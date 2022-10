DOMINGO 23

CINE

1982, la gesta Se estrena el documental de Nicolás Canales que recoge los testimonios de quienes participaron de la Guerra de Malvinas. ¿Dónde estaban y qué pensaron al enterarse el 2 de abril de 1982 que se habían recuperado las Islas Malvinas? ¿Cómo fueron convocados a participar del conflicto? ¿Tuvieron miedo? Éstas y muchas preguntas más son las que responden estos 22 veteranos de guerra conformando un relato íntimo. El film llega a 40 años de aquel momento histórico. Además del documental, Canales participó en el guión de la mini serie El paso y el documental La ola celeste, ambos co-guionados junto a Matías Payer.

A las 20, en En Hoyts Abasto, Av. Corrientes 3247. Entrada: $1.140.

Operación chocolate En el marco de Estrenos DOCA se proyecta esta película con dirección de Carlos Castro y Silvia Maturana. En julio de 1982, a un mes de la rendición de las tropas argentinas en Malvinas, la revista Gente publica en la tapa la foto de un niño que había enviado una carta a un soldado con su dirección adentro de un chocolate, y se dice que fue vendido en un kiosco de Comodoro Rivadavia. Gustavo Vidal, el niño del chocolate, inicia 38 años después un recorrido para reconstruir la historia.

A las 20:15, en Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $90.

TEATRO

Juana la loca Últimas semanas para ver la obra de Pepe Cibrián Campoy, dirigida por Ana Padilla. Protagonizada por María Seghini, la pieza es una épica romántica sobre una de las mujeres más famosas de la historia y sus años en prisión. La obra habla de la locura, del amor no correspondido, de las brutales pasiones del poder y de la magia del deseo fabricado. La producción recibió dos nominaciones a los premios ACE, por mejor actuación a una obra unipersonal y mejor música original.

A las 11:30, en Patio de Actores, Lerma 568. Entrada: $1200.

MÚSICA

Emmanuel Álvarez Cuarteto El pianista y compositor formoseño estrena una serie de obras originales compuestas para este cuarteto, integrado por Matías Arriazu en guitarra de ocho, Juan Pablo Navarro en contrabajo, y Agustín Monzón en acordeón. Las músicas están inspiradas en los ritmos del norte argentino, tales como Rasguido Doble, Guarania, Polka, Galopa, en convivencia con diferentes lenguajes sonoros contemporáneos, en las que el compositor construye una música que pone en tensión y diálogo a lenguajes sonoros contemporáneos con los de la tradición folclórica.

A las 18, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1200.

ETCÉTERA



Cuerpo adentro Llega la nueva propuesta inmersiva de El Sueño de los Elefantes. Mediante un diseño sonoro 6.1 (3D), instrumentos acústicos interpretados en vivo y una voz guía que conduce la experiencia, el público será sumergido en un escenario onírico donde se combinarán la música, la poesía y los aromas. La experiencia transcurre en una sala, en donde el sonido llega desde todos los lugares del espacio.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $2300.

LUNES 24

TEATRO

Festival revista Llegás Se realiza la quinta edición del festival de teatro que agrupa a más de 40 artistas en seis salas de la Ciudad de Buenos Aires. La elección de las obras para esta edición se realizó en torno a temáticas de género dándole lugar a la diversidad estética dentro de la programación. La apuesta apunta a descubrir nuevas teatralidades emergentes y multidisciplinarias que suceden en espacios no convencionales de teatro y fomentar la conciencia sobre el valor del Patrimonio Cultural Inmaterial a través del arte escénico. El festival se llevará acabo en Area 623, Teatro El Extranjero, Teatro Beckett, Teatro Casa Estudio, Plaza de Mayo y Teatro El Picadero.

Hasta el 30 de octubre. Gratis.

CINE

Festi Freak Se lleva adelante la edición número 18 del festival internacional de cine independiente de La Plata. En esta ocasión, tendrá como protagonista al material fílmico. Contará con competencias de largometrajes y cortometrajes argentinos, proyecciones especiales, cortos experimentales, FestiFreak Expandido, entre otras categorías. Tendrá como sedes Cine Select, Cinema Paradiso y el Centro de Arte UNLP.

