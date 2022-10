Otra vez un colegio de la Ciudad denuncia la aparición de ratas en su establecimiento. Esta vez, la escuela que recibió la visita del roedor es la primaria Nº 26 Distrito Escolar 6, República de Colombia del barrio de Boedo. Los chicos estaban yendo a almorzar cuando en medio del comedor apareció una rata “enorme” según el relato de los chicos, que tuvieron que ser evacuados.

“Una docente vio una rata asomarse por un rejilla”, sostuvieron fuentes del Ministerio de Educación a este diario confirmando el relato de alumnos y padres. Esta situación se suma a la de varios colegios que denunciaron durante todo el año tener ratas. Tanto, es así, que este año en la Legislatura porteña se presentó un pedido de informes por las "graves plagas de ratas" que se encontraban en colegios de la Ciudad.

Entre los colegios que se nombraron en ese entonces estaba el República Colombia. La justificación de la ultima aparición de ratas desde el Ministerio fue que “la escuela está muy cercana a un parque” y que también “por eso se realizan desratizaciones periódicamente”.

El martes pasado se realizó una desratización en horas de la tarde, y este viernes se iba a realizar una inspección y una nueva desratización, remarcaron. Desde la escuela sostienen que se puede encontrar restos de excrementos de roedores en aulas, patio, sala de maestros y demás espacios de la escuela.

Para las 11. 30, las familias de la primaria que tiene jornada completa recibieron el inesperado llamado de las docentes que les pedían que fueran a retirar a los alumnos por presencia de ratas. “Cuando llegué los tenían a todos sentados en el patio porque no podían entrar al comedor”, aseguró a este diario la abuela de una alumna de cuarto grado.

Los chicos que estaban preparados para entrar al mediodía al comedor del establecimiento para almorzar no pudieron hacerlo. "Las caras de las docentes eran de que había sido terrible lo que pasó. Mucho más que otras veces", afirmó la abuela de la niña.

“Le preguntamos a ella (por la alumna) si era la primera vez que pasaba y nos dijo que no. El tema es que esta vez la rata apareció en el comedor, donde está la comida”, continuo diciendo la mujer que tuvo que cubrir a su hijo que estaba trabajando y no podía ir a buscar a su hija, que si se quedaba en el colegio no solo se podría haber quedado sin comer, sino que además corría peligro de ser mordida o contagiada de cualquier enfermedad estando en el mismo lugar que el animal.

La jornada es hasta las 16 horas, por lo cual un llamado a tres horas del ingreso a clases fue un trastorno. “Es preocupante que haya ratas en una escuela, más aun en el comedor. Y encima que no estén controlando”, concluyó la mujer, que también sostuvo que la situación de la escuela en general es grave porque la mampostería está a punto de caerse y las ventanas están rotas.

El lunes los chicos van a tener clases, confirmaron desde el Ministerio y aseguraron que la directora no había dado aviso a la supervisión de lo sucedido. Por otro lado, en el día de hoy con la suspensión de clases, los docentes aprovecharon para tener la Jornada de EMI (Espacio de Mejora Institucional) dentro de la institución, así “no se pierden días de clases”.



Informe: Mercedes Chamli