el sabado por tiempos de descanso, o Argentinos no puede hacerlo el domingo por cuestiones de seguridad, o Tigre tampoco por la cantidad máxima de partidos programados por jornada) se pautan para días y horarios posibles.

