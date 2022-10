Mauricio Macri vivió este martes un momento incómodo, cuando durante una entrevista le preguntaron por su vínculo con Elisa “Lilita” Carrió, co-fundadora de Juntos por el Cambio, quien el fin de semana aseguró que nunca la espiaron tanto como durante la gestión macrista. La consulta no le cayó para nada simpática al expresidente, quien hizo un sugestivo silencio y evitó responder.

Según pudo constatar Página/12, efectivamente Carrió fue víctima de espionaje durante la gestión de Macri. La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño confirmó este marets por AM750 que en la exSIDE había una foto de la líder de la Coalición Cívica tomada en 2017, durante un viaje a Paraguay.

En este contexto fue que le preguntaron a Macri por su vínculo con la referente de la Coalición Cívica. En un principio, el exmandatario esbozó una tímida respuesta. “Es una compañera de ruta de muchos años”, se limitó a decir. Sin embargo, ante el pedido del periodista Diego Sehinkman de extender un poco más la respuesta —le pidió que jugara “una carta más”— ya comenzó a ponerse incómodo y el mundialista del bridge contestó: "¿Pica, un corazón o un trébol, qué querés?", para intentar evadir una respuesta concreta.

Y tras un breve silencio, añadió: "A veces me cuesta entender algunas cosas que dice". Luego sostuvo que "a esta altura" no está para "interpretar nada". "Solo trabajo por las ideas, por los valores, por la convicción", acotó, sin responder en concreto por la acusación de Carrió, que en el programa de Mirtha Legrand había revelado una operación de espionaje e inteligencia que incluyó un curioso llamado del por entonces canciller de Macri, Jorge Faurie.

Pero el hecho, desafortunadamente para el expresidente, no terminó ahí, porque el periodista le preguntó si le tomó por sorpresa el comentario de Carrió sobre el espionaje ilegal. Ahí se produjo el momento más incómodo. "Faurie es un señor. No entendí la verdad, porque Faurie es un señor. Pero bueno, ya está", dijo Macri. Y luego nada más.

En este contexto, Sehinkman se quedó expectante de que el expresidente ahondara en la respuesta y contestara, desistiera o retrucara la dura denuncia de su propia compañera de espacio, pero Macri optó por hacer silencio y tomar una copa de agua.

La denuncia de Carrió

Carrió aseguró este fin de semana durante una entrevista con Mirtha Legrand que “sufrió mucha persecución, pero nunca tanta como de parte de sectores de su propio gobierno”. De este modo, acusó a Cambiemos de haberle hecho a su familia un daño irreparable. En ese armado involucró al excanciller Jorge Faurie.

Tras conocerse las declaraciones, la exinterventora de la AFI confirmó el hallazgo de una foto de en abril de 2017 de un viaje de Carrió a Paraguay. En una imagen que trascendió se la veía en una mesa al aire libre con Alejandro Camino, un mayor retirado de inteligencia del Ejército argentino.

Camino, según publicó en este diario Raúl Kollmann, habría sido quien le proveyó cobertura al exsecretario de ejército Eduardo Alfonso mientras estuvo prófugo en Paraguay. Alfonso fue después condenado a prisión perpetua por el homicidio de Antonio Domingo García, el secuestro de su compañera Beatriz Recchia y de su hijita Juliana, ocurridos en enero de 1977.

La respuesta a Facundo Manes

La denuncia de Carrió —que tuvo lugar en la misma nota en la que el periodista Hugo Alconoada Mon también advertía que fue víctima de espionaje durante el macrismo— llegó días después de que el diputado bonaerense de Juntos, Facundo Manes, acusara a Macri de manejar la justicia y hacer uso ilegal de los servicios de inteligencia.

“Estoy en un momento donde lo único que me preocupa es discutir los valores y las ideas para que haya claridad en para qué volvemos al gobierno y no temas personales. En este momento estoy preocupado en que volvamos al poder con una coherencia que no tuvimos en 2015, porque nos juntamos un rato antes de la campaña con una única consigna: defender la república”, dijo Macri.

“Hoy concentrémonos en las ideas. Yo tengo mi ego bien colocado y no estoy para hacerme cargo del de nadie. Que cada uno haga lo que tenga que hacer. Lo que les recomiendo a todos es que aprovechen el tiempo para hablar de ideas y de valores. Ahí pueden conseguir algún voto. Agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal y no van a conseguir un solo voto”, añadió Macri por Radio Rivadavia.