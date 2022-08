Tras la muerte de Diego Maradona no fueron pocos los fanáticos que aseguraron ver al astro del fútbol mundial en videos y fotografías. Meses atrás se volvió viral una imagen donde aparecía una persona idéntica a El Diez en una tribuna durante un partido de la Selección Argentina y antes había sido en el estadio de Boca. Ahora volvió a ocurrir y dejó a todos sorprendidos en las redes sociales.



Ahora se viralizó la imagen de un hecho ocurrido en Escocia donde muchos notaron el parecido entre un hombre que pasa trotando con una versión joven de Diego Maradona.

Todo ocurrió cuando un entrenador escocés ofrecía una entrevista a un medio de ese país y de fondo se observaba la cancha de entrenamiento del Dundee United, uno de los clubes más importantes del país.

Mientras el DT hablaba en cámara, de fondo se observa a un canchero que arreglaba el pasto del campo de juego y de pronto aparece un hombre joven que trota con los rulos al aire. Muchos no tardaron en comparar la imagen con el look de Maradona en la década de 1980, no tanto por su parecido para correr, si no por el físico.

El video con la "aparición" de Diego Maradona

Las otras “apariciones” de Diego Maradona

En la Finalísima que la Argentina le ganó a Italia meses atrás hubo una foto que no tardó en viralizarse de las tribunas del estadio donde se observa a un hombre con una barba similar a la que usaba El Diez y una gorra, como tratando de pasar desapercibido.

Otra de las “apariciones” de Maradona fue en la final de la Copa de la Liga Profesional entre Boca y Tigre, en mayo pasado. En esa ocasión se trataba de un hombre muy parecido a Maradona, aunque estaba vestido con una camiseta xeneize y alentaba en la tribuna como un hincha más.

Finalmente, otro de los virales con “apariciones” del astro del fútbol mundial fue durante un partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata – el último club que dirigió Diego – y Patronato. Allí, se observaba a un hombre muy parecido al exDT de la Selección, de espaldas a la cancha y mirando a otro hincha, mientras le hacía un comentario.