La Feria del Libro Nacional y Popular que todos los años organiza en Santa Fe el diputado provincial del Frente de Todos, Leandro Busatto y la Corriente de la Militancia, trae en esta edición figuras internacionales como el ex presidente de Bolivia Evo Morales, el ex presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y el ex diputado chileno Marco Enriquez Ominami. La feria se desarrollará del 3 al 6 de noviembre en la sede de la Festram, en General López 3556 de la capital provincial.

Busatto explicó que “es importante primero haber retomado la Feria como hecho cultural y político después de la pandemia, la última edición fue la de 2019 y en ese momento contamos incluso con la presencia del hoy presidente Alberto Fernández”, recordó.

El dirigente santafesino detalló que en esta ocasión “a los números culturales clásicos que son Alejandro Dolina, Dady Brieva y muchos otros le agregamos este año destacadas presencias internacionales”.

Al respecto, Busatto destacó que la idea “es armar un panel para discutir la problemática política en América Latina y el mundo y el día 4 vamos a conmemorar los 17 años del No al ALCA, donde Morales fue uno de los protagonistas también junto a Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez y Lula Da Silva.

Para el diputado Busatto “en la cultura hay un ámbito de disputa interesantísimo. La cultura como hecho político es un tema que a veces se trata de soslayar pero que sin lugar a dudas es el eje de los debates, porque en definitiva la cultura crea sentido”. Y agregó que “también la da sentido a la política”.

Y en ese sentido, afirmó el legislador peronista que “los debates por el sentido son clave porque frente al avasallamiento que hay de los medios hegemónicos y algunos hechos culturalmente hegemónicos; este tipo de hechos culturales como la Feria nos permiten por lo menos a nosotros interpelarnos y acercarnos en la cotidianeidad a gente que piensa parecido a uno pero que no necesariamente milita en los mismos espacios”.

Busatto aseguró que “eso también es importante porque estamos en una etapa en la que el campo nacional y popular tiene que tomar algunas definiciones en la provincia y en Argentina. Esas definiciones para nosotros tienen que ser de amplitud y tienen que permitir ensanchar claramente nuestra prédica”, concluyó.