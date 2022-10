Luego del debut del Primavera Sound Buenos Aires 2022 con Jack White, Pixies y Cat Power, la grilla continúa desde el próximo 7 de noviembre con shows en distintos puntos de la Ciudad: Niceto Club, Teatro Vorterix, Camping, Saldías Polo Cultural, Underclub y C Complejo Art Media.

Se acerca la segunda parte del festival, desde el 7 hasta el 13 de noviembre. El evento urbano, disruptivo e innovador, desembarca por primera vez en nuestro país. Habrá artistas argentinos e internacionales, que se presentarán entre varios espacios de la ciudad: habrá más de 100 actuaciones distribuidas en distintos puntos, convirtiendo a Buenos Aires en el punto de encuentro de una de las mayores presentaciones de la música contemporánea.

El primer lineup será uno para recordar, con artistas de primer nivel internacional como Arctic Monkeys, Travis Scott, Lorde, Jack White, Pixies, Bjork, Charli XCX y Mitski, entre muchísimos otros.

Varios de ellos han lanzado -o están próximos a hacerlo-, nuevos trabajos discográficos, con lo cual el festival promete ser ocasión para escuchar música recién salida en vivo por primera vez: Jack White lanzó dos álbumes -Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive- en lo que va de 2022; mientras que Pixies, Arctic Monkeys y Bjork anunciaron que estarán publicando nuevos discos en estos meses.

Se suma al festival, Hernán Cattaneo, con su show “Future Memories”, a la fecha del sábado 12 de noviembre.

Grilla de horarios de los shows de Primavera Sound en La Ciudad

Lunes 7 de noviembre

Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA)

KALEEMA de 19 a 20.10

BB ASUL de 20.15 a 20.45

DOPEL GANS de 21 a 21.45

HELADO NEGRO de 22.15 a 22.30

Teatro Vorterix (Federico Lacroze 3455, CABA)

RIP GANG de 21 a 23

SALDIAS/POLO CULTURAL

PACO LEIVA de 20 a 20.30

LA VALENTI de 20.30 a 21

KASTIELLO de 21 a 21.30

SHAMAN HERRERA 21.30 A 22.15

PIBA de 22.15 a 22.45

EL PRINCIPE IDIOTA de 22.45 a 23.45

Martes 8 de noviembre

Niceto Club

ANYI de 20 a 20.45

MOLOKO de 21 a 21.45

KEVIN KAARL de 22 a 23.15

Teatro Vorterix

MELANIE WILLIAMS & EL CABLOIDE de 19.30 a 20

TELESCOPIOS de 20.30 a 21.15

BOOGARINS de 21.45 a 22.45

Camping

MARINA CODINO de 20 a 20.30

AMOR ELEFANTE de 20.45 a 21.30

MARINA FAGES de 22 a 23

Saldías Polo Cultural (San Pedro de Jujuy 4, CABA)

BESTIA BEBE de 20 a 20.45

EVE CALLETI de 20.45 a 21.15

CAROLINA DURANTE de 21.15 a 22

NINA SUÁREZ de 22. a 22.30

SANTIAGO MOTORIZADO de 22.30 a 23.30

LAPTRA DJ de 23.30 a 00.30

Under Club (Niceto Vega 5699,CABA)

HIEDRAH CLUB DE BAILE de 21 a 02

Miércoles 9 de noviembre

Costanera Sur (Av. España 2330, CABA)

BJÖRK

JULIETA VENEGAS, JAVIERA MENA Y FELI COLINA.

Niceto Club

MUÑEKI77A de 21.30 a 22

Teatro Vorterix

THE COLORATED de 19.30 a 20

BOOM BOOM KID de 20.30 a 21.30

BEAK de 22 a 23

DJINICIALESBB de 23.10 a 00





Saldías Polo Cultural

FRANZIZCA de 20 a 21

CHANCHA VIA CIRCUITO DJ SET de 21 a 22.15

ISABELLA de 22.15 a 00

SHANTI CELESTE de 00 a 02





C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA)

L-GANTE de 21.15 a 22.15

DAMAS GRATIS de 22.30 a 23.30

Jueves 10 de noviembre|

Niceto Club

CHECHI DE MARCO de 19 a 19.30

AVTO de 19.30 a 20

AMAIA de 20 a 21

AGUSTINA PAZ de 21 a 21.30

CHRISTINA ROSENVINGE de 21.30 a 22.30

DANIEL MELERO de 22.30 a 23.30

Teatro Vorterix

DELFINA CAMPOS de 20 a 20.45

MITSKI de 21.15 a 22.45

Camping

FOLLAKZOID de 19.15 a 20

DERBY/MOTORETA/BURRITO CACHIMBA de 20.30 a 21.30

CARCA de 22 a 23

Saldías Polo Club

KNAK de 20 a 20.25

DAVUS de 20.25 a 20.50

SIX SEX 21 a 21.45

JUICY BAE de 22 a 22.45

SOTO ASA de 23 a 00

Under Club

ANITA B. QUEEN de 21 a 22

NYEGE NYEGE de 22 a 03

Viernes 11 de noviembre

Niceto Club

JUANA MOLINA de 18.30 a 19

GALINDEZ de 19 a 19.40

CAROLA ZELASCHI de 20 a 21

CANDELARIA ZAMAR de 21.20 a 22.20

LUCY PATANÉ de 22.40 a 23.50

Camping

ZOUI UNO de 19.30 a 20

LORD APEX de 20.15 a 21.15

BEAK DJ SET de 21.30 a 23

Saldías Polo Club

EL CLUB AUDIOVISUAL de 21 a 21.30

CLARA CAVA de 21.30 a 22.15

BUENOS VAMPIROS de 22.15 a 22.45

19.15 de 22.45 a 23.30

ACUS de 23.30 a 00

ISLA DE CARAS DE 00 a 00.45

PABELS de 00.50 a 02

LU GLASS de 20 a 20.30

107 FAUNOS de 20.45 a 21.30

LOS PLANETAS de 22 a 23

FLORENT Y YO de 23 a 00

Sábado 12 y domingo 13 de noviembre

Costenera sur

Sábado: Travis Scott, Hernán cattaneo, Live Charli XCX,Father Jhon Misty, Mitski Caroline, Polachel, damas Gratis, L-Gante, Jessie Ware, José Gonzalez, Joy Orbison, Miranda!, Raveena, señor Coconut and His Orchestra, Sevdaliza, Amaia, beak, Crystallmess, el doctor, ElMalamía, Förllakzoid, Gop Tun , Kiddo Toto, Los Planetas, Mhtresuno, N.A.AF.I (Debit+Fausto Bahía+Mexican Hijad), Niña Lobo.| O.L.I.V.I.A., Peces raros, Santiago Uribe, Sasha Sathya, Tayhana, Unique3, VTSS B2B LSDXOXO, [email protected] Line Up.

Domingo: Arctic Monkeys, Lorde Arca, Beach House, Interpol, Phoebe Bridgers Bad Gyal,Chai, Japanese Breakfast, JPEGMAFIA, Juana Molina, Shygirl, 107 Faunos, Badsista, Bestia Bebé, Boy Harsher, Carolina Durante, Fermín, John Talabot B2B, Nicolás Lutz, Juana Aguirre, Malena Villa, Mujercias Terror, Nenagenix, Riel, Sangre Nueva (DJ Python B2B, DJ Florentino B2B, Kelman Duran), Santiago Motorizado, Seth Troxler, Shanti Celeste B2B Isabella, Telescopios, Terno Rei valesuchi.