Hasta el 30 de octubre, en La Plata. Entrada: $200.

Una casa lejos En el marco del Cineclub Comunidad Cinéfila, se proyecta la película dirigida por Mayra Bottero con presencia de la directora y parte del elenco para conversar con el público y responder preguntas. El film aborda la historia de Graciela, quien descubre que su padre mantiene en secreto una extraña relación con una chica de la calle. La película está protagonizada por Stella Galazzi, Carlos Rivkin, Valeria Correa y Alicia Muxo. Antes del largometraje, se proyectará el corto La mirada indolente (2017), de Sebastián Camacho.

A las 19:30, en Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Gratis.

ARTE

La llave y el testigo Con curaduría de Florencia Qualina, la muestra exhibe un recorrido por la obra de Diego de Aduriz compuesto por dibujos, videojuegos, pinturas, videos e instalaciones; que toman forma de portales abiertos a dimensiones paralelas donde habitan dibujos animados, felinos, hechiceros, pitonisas, percepciones extra-sensoriales, stickers, demonios, seres angélicos y criaturas de poster. Diego De Aduriz trabaja de manera aleatoria en dibujo, pintura, mural, collage, diseño de moda, máscaras, performances, lectura de poesía, autoedición de libros y fanzines y publicaciones online.

Hasta el 20 de noviembre, en MACBA, Av. San Juan 328. Entrada: $500.

El mito gaucho La muestra retoma el nombre del célebre libro del filósofo Carlos Astrada proponiendo un recorrido por la historia de la literatura gauchesca.El recorrido abarca desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910. La exhibición busca dar cuenta de la presencia gauchesca, así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

Hasta el 31 de diciembre, en Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502. Gratis.

MARTES 25

ARTE

Trazos biomateriales Esta muestra agrupa proyectos e ideas que emergen de la integración de sistemas biológicos en los procesos de diseño y fabricación que, además, dan lugar a alternativas no convencionales de materialidad y funcionalidad desde, con y para la naturaleza. La exhibición está conformada por once proyectos inéditos del Grupo Sistemas Materiales a los cuales se suma el Archivo Biomaterial, una red interdisciplinaria e independiente, creada en cooperación con Biopolimérica (LABVA) para documentar y visibilizar referentes en el desarrollo de procesos biomateriales o de biofabricación desde prácticas situadas en Latinoamérica.

Martes a domingos, en Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

¿Qué estamos haciendo? Se presenta la muestra con pinturas de Gabriela Gürtner. A base de tintes y pigmentos naturales, la artista investiga desde lo que ofrece la naturaleza en su máxima expresión. En palabras de Gürtner: “A través del arte pretendo sensibilizar al espectador, informar sobre las problemáticas ambientales que sufren las consecuencias de nuestras acciones. Convoco al compromiso individual y colectivo para frenar o revertir la crisis climática”.

Hasta el 6 de noviembre, en Museo Benito Quinquela Martín, Av. Pedro de Mendoza 1843. Entrada: $300.

CINE

Pat Rocco dared En el marco del Festival Asterisco, se proyecta el documental canadiense dirigido por Bob Christie y Morris Chapdelaine. El documentalista LGBTQ Charlie David explora la vida y la obra cinematográfica de Pat Rocco, artista y activista que llevó al cine el primer beso entre personas del mismo sexo. Bob Christie es un documentalista canadiense que explora la intersección entre el cine y los movimientos de justicia social. Es reconocido por Beyond Gay: The Politics of Pride (2009), documental que dirigió, escribió y coprodujo junto a Morris Chapdelaine.

A las 19, en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Encuentro de Ensambles de Percusión Se realiza la décima edición del evento donde confluyen ensambles de percusión de la música académica y popular, contando con los principales representantes de todos los géneros. Habrá conciertos, masterclasses, luthiers y un cierre en el auditorio principal de la Facultad de Derecho UBA junto a la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. Participarán: Pipi Piazzollla, Quintino Cinallli, Fede Isasti, Pablo Marcos, Ensamble Ritmus, Percusiones Platenses, entre otros.

