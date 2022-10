Boca se tomó solo un par de horas para celebrar el campeonato de la Liga Profesional ganado el domingo en una definición inolvidable. El plantel bailó y cantó cumbia en una fiesta privada que duró hasta las primeras horas de la madrugada del lunes y en la que los jugadores estuvieron acompañados por sus familias y algunos amigos cercanos. Por la tarde, en un ambiente muy distendido, retomaron las prácticas en el complejo de Ezeiza, de cara al partido de este miércoles a las 21:30 en San Juan ante Patronato de Paraná por una de las semifinales de la Copa Argentina.

La idea del técnico Hugo Ibarra es incluir ante los entrerrianos a gran parte de los futbolistas que enfrentaron a Independiente, aunque no se descarta algún tipo de rotación habida cuenta la gran acumulación de partidos que sobrelleva Boca. Tanto ante Gimnasia como ante Independiente fue notable la merma física del equipo en el segundo tiempo y, por eso, Ibarra podría hacer algunos cambios en la defensa y en la media cancha.

En la lista de concentrados difundida este mediodía hubo dos sorpresas: no fueron incluidos el peruano Carlos Zambrano ni Luis Vázquez. Zambrano finalizó el partido con Independiente con molestias en la rodilla derecha, que lo tienen a maltraer desde que sufrió un fuerte traumatismo con Sarmiento. En cuanto a Vázquez, que el domingo fue titular ante la ausencia de Darío Benedetto por lesión, no trascendieron los motivos. El resto de la nómina la integran Agustín Rossi y Javier García (arqueros); Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda, Luis Advíncula, Marcelo Weigandt, Frank Fabra y Agustín Sandez (defensores); Alan Varela, Esteban Rolón, Guillermo "Pol" Fernandez, Cristian Medina, Diego González, Martín Payero, Juan Ramírez, Aaron Molinas y Oscar Romero (volantes); y Sebastián Villa, Norberto Briasco, Luca Langoni, Nicolás Orsini y Gonzalo Morales (delanteros).

El plantel volverá a entrenarse este martes por la mañana también en Ezeiza y a primera hora de la tarde viajará en vuelo chárter rumbo a San Juan, para regresar apenas terminado el partido. Si Boca derrotara a Patronato deberá jugar la final el domingo a las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con el ganador del cruce entre Banfield y Talleres de Córdoba que se enfrentarán también este miércoles desde las 18 en el estadio de Newell's en Rosario.



En tanto, el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, destacó "la honestidad del futbolista argentino" después de la definición de ayer por la tarde. "Algunos periodistas, no todos, y también por la redes sociales, dudaron de los jugadores y una vez más se demostró la honestidad del futbolista argentino. Eso le hace muy bien a todos los que estamos en este deporte", aseguró el máximo dirigente xeneize en dialogo con la agencia de noticias Télam.



Ameal