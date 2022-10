La Biblioteca Ambulante Feminista, que otorga préstamos a organizaciones e instituciones sociales, feministas y LGBT+, empezó a funcionar en medio de la pandemia y no para de crecer. “Soy docente de artes plásticas, trabajaba en museos y me quedé sin trabajo”, cuenta su fundadora, Guadalupe Odiard, de 34 años. “Tuve un embarazo complicado, muy crudo, internada con mi bebé en hospitales públicos y cuando estuve en el CECAC 14 me conecté con una profe de esferodinamia para personas gestantes. Se formó un grupo de Whatsapp en el área de obstetricia, con clases vía zoom, y en ese contexto encontré este espacio, que fue el apañe de compañeras que estábamos en la misma situación, con necesidad de acompañamiento y sororidad. Cuando salimos de la internación, que fue con momentos muy oscuros para mí, aunque sostenida por ellas, tuve la necesidad de devolver los favores recibidos. Pensé en donar a las residentes los libros que tenía sobre embarazo, feminismo y teoría de género y se me ocurrió armar una biblioteca para que circulen entre varias instituciones y personas”.

En aquel 2020 tan intenso, “todavía no estudiaba bibliotecología y le encontré el gusto a la tarea, se fueron sumando compañeras como Susana Gamarra, quien puso al proyecto de pie para que caminara. También Clarisa López y Daniela Ruggeri, que asesoran. Inventariamos, sellamos, reseñamos alumbrando las páginas con la linterna del celular, mientras dormía el bebé por las noches. Con el tiempo, la biblio empezó a moverse en el mundo real, aunque todavía no tenemos un espacio físico. Quiero agradecer también la ayuda de Coca Trillini, Tati Español, Eri Jensen, Ediciones Precarias, Biblioteca Popular Ciudad Jardín y Biblioteca Feminaria”.

Resultados del Taller de fanzine con perspectiva de género

La falta de infraestructura no inhibió el desarrollo de la biblioteca que realiza préstamos colectivos en merenderos, comedores, organizaciones para la mujer, todas las formas, tamaños, colores e ideologías “que se te ocurran. Pusimos en juego propuestas para que el material circulara desde otro lugar. Surgió el taller de fanzines con perspectiva de género, con material que fui juntando en distintos eventos específicos, por ejemplo, cuando las metaleras armaban recitales con bandas y ferias. Lo que hacemos es explorarlos y enseñar un par de técnicas para que cualquiera pueda publicar uno”. Guadalupe trabajó muchos años como docente en distintos niveles del sistema educativo, es egresada del Profesorado en Artes Plásticas orientación Grabado y Arte Impreso, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Y, actualmente estudia para bibliotecaria, cuida una niña, y realiza ilustraciones y encuadernaciones, como medios de vida.

Autogestión ambulante

La biblio se mantiene de manera autogestionada gracias al apoyo de los participantes, “ya que no pertenece a ninguna asociación, partido, ni organización; surgió como una inquietud de un par de pibas. El primer núcleo de usuaries eran amigues y el libro más pedido al principio fue Arte latinoamericano y feminismo, de Andrea Giunta. Otro muy pedido es Una mujer llamada Pablo, la biografía de la esposa de Atahualpa Yupanqui “que era quien escribía muchas de las letras de sus canciones. También una joya es de Diario colectivo, de Ediciones La Campana, que vino de la casa de una tía y hubo que reencuadernar porque estaba destruido. Ahí escribieron militantes feministas que se juntaban en la UFA, a finales de los 70 y comienzos de los 80, y a mí me sirvió para conocer personajes del feminismo porteño de esa época. Escribían sin firmar, colectivamente, compaginaban todo en un solo texto, hablaban de identidades sexuales y aborto en momentos en que todavía no se estaba hablando en el mainstream. Hay muchos libros de ediciones precarias, independientes, clandestinas e indefinibles. Tenemos títulos como Criticas sexuales a la razón punitiva, Nuestra venganza es nuestra autonomía y varios de Leonor Calvera, una historiadora y traductora feminista argentina re zarpada, que me donó la biblioteca Feminaria y les agradezco muchísimo. Cuenta un período histórico que la autora vivió en el siglo veinte. Por otra parte, organizamos clubes de lectura, ciclos de cine, talleres de encuadernación y gráfica. Los objetivos son recopilar, difundir y prestar de manera gratuita libros y fanzines de temática feminista - local, contemporánea e histórica, poniendo especial interés en la producción independiente, autogestionada y artesanal - entre personas, organizaciones, agrupaciones, instituciones y asociaciones de mujeres, disidencias, LGBT+, y/o aquellas que realicen algún trabajo relevante brindando acceso a derechos a los sectores vulnerados". La biblioteca produce además contenido digital relevante para difundir a través de las redes sociales, lecturas de podcasts, reseñas de libros, conversatorios y actividades presenciales como el taller de fanzines con perspectiva de género en distintos lugares.