Hasta el 29 de octubre, en Conservatorio Astor Piazzolla, Sarmiento 3401. Gratis.

TEATRO

9.81 Últimas semanas ver la obra escrita y dirigida por Norman Briski. El concepto es la inercia: todas las cosas que siguen andando un poco más de lo que deberían. El protagonista (Sergio Barattucci) es un hombre que trabaja para una fábrica. Lo apartan en un subsuelo porque lo ven muy talentoso para producir frenos más eficaces para terminar con la inercia. En el desarrollo descubre que la inercia no solamente está en los hechos mecánicos, sino también en los amorosos y sociales.

A las 20, en Teatro Calibán, México 1428. Entrada: $1000.

MIÉRCOLES 26



CINE

Festival de cine africano Llega una nueva edición del festival internacional de cine sobre África. En esta edición se presentan 50 producciones, entre cortos y largometrajes, de 25 países. Este año el país invitado será Senegal. El Ministerio de Cultura y Comunicación de Senegal junto con la Cinemateca de ese país participarán del Festival con una selección especial de films de Ousmane. El festival se desarrolla en diferentes sedes de la Ciudad de Buenos Aires, como Biblioteca Nacional, Casa Nacional del Bicentenario, Alianza Francesa, Centro Cultural Kirchner, UMSA; también estará en Córdoba. Y desde el 8 de noviembre se encontrará la programación en la plataforma VivamosCultura.

Hasta el 6 de noviembre. Toda la información en observatoriosur.org.

MÚSICA

Santi Martinez Dentro del ciclo Entramados, se presenta la orquesta popular de la UNA junto a Santi Martínez y Guido Iacopetti. La segunda edición del Entramados reúne a los dos géneros más populares de la música de nuestro país. Grandes autores y compositores del tango y el folklore argentino. Santi Martinez es tecladista, cantante, compositor y productor. Así como también miembro fundador y activo del grupo El Kuelgue. Por su parte, Guido Iacopetti es músico, arreglador, productor, compositor y letrista.

A las 20, en Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

Juli Zappa La cantante, compositora y guitarrista presenta su primer disco solista Un incendio general. En 2021, la compositora nacida en Buenos Aires lanzó sus primeros singles: “La mirada” (con Paula Maffía) y “Nuestros deseos”, ambos producidos por Lucy Patané. En su show, Zappa estará acompañada de numerosas bandas e invitados especiales.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1300.

TEATRO

Del otro lado Estreno de la comedia dramática de Damián Kepel, que aborda el tema de la desigualdad, los vínculos, los valores y la violencia latente en nuestra sociedad. A través de sus personajes y sus historias de vida, la obra reflexiona en tono de parodia sobre las diferencias entre las clases sociales. El elenco lo componen Teresita Rellihan, Matías Hynes, Diego Leske, Tomás Raimundi, Florencia Sacchi y Augusto Álvarez. Kepel debutó como autor y director con Rehenes, estrenada en 2017. Esta es su segunda obra.

A las 21, en Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $1800.

ARTE

Deshechos del lenguaje La exhibición, co-producida del Centro de Arte Sonoro y el Museo Nacional del Grabado, expone un conjunto de obras llevadas adelante durante el período de irrupción y auge de la categoría "poesía visual" de los 60, 70 y 80. Junto con ellas, se presentarán instalaciones visuales, sonoras y performances creadas por ocho artistas residentes en diálogo con las obras históricas. Cuenta con la curaduría de Karina Granieri, Julia Masvernat y Alicia Valente.

Hasta el 5 de noviembre, en Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

JUEVES 27

MÚSICA

Vía telefónica En el marco del Ciclo Hall Abierto, se presenta un concierto de música experimental en la que un dúo de compositores e intérpretes –Nicolás Boccanera en piano y Mariano Ferreyra en cello– explora la poética de la telefonía fija, interviniendo sus instrumentos con contestadores, campanas, discos, diales y tubos. Los aparatos de otra época se resignifican en una serie de piezas musicales que el dúo ejecuta en medio de los sonidos producidos por los dispositivos. Vía telefónica se desarrolla como parte de Música Expandida, proyecto que indaga en la combinación del teatro de objetos, el arte sonoro y la música.

