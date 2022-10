Con un emotivo video, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) agradeció este miércoles al exfutbolista alemán Lothar Matthäus por haber donado la camiseta que Diego Maradona usó en la final del Mundial de México de 1986.

"Volvió a casa la mítica camiseta del Diego. Fue donada por Lothar Matthäus para el pueblo argentino. Amigo querido, este gesto no lo olvidaremos nunca”, escribió la asociación en Twitter. Acompañaron la publicación con un emotivo video en el que aparecen múltiples imágenes de Maradona junto al excapitán alemán, quien participó en cinco mundiales—1982,1986, 1990, 1994 y 1998—y que levantó la Copa del Mundo en Italia en el 90.

“Esta es la historia de un capitán alemán que tenía de amigo a un capitán argentino. Como todos los amigos, intercambiaron lo mejor que tenían: un abrazo, un consejo y alguna que otra camiseta”, se escucha al inicio del video.

Continúa: “Estuvieron juntos en las buenas y en las malas. Un capitán vivió la gloria en el 86, y el otro en el 90. Con el tiempo, el argentino pasó a la aternidad, y el capitán alemán que se quedó sin su amigo pasó a tener 45 millones de amigos argentinos. ¿Quién iba a pensar que el mismo capitán que nos sacó la gloria en los 90 nos la iba a devolver 32 años después?”.

“Dejando la camiseta de lado, le devolvió la alegría a todo un pueblo. Oid amigos el grito sagrado, porque junto a la bandera que izó Belgrano, al sable corvo con el que cruzó San Martín, llegó a suelo patrio la armadura con la que peleó hasta la muerte Maradona”, agrega.

Este martes, desde la misma red social, dieron a conocer las primeras imágenes que confirmaron que la hoy descolorida camiseta celeste y blanca, con el 10 en la espalda, ya está en el país. Las imágenes muestran a la casaca sostenida en un maniquí, escoltada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y por Marcelo Ordás, el coleccionista que ayudó a que Matthäus se desprendiera de la reliquia.

La donación de Lothar Matthäus

La número "10" que lució el mejor jugador argentino de la historia y que poseía el por aquel entonces capitán alemán había sido entregada en agosto en la Embajada argentina en Madrid a Legends, una organización que se dedica a recoger la mayor colección de reliquias del fútbol mundial.

"Diego Maradona no ha sido sólo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda. En todo el mundo es reconocido como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy”, había dicho en el acto de entrega.

Si bien se mostró entusiasmado en la entrega, el desprendimiento de la camiseta no fue fácil. "Al principio fue frustrante, pero después emocionante", recordó Ordás sobre el proceso de convencer a Matthäus para que donara la camiseta de Maradona