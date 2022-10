El director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, calificó a Caputo Hermanos SA como "una ficción de sociedad" y advirtió que, frente a la "poquísima documentación presentada", parece existir "un propósito de sus fundadores de no permitir que se entere la IGJ ni los terceros de las actividades que llevaban adelante".

El organismo de control emitirá este mediodía una resolución particular para ampliar la investigación sobre la sociedad perteneciente a la familia de Luis "Toto" Caputo, ex ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, y sospechada de financiar al grupo de ultraderecha Revolución Federal.

"Un funcionamiento totalmente irregular"

El director de la IGJ, en diálogo con Radio10, contó que la sociedad fue constituida en 2004 y, desde entonces, mantiene "un funcionamiento totalmente irregular que no se condice que las normas de la ley de sociedades".

Nissen precisó que en el objeto social no está contemplada la administración de fondos de terceros y que los fideicomisos Santa Clara al Sur y Espacio Añelo, a través de los que se le realizaron pagos al fundador de Revolución Federal Jonathan Morel, no aparecen en los libros societarios.

En ese marco, el titular de la IGJ incluyó a Caputo Hermanos S.A. con un "fenómeno que ya lo advertí como inspector general en las sociedades de (Joe) Lewis y las que tenía Mauricio Macri para explotar campos en Salta y Jujuy". "Son sociedades en las que se cumplen las formalidades, pero en realidad no sucede", describió Nissen y aseguró que son "una ficción de sociedad".

Como ejemplo, el funcionario señaló que de la escasa documentación presentada surge que es "una sociedad en la que socios no reciben dividendos y los directores renuncian a los honorarios".

Los fideicomisos sospechados por el pago a Revolución Federal

Nissen explicó que, a pedido del IGJ, Caputo Hermanos S.A. entregó el 18 de octubre "poquísima documentación" ante el organismos de control, se trató de balances y copia de los libros societarios, que nunca habían presentado ante la IGJ desde 2004, cuando fue conformada.

"Es una sociedad que está registralmente totalmente atrasada y morosa en el cumplimiento de las obligaciones informativas. Hay una opacidad que es muy llamativa", sentenció Nissen.

El titular del organismo de control se refirió a la hasta ahora inexistencia de los "dos fondos fiduciarios" que, según trascendió por la investigación judicial, fueron los que se utilizaron para transferir 7 millones de pesos entre diciembre de 2021 y agosto de este año al fundador de Revolución Federal y a su ex pareja por trabajos de carpitería. Se trata de los fondos Santa Clara al Sur y Espacio Añelo.

"Hay dos fideicomisos que no están en el acta de directorio. No hay ninguna referencia de la creación de los dos fideicomisos. Ni está en el objeto social de Caputo Construcciones la creación de fondos fiduciarios sino que se fija que va a participar de la exportación e importación, y de la actividad inmobiliaria y financiera. Es todo irregular", apuntó Nissen.

En ese sentido, el titular de la IGJ contó que el jueves pasado se envío una inspección para profundizar sobre la administración de fideicomisos por parte de la firma, pero se les negó el ingreso a las oficinas a los inspectores del organismo de control. "Nos atendieron por portero eléctrico y tenían la orden de no dejar ingresar a la IGJ. Es una presunción de que están en falta con toda la documentación y obligaciones para ser transparentes. Hay una opacidad que es muy llamativa", advirtió el funcionario.

"La IGJ hará investigaciones directas sobre Caputo Hermanos"

Nissen precisó también los distintos incumplimientos que la firma registra desde su conformación. "Se constituyó en 2004 y nunca tuvo interés en cumplir los requisitos, obligaciones y cargas que tiene con la IGJ. De forma anual debería haber presentado los balances, nunca presentó los estados contables. Nunca jamás los presentó. Realmente lo he visto muy pocas veces, por no decir nunca", sostuvo.



El funcionario también señaló que no fueron informados los cambios de domicilio legal y que de los balances no surge un incremento del capital societario, algo que está reglado por ley para asegurar el funcionamiento de la firma. "La sociedad sigue teniendo el mismo capital que en 2004, que son 12 mil pesos. Algo que hoy no alcanza para pagar una comida para cuatro personas", apuntó Nissen.

"Trajeron los libros societarios que no sirven para nada. Son 67 reuniones desde 2004. Más de la mitad son de forma, otras 15 son para convocar a asamblea y las restantes son para referirse a la creación de fideicomisos en los que en el acta de directorio no mencionan quién es el fiduciante, quiénes los benficiarios ni cuáles son los bienes fidecomitivos", agregó el titular de la IGJ sobre la información presentada hasta el momento.

"Es una sociedad que está registralmente totalmente atrasada y morosa en el cumplimiento de las obligaciones informativas", definió Nissen y adelantó que la resolución que se está trabajando "va en la dirección de que la IGJ haga investigaciones directas sobre Caputo Hermanos".

"Todo es una fachada"

En tanto, por AM750 Nissen consideró que, por su estructura, la sociedad Caputo Hermanos “es una fachada”.

“Parece una sociedad que fue creada para actuar clandestinamente. Nunca presentó los balances. Y la presentación es una imposición fundamental para que uno pueda tomar conocimiento de cuáles son sus números”, comentó el titular de la IGJ.

A lo que en diálogo con Víctor Hugo Morales añadió que “la sociedad tiene el mismo capital de 6 mil pesos desde hace muchos años” y que “se financia con préstamos de sus dos socios y con préstamos de terceros”.

Finalmente, precisó que desde su creación nunca registró reuniones de directorio ni la repartición de dividendos.