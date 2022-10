A apenas ocho días del balotaje en Brasil, Xuxa publicó un video en sus redes sociales en el que decidió contar situaciones de abuso que vivió siendo niña, luego de que el presidente Jair Bolsonaro contara en una entrevista que durante un paseo en Brasilia había visto adolescentes venezolanas "muy arregladas" que buscaban "ganarse la vida" y que "pintó un clima", en referencia a la atracción sexual. "No voten a ese señor", pidió la cantante, quien ya había hecho público su apoyo a Lula antes de las elecciones generales del de octubre.

"Yo creo que hay cosas que la gente no puede, no debe dejar pasar", dice Xuxa al comienzo del video en el que relató que la primera vez que sufrió un abuso fue a los 3 años . "El último fue a los 13, con un hombre que me acorraló contra una pared -contó-. Yo no dije nada, no hice nada. Cuando pude lo empujé y me fui llorando".

"Muchas personas se pueden preguntar por qué no hice nada, por qué no hablé, pero eso es otra historia. Cuando cumplí 40 decidí hablar para que todo el mundo sepa que niñas, adolescentes y mujeres sufrieron abusos y se callaron porque ellas, como yo, como muchas niñas, pensaron que estaban con la ropa equivocada o en el lugar equivocado", continuó.

La presentadora brasileña llamó a reflexionar sobre las declaraciones que la semana pasada hizo Jair Bolsonaro sobre unas jóvenes que vio en la calle de Brasilia. "Paré la moto en una esquina, vi unas niñas, bonitas ellas, de 14, 15 años, estaban arregladas, un sábado en una comunidad. Eran parecidas. Pintó un clima y volví. Les pedí entrar a la casa y entré. Había unas 20 arreglándose, todas venezolanas. Yo me pregunto...¿Chicas bonitas de 14, 15 años se arreglan un sábado ? ¿Para qué? Para ganarse la vida", expresó el mandatario.

"Cuando escucho decir que 'hubo un clima'con una niña de 13 o 14 años, eso es explotación sexual de niñas, eso es asqueroso", afirmó Xuxa y pidió no naturalizar el abuso de menores.



El Presidente esbozó un intentó de disculpas a la comunidad venezolana en Brasil y dijo: "Si esas palabras que, por mala fe, fueron sacadas de contexto, fueron de alguna forma malentendidas y provocaron alguna vergüenza a nuestras hermanas venezolanas, pido disculpas".

Por su parte, Lula afirmó que Bolsonaro "se comporta como si fuera un pedófilo". "Él se comporta como si fuese uno, el tratamiento que da a las mujeres, por ejemplo. Él va a terminar el mandato y nunca llamó a la sociedad, ni a los favelados, ni a trabajadores, ni sindicatos, ni mujer, ni negro, nada. El vive para alimentar a los parapoliciales de la mentira que lo siguen. Tiene un ejército poderoso para divulgar mentiras, vive de eso", advirtió el candidato del PT.