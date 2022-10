El próximo partido amistoso que jugará la Selección Argentina será el 16 de noviembre contra Emiratos Árabes Unidos, apenas seis días antes del debut del equipo que dirige Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022 con Arabia Saudita, el 22 de noviembre. El encuentro se disputará desde las 12.30 en Abu Dabi, la capital del país asiático.

Argentina vs Emiratos Árabes Unidos en la previa de Qatar 2022

El 22 de noviembre, desde las 7 de la mañana, Argentina se enfrentará a Arabia Saudita por la primera fecha del grupo C de la Copa del Mundo. Seis días antes, la Albiceleste se medirá con Emiratos Árabes Unidos en la última prueba previa a la cita mundialista. El grupo de Scaloni viene de obtener dos victorias (ambas con un 3 a 0) ante Honduras y Jamaica.

A comienzos de agosto, el propio Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, entrenador de Emiratos Árabes Unidos, confirmó el compromiso. “Será el 16 de noviembre. Esperemos que la camada de jugadores pueda aprovechar al máximo esta oportunidad. Y que a la Argentina le sirva para llegar en las mejores condiciones a la Copa”, expresó el exDT de Boca en declaraciones a D Sports Radio (103.1).

“Cada vez falta menos y hoy Argentina es uno de los candidatos”, añadió el argentino, que asumió la conducción del seleccionado asiático antes del repechaje por la clasificación al Mundial que perdió con Australia (1-2) en junio pasado.

En su último partido, la selección del Vasco se midió en un amistoso ante Venezuela, dirigida por José Néstor Pekerman. Fue victoria por 4 a 0 para la Vinotinto. El pasado 23 de septiembre se enfrentaron a Paraguay y también cayeron, en esa ocasión por 1 a 0.

Lesionados: qué ocurrirá con Di Maria y Dybala

A tan poco tiempo para el inicio de la fecha mundialista, las lesiones en el plantel albiceleste provocaron un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. Las recientes lesiones de Paulo Dybala, Ángel Di Maria, Juan Musso y Juan Foyth sumaron preocupación de cara al 16 y 22 de noviembre.

En el caso de Lionel Messi, el pasado domingo volvió a la cancha de la mano del Paris Saint-Germain contra Olympique de Marsella, tras los rumores y temores que rondaron en torno a su figura por una molestia en el gemelo derecho.

Sin embargo, quien no corrió con la misma suerte fue Paulo Dybala, quien días atrás sufrió un desgarro en el recto femoral de la pierna izquierda tras patear un penal para Roma. Está confirmado que el jugador del A.S Roma no volverá a jugar hasta 2023. No obstante, la idea del cuerpo técnico de la Selección Argentina es la de incluirlo en la lista de 35 futbolistas y evaluar su situación más cerca de la fecha para presentar la nómina final de convocados.

Ángel Di Maria, una de las estrellas del combinado albiceleste, también sufrió un desgarro, pero según trascendió, volvería a las canchas a comienzos de noviembre, dejando abierta la posibilidad de formar parte del encuentro contra Emiratos Árabes Unidos.

En tanto, el defensor de Villarreal Juan Foyth es otro de los futbolistas que Lionel Scaloni sigue de cerca debido a una contusión con inflamación que se produjo en su rodilla izquierda. Los especialistas le dieron cuatro semanas de recuperación, por lo que el cuerpo técnico de la AFA definirá su participación en el partido amistoso y la cita mundialista más adelante.

Por último, Juan Musso, el arquero de Atalanta que estaba en plena pugna con Gerónimo Rulli para el puesto de tercer arquero de la Selección hasta que tuvo que ser operado por una fractura con desplazamiento en uno de sus pómulos, demandará al menos un mes de inactividad.

Cuándo perdió por última vez la Selección argentina

El equipo comandado por Lionel Scaloni lleva 35 encuentros sin conocer la derrota: 24 victorias y 11 empates. Hay que retrotraerse al 2 de julio de 2019 para encontrar la última caída de la Selección. En aquella oportunidad, Brasil la derrotó 2 a 0, con goles de Gabriel Jesus y Roberto Firmino, por las semifinales de la Copa América.



En la primera de sus dos etapas al frente del seleccionado argentino, Alfio Basile y su equipo mantuvieron un invicto de 33 partidos entre el 19 de febrero de 1991 y el 8 de agosto de 1993: inició con un triunfo 2 a 0 en un amistoso ante Hungría y finalizó con una derrota 2 a 1 frente a Colombia por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994.

Pero la marca de 33 encuentros sin conocer la derrota del equipo del Coco no es reconocida por la AFA. La entidad de Viamonte no toma como oficiales dos partidos: una victoria 2 a 1 ante un combinado del Resto de América y otra 3 a 0 sobre el Resto del Mundo, jugados el 25 de septiembre y el 29 de octubre de 1991 respectivamente. De esta manera, la Scaloneta ya estableció una nueva marca histórica.

Los 35 partidos sin conocer la derrota de la Scaloneta

1) 2-1 vs. Chile - 3er y 4to puesto de la Copa América 2019

2) 0-0 vs. Chile - Amistoso

3) 4-0 vs. México - Amistoso

4) 2-2 vs. Alemania Amistoso

5) 6-1 vs. Ecuador - Amistoso

6) 1-0 vs. Brasil - Amistoso

7) 2-2 vs. Uruguay - Amistoso

8) 1-0 vs. Ecuador - Eliminatorias

9) 2-1 vs. Bolivia - Eliminatorias

10) 1-1 vs. Paraguay - Eliminatorias

11) 2-0 vs. Perú - Eliminatorias

12) 1-1 vs. Chile - Eliminatorias

13) 2-2 vs. Colombia - Eliminatorias

14) 1-1 vs. Chile - Copa América 2021

15) 1-0 vs. Uruguay - Copa América 2021

16) 1-0 vs. Paraguay - Copa América 2021

17) 4-1 vs. Bolivia - Copa América 2021

18) 3-0 Ecuador - Copa América 2021

19) 1-1 (3-2) vs. Colombia - Copa América 2021

20) 1-0 vs. Brasil - Copa América 2021

21) 3-1 vs. Venezuela - Eliminatorias

22) 3-0 vs. Bolivia - Eliminatorias

23) 0-0 vs. Paraguay - Eliminatorias

24) 3-0 vs. Uruguay - Eliminatorias

25) 1-0 vs. Perú - Eliminatorias

26) 1-0 vs. Uruguay - Eliminatorias

27) 0-0 vs. Brasil - Eliminatorias

28) 2-1 vs. Chile - Eliminatorias

29) 1-0 vs. Colombia - Eliminatorias

30) 3-0 vs. Venezuela - Eliminatorias

31) 1-1 vs. Ecuador - Eliminatorias

32) 3-0 vs. Italia - Copa de Campeones Conmebol-UEFA

33) 5-0 vs. Estonia - Amistoso

34) 3-0 vs. Honduras - Amistoso

35) 3-0 vs. Jamaica - Amistoso