A las 19, en Teatro San Martín, Avda. Corrientes 1530. Gratis.

ARTE

Somos 2 Se inaugura la muestra de ilustraciones e historietas sobre diversidad sexual e identidades de género. Se trata de una serie de 45 ilustraciones, dibujos digitales, dibujos analógicos y posts digitales, historietas, comics, mangas, collages y fanzines que fueron desarrollados en técnicas y soportes variados, seleccionados referentes del ámbito cultural y/o especialistas en ilustración e historieta, entre los más de 600 trabajos enviados por artistas de todo el país. Acompaña a la inauguración el grupo de cumbia Sudor Marika.

A las 18, en Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

TEATRO

Érase Con dirección de Gustavo Tarrío y guión de Mónica Cabrera, Marcos Krivocapich, y Gustavo Tarrío, la obra presenta a un grupo nada homogéneo de ejemplares humanos que viajará a través de la historia de la especie con el fin de reconfigurar el equívoco. Además de Cabrera y Krivocapich, al elenco lo componen Nicolás Levín, Carolina Saade, Donna Tefa Sanguinetti y Denisse Van Der Ploeg.

A las 21, en Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $1800.

La vis cómica Continúa la obra de Mauricio Kartun, ganadora de cuatro premios ACE. Con un elenco formado por Luis Campos, Cutuli, Stella Galazzi y Horacio Roca, Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre los artistas y el poder.

A las 20, en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entrada: $2000.

DANZA

Danzando la diversidad Se presenta la performance protagonizada por Leila Cobe, con dirección de Claudia Chessi. La pieza fue creada de forma colectiva por el grupo Entrelazarte, en base a improvisaciones. La bailarina Leila Cobe también participa en la obra infantil de danza, teatro y circo, Había una vez... (2022) como intérprete. Cuenta con la idea y dirección de Fernando Joan Lissé, Luciana Oyarzu.

A las 17, en Ex Esma, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

VIERNES 28

TEATRO

El rayo Con colaboración en la dramaturgia de Valeria Correa, se presenta la obra dirigida, escrita y protagonizada por María Ucedo. Sola en el escenario, sin más escenografía que una tela, Ucedo –actriz, bailarina y una de las fundadoras de la compañía El Descueve– desgrana una parte de su historia con humor y elegancia. El rayo es dos historias a la vez. La de una mujer que le revela a su hija un secreto guardado durante cinco décadas. Y la de esa hija que ahora, con esa información encima, intenta reacomodar las piezas del rompecabezas familiar y entender cómo se construyó, se sostuvo y se habitó ese silencio

A las 21, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $1500.

Aquellas mujeres Continúa la obra de Sebastián Irigo y Teresa Donato, inspirada en las hermanas protaognistas de Mujercitas, la novela de Louisa May Alcott. Esta interpretación cuenta con actuaciones de Victoria Bertone, Mara Guerra, Graciela Muñiz y Carolina Pfaffenbauer, y dirección de Sebastián Irigo.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1800.

MÚSICA

Sentidos conectados Pablo Grinjot vuelve a los escenarios para presentar un concierto sinfónico coral en miniatura que lo encuentra tocando en piano algunas de sus propias canciones y una selección de rarezas de compositores modernos: Satie, Ravel, Alban Berg, Britten y Webern. Sentidos conectados fue el nombre de un ciclo de conciertos acústicos que tuvo lugar en la Alianza Francesa de Buenos Aires en 2003. Como homenaje a aquel momento donde el músico estaba estrenando su formato de criolla con ensamble, Grinjot incorporó esta referencia en el título de su nuevo espectáculo.

A las 21, en Lirondo Cultural, Migueletes 1245. Entrada: $100.

