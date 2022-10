Con apenas 23 años, Jonathan Morel se encuentra en el ojo de la tormenta. El joven es uno de los fundadores de Revolución Federal, la violenta organización que quedó en la mira por sus vínculos con el atentado contra Cristina Kirchner y que desde mayo pasado organiza escraches y ataques a funcionarios del gobierno y dirigentes políticos.

Este jueves 20 de octubre fue detenido junto a otros tres integrantes de la agrupación-Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile- por "incitación pública a la violencia", en el marco de una causa que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y que busca dilucidar si existe un nexo entre los cobros millonarios de dinero de una firma perteneciente a la familia Caputo con el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta.

Al respecto, Nilo Medina, abogado defensor de Jonathan Morel, aseguró este viernes que Brenda Uliarte, miembro de la denominada "banda de los copitos" y una de las detenidas por el atentado del 1º de septiembre, "es una espía".



Además, el letrado aseguró que la relación entre el Grupo Caputo y Morel "es comercial". "El tema de Caputo y el supuesto financiamento no es algo que nos interese mucho", sostuvo, en diálogo con Branca de Vuelta en AM750.



Jonathan Morel quedó detenido este 20 de octubre por orden del juez Martínez de Giorgi luego de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aportara audios extraídos de una transmisión de Revolución Federal por la red social Twitter en los que se lo escucha amenazar de muerte al diputado nacional Máximo Kirchner y al presidente Alberto Fernández.



Brenda Uliarte y Revolución Federal

Consultado al respecto, Nilo Medina negó una posible relación entre el líder de la agrupación de ultraderecha y Brenda Uliarte: "No es conocida en Revolución Federal. Por lo general las personas que asistíamos a estas marchas, que no era muy masivas, dialogábamos entre sí. Nuestra versión es que Brenda es espía. No puedo afirmar de quién, pero sí de algún sector político. Esa es nuestra versión", declaró.

Sin embargo, está probado que Uliarte participó de un escrache organizado por Revolución Federal el 18 de agosto. La manifestación fue en Casa Rosada y su aparición quedó constatada en un registro fotográfico.

El vínculo con Caputo

Según la investigación en la causa, Morel recibió transferencias por más de 8 millones de pesos por parte Caputo Hnos., empresa relacionada con la familia de Luis "Toto" Caputo, exministro de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).



"El vínculo se genera por una relación comercial, y creo que no es novedad que en las relaciones de este tipo puede haber allegados y alguien de confianza que permitan generar el contacto. El tema de Caputo y el supuesto financiamento no es algo que nos interese mucho porque sabemos que no está siendo investigado, y (Morel) no ha sido imputado por ello", manifestó Medina.

Sobre este punto, el abogado sostuvo: "Jonathan Morel no es carpintero, es comerciante. Es dueño de una carpintería, conoce de carpintería, pero no es oficial carpintero, pero sabe del rubro. Creo que la empresa Caputo ha dado declaraciones, han allanado oficinas, así que no veo problemas con eso".

La relación de Nilo Medina con Revolución Federal

El abogado también contó su cercanía personal con los miembros de la agrupación que organizaba escraches contra distintos referentes políticos: "A Gastón Guerra (integrante de Revolución Federal) lo conocía de las manifestaciones, y tengo una relación con Sabrina Basile desde hace tres años", explicó, sobre sus vínculos con dos de los detenidos este jueves.

¿Cómo definiría a Jonathan Morel?

"Es un joven con ideales, frustrado, enojado, que trabaja y estudia y tiene ganas de progresar pero no ve oportunidades en su país y trata de llevar la voz de muchas personas, a veces con exabruptos. Y es un joven de 23 años que llama mucho la atención, tiene esa personalidad de rockstar, le gusta la cámara, él mismo lo reconoce, y no estamos para ocultar esas cosas", señaló Medina.

¿Se arrepiente Morel de su actitud violenta?

Por último, consultado por la virulencia con la que suele manifestar públicamente su defendido, el abogado deslizó que Morel "seguramente que se arrepiente" de esa actitud. "Lo he charlado, más allá de la defensa como abogado, y creo que lo que necesitamos todos es un clima de paz social. Yo soy muy crítico y creo que la sociedad es parte del problema", concluyó.