¿Cómo hacerse socia o poder consultar los libros?

--Desde el principio la biblioteca tiene como premisa la confianza en lxs otrxs. Por eso lo que se pide es bastante laxo. Las primeras personas se fueron comunicando en la medida en que solicitaban los libros y siempre los devolvieron para que puedan seguir circulando. La biblioteca se sostiene gracias al sistema afectivo basado en la confianza en lxs otrxs. Actualmente, cualquier persona puede escribirnos a través de la red social Instagram @biblioteca.ambulante.feminista o por correo electrónico [email protected] no sólo para asociarse sino también para consultar el catálogo de la biblioteca que va creciendo poco a poco con la incorporación de materiales recibidos en donación y los que sigo comprando cuando puedo, con mucho esfuerzo. Dispondremos en breve de un formulario en línea para esta finalidad. Además, tenemos previsto realizar actividades en espacios públicos donde también podrán asociarse in situ. Si todos juntamos las cosas que tenemos y las compartimos, tenemos más.





Algunas joyas de la biblioteca

HENAULT, Mirta; MORTON, Peggy, LARGUIA, Isabel. Las Mujeres Dicen Basta. Ediciones Nueva Mujer (1973) Buenos Aires TEMAS: ES UNO DE LOS PRIMEROS LIBROS QUE SE ESCRIBIERON EN AMÉRICA LATINA SOBRE FEMINISMOS Y SOCIALISMOS.

ALDABURU, Ma. Inés y otras. Diario Colectivo. Ediciones La Campana (1982) Buenos Aires. Libro, rústica, tapa blanda, B y N,ensayo, testimonial, historias de vida, colectiva feminista, autoconocimiento, autobiografía.

GORODISCHER, Angélica; LE GUIN, Úrsula K. Escritoras y escritura. Feminaria Editora (1992) Buenos Aires. Libro, rustica, tapa blanda, b y n, 54 págs.TEMAS: literatura, escritura, poesía.

IOSHUA Cumbia Gei. wacho delacalle ediciones / homo cabeza / milena caserola (2011) Argentina. Libro, rústica, B y N, ilustrado TEMAS: historieta, arte secuencial, lgbt+, gay, homosexualidad, clasismo, villa, turro, cumbia.

PIÑA NARVÁEZ, Yos (erchxs) No soy queer, soy negrx. Mis orishas no leyeron a J. Butler. Ediciones Precarias Neuquén zine, B y N, engrapado TEMAS: activismo antirracismo, feminismo interseccional, afrofeminismo, womanismo, feminismo negro, disidencias sexuales, transfeminismo.

ESPAÑOL, Tati. Todo sobre tu vulva. Planeta (2021) CABA. Libro, tapa blanda, ful color, ilustrado. TEMAS: ginecología, salud sexual para personas con vulva, erotismo, sexualidad.