Steve Bannon, antiguo asesor estrella del expresidente estadounidense Donald Trump, fue condenado hoy a cuatro meses de prisión por desacato, cargo del que había sido declarado culpable -el pasado 22 de julio- por obstruir la investigación de la comisión parlamentaria que analiza responsabilidades sobre el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021.

El juez Carl Nichols, nombrado por Trump, determinó que Bannon cumpliría esa pena por cada uno de los dos cargos en su contra: el primero por negarse a testificar en la investigación, y el segundo por no entregar los documentos que la comisión exigió, además de una multa de 6.500 dólares.

La sentencia quedará en suspenso si Bannon apela, precisó Nichols, tras la audiencia celebrada en un tribunal federal de Washington, informó la cadena de noticias CNN.

El magistrado dijo al comienzo de la audiencia que Bannon "no ha mostrado remordimiento" por sus acciones y los abogados del exasesor respondieron que "no debería disculparse" porque "no hay nada que castigar aquí".

Según David Schoen, defensor de Bannon, su cliente solo defendió los valores estadounidenses y las instituciones gubernamentales, incluida la Casa Blanca.

El fallo constituye un hito para la respuesta del Departamento de Justicia a la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, cuando centenares de partidarios de Trump instigados por el propio mandatario republicano acudieron a la sede parlamentaria para bloquear la sesión en que los congresistas certificaban la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

El pasado lunes, los fiscales federales recomendaron una sentencia de seis meses de prisión "por su desacato sostenido y de mala fe al Congreso" y una multa de 200.000 dólares.

La investigación realizada por un comité especial de la Cámara de Representantes demostró que Bannon estaba al tanto de antemano del plan de los simpatizantes de Trump para atacar masivamente el Capitolio. Además, abogó por que el Congreso impidiera que Biden se convirtiera en presidente.

En los violentos incidentes del Capitolio murieron cinco personas, una de ellas policía.

Steve Bannon es considerado uno de los artífices de la victoria de Donald Trump en 2016 e incluso después de ser expulsado de la Casa Blanca, en agosto de 2017, se mantuvo en contacto con el entonces presidente, con quien habló la víspera del ataque a la sede del Congreso.

Actualmente dirige un sitio web de comentarios políticos conservadores, Bannon's War Room.

Por el asalto al Capitolio, más de 700 manifestantes fueron acusados, con cargos que van desde planear un ataque para impedir la confirmación oficial de la victoria de Biden hasta agredir a la Policía.

Hasta ahora, 165 se declararon culpables y cuatro de ellos arriesgan una condena de 20 o más años de cárcel, según datos del Departamento de Justicia.

A principios de septiembre, un expolicía fue condenado a diez años de prisión por haber participado en la insurrección, mientras que Trump prometió indultos y disculpas a quienes tomaron el Capitolio en caso de volver a ser Presidente.