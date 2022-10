El caso de la beba de Lincoln que días atrás murió tras haber sido picada por una araña de rincón, volvió a encender las alarmas por el riesgo que suponen estos animales artrópodos que se encuentran en todo el país. La principal preocupación es cómo distinguir si una araña es venenosa o no. Y para resolver esta duda, la tecnología resulta una gran aliada. Científicos del CONICET desarrollaron una APP que permite identificarlas. Se llama "¿Es araña o escorpión?" y se puede instalar en dispositivos con sistema operativo Android.

La aplicación no es nueva. "¿Es araña o escorpión?" fue creada en 2017 por investigadores del Laboratorio de Aracnología del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata (CEPAVE). ¿Para qué sirve? Permite identificar las distintas especies de arañas y escorpiones y diferenciar cuáles presentan algún tipo de riesgo para la salud de las que son inofensivas.

Según explicaron sus creadores, la idea de desarrollar esta aplicación surgió a raíz de la gran cantidad de consultas que recibían en el CEPAVE, principalmente en epocas estivales, de gente preocupada por la aparición de arañas y escorpiones. “En base a eso, nos propusimos generar una herramienta que le sirva a la comunidad para que, por un lado, cuente con la información suficiente sobre esos animales y pueda diferenciar cuáles son peligrosos y, por otro, para que le sea posible reportar su presencia más prontamente”, señalaron.

Cómo funciona la APP para identificar arañas y escorpiones

La aplicación es gratuita y se puede encontrar en el Play store de los dispositivos con sistema Android. Funciona de modo muy sencillo. Una vez que se descarga, es preciso registrarse con una cuenta de email y un apodo y ya se está en condiciones de usarla.



Una de las funciones de la app es identificar si un ejemplar de araña o de escorpión que vimos o que encontramos en nuestra casa es venenoso o no. Para ello hay que sacar una foto del artrópodo en cuestión clickeando en "Tomar una nueva captura". Al hacerlo, la aplicación le "pregunta al usuario" si fue picado o no por este animal.



“Si la respuesta es afirmativa, a nosotros nos llega una notificación con carácter de urgente y la primera recomendación es que se acerque al centro de atención más cercano para no demorar la atención”, explica Luis Giambelluca, profesional principal del CONICET en el CEPAVE.



Luego, hay que cargar la foto de la araña o escorpión y describir la zona y el lugar de la casa en el que se produjo el hallazgo. Hecho esto, el usuario puede comparar el ejemplar encontrado con una serie de imágenes disponibles en la app a fin de identificar de qué especie se trata. “Lo importante es que si ven una araña no se asusten. Le toman la foto, nos la envían mediante la aplicación y, según sea del grupo de animales ponzoñosos o no, accionar como corresponde”, añade el investigador.



El "catálogo" de arañas y escorpiones de la app cubre todo el territorio nacional y las especies comunes de nuestro país. En la galería de imágenes ya cargada en la aplicación se puede ver una foto de cada especie, sus principales características, la zona donde aparece, su grado de agresividad y si suponen un riesgo para la salud de las personas o no.

Los últimos casos de picaduras de araña de rincón

Una beba de un año y medio murió días atrás en Lincoln, provincia de Buenos Aries, tras haber sido picada por una "araña de rincón" (Loxosceles laeta). La nena fue llevada por sus papás a un hospital de la zona en tres ocasiones.

Según trascendió, no fue hasta la tercera visita que los doctores diagnosticaron que la nena afrontaba un crítico cuadro de envenenamiento, producto de la picadura de esa especie de araña. Para ese entonces, el veneno ya circulaba por el organismo de la menor. A las pocas horas, murió.

El caso de la chiquita, no fue el único. Un hecho similar ocurrió en zona norte del Gran Buenos Aires. Gustavo Occelli, de 52 años, comenzó a sentirse mal el 6 de septiembre pasado. “Tenía fiebre, pero nunca se dio cuenta de que lo picó una araña”, relató Melina, una de sus hijas, en declaraciones televisivas.

Fue llevado a la guardia del Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de la localidad de Benavídez, donde los médicos afirmaron que "probablemente lo había picado una araña" y le dieron un antibiótico.

Al empeorar, la familia lo llevó al Hospital de Pacheco, quien fue recibido por profesionales y que, según el relato de su hija,"no lo quisieron atender" hasta esperar "que el antibiótico que haya hecho efecto".

“A la noche aproximadamente 23:40 concurre a la guardia del hospital de Pacheco, en donde mi mamá le cuenta lo sucedido al personal de ventanilla, quien se niega a brindarle la atención con la excusa de que mi papá ya tenía un tratamiento indicado y que debía esperar 5 días para que el antibiótico actúe”, agregó.

Occelli no mejoró. Comenzó a sufrir desmayos y a tener vómitos con sangre. Fue llevado a los consultorios Santa Catalina de Benavídez, donde fue internado y murió debido a un paro cardiorrespiratorio, producto de una falla multiorgánica.

“Cuando concurrimos al hospital, el doctor que estaba de guardia nos dice que su muerte fue a causa de una picadura de araña venenosa que había provocado la necrosis en su mano y la posterior falla multiorgánica que derivó en su muerte", explicó su hija, quien denunció que "hubo mal accionar y negligencia del personal de salud, tanto el HDI como del hospital de Pacheco".

Características de la "araña del rincón"

En principio, pertenece a la especie Loxosceles, un género de arañas araneomorfas de la familia Sicariidae altamente venenosas.

Se la llama comúnmente “araña del rincón” por su capacidad de esconderse en zócalos, grietas y rincones de difícil acceso y poca higiene.

Son de color marrón claro, no miden más de 3 centímetros, se mueven velozmente y tienen la cola ligeramente alargada y peluda.

Suelen aparecer en épocas de temperaturas elevadas y en lugares con poca luz. También es conocida como “araña violinista”.

Síntomas de la picadura de la "araña del rincón"

La picadura de la “araña del rincón” provoca un intenso dolor, muchas veces descrito como un pinchazo, y luego sensación de quemazón. En algunos casos aparecen signos como fiebre, escalofríos, náuseas, sudoración, dolor de cabeza, abdomen y agitación.

Su veneno contiene poderosas enzimas proteolíticas que destruyen todo lo que tenga proteínas, pudiendo ser 15 veces más tóxico que una cobra y 10 veces más potente que la quemadura con ácido sulfúrico.

Qué hacer ante una picadura de la araña del rincón

Ante una picadura de este arácnido, los expertos aconsejan poner hielo en la zona y acudir rápidamente al médico. También recomiendan fotografiar o llevar el ejemplar para su identificación y pronto diagnóstico. Asimismo, está prohibido administrar al paciente medicamentos por boca o friccionar con alguna sustancia el lugar de la picadura.