Ibiza Pareo Se presenta el dúo musical que sintetiza aspectos de la música popular con la vanguardia internacional, en el marco del ciclo Música a Cielo Abierto. Formado en 2014 por Ani Castoldi y Marina La Grasta en Buenos Aires, el dúo ha tenido oportunidad de participar de festivales, clubs de bailes y fiestas internacionales. Música a Cielo Abierto es un ciclo organizado por Malba Joven que se realiza desde el 2018 y en el que han tocado artistas como Paula Maffía, Goyo Degano, Las Ligas Menores, entre otros.

A las 19, en MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

Chino Laborde El cantor, actor y conductor celebra sus 25 años de carrera presentando su faceta autoral y compositiva de tangos y otros géneros musicales. El show estará dividido en dos partes. La primera estará dedicada a los tangos, clásicos que moldearon al cantor durante su infancia y piezas de su autoría. La segunda parte se centrará en el lanzamiento de su nueva banda, Cosmonos. Laborde fue cantor de la Orquesta Típica Fernández Fierro, desde 1999 participa de la Orquesta Típica Sans Souci y desde 2003, en dúo con el guitarrista Dipi Kvitko. En 2015 obtuvo un Premio Konex por su carrera como cantante de tango.

A las 20, en CAFF, Bustamante 772. Entrada: $1200.

SÁBADO 29

CINE

Libertad En el marco del ciclo Filmoteca en Vivo, curado por Fernando Martín Peña, se proyecta el cortometraje estadounidense de Leo McCarey, protagonizado por Stan Laurel y Oliver Hardy. La función contará, además, con la proyección de los cortometrajes El aventurero, de Charles Chaplin y Convicto 13, de Buster Keaton. También habrá una presentación músical de Kabusacki & Mango. La Filmoteca en vivo invita a descubrir películas de todos los tiempos y lugares, con una selección variada de clásicos y rarezas que el crítico, investigador y docente actualiza mes a mes. En esta edición, la temática es la libertad.

A las 17, en Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis

Suntan En el marco del ciclo de cine griego, se proyecta el largometraje de Argyris Papadimitropoulos, estrenado en 2016. A Kostis, médico solitario, le toca ejercer en una isla griega. Cuando llega el verano, se obsesiona con una joven turista cuando esta le permite acompañar a su grupo de amigos de fiesta. El film se presenta junto al junto al cortometraje Vancouver (2021), de Artemis Anastasiadou.

A las 19, en MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $450.

ARTE

Marie Louise Alemann Se expone un proyecto de exhibición curado por Federico Windhausen, investigador doctorado en Estudios de Cine (NYU), con la asesoría de Cintia Mezza, especialista en gestión de colecciones, archivos y legados. Rolf Art presenta una antología sin precedentes de sus trabajos en fotografía, cine experimental y performance, documentación de la época y las obras realizadas por el grupo que formaba con Narcisa Hirsch y Walter Mejia en los años 60.

Hasta el 18 de noviembre, en Rolf Art, Esmeralda 1353. Gratis.

TEATRO

Carpa quemada Continúan las funciones de Carpa quemada, clásico del Grupo de Teatro Catalinas Sur, una propuesta dirigida por Adhemar y Ximena Bianchi que a través del humor, repasa los sucesos que marcaron los primeros 100 años de historia argentina. Carpa quemada completa la trilogía histórica junto a las aplaudidas Venimos de muy lejos y El fulgor argentino. A través del humor, la música, el circo y claro, la teatralidad propia de Catalinas, Carpa quemada pone en escena los distintos sueños aniquilados que marcaron la historia argentina.

A las 22, en El Galpón de Catalinas, Av. Benito Pérez Galdós 93. Gratis.

A veces, por las noches Con dramaturgia y dirección de Pablo Bellocchio, se presenta una obra que lanza preguntas sobre nuestra fragilidad ante los finales, sobre lo que sobrevive y deja huella. Alina no duerme. Se pasea noctámbula por la casa, recordando cosas que nunca vivió. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre está yéndose y ella no quiere ver cómo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisión que tienen que tomar. El elenco está conformado por Greta Guthauser, Ivana Sabatini, Mariví Yanno y Cali Mallo.

A las 22, en Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $1200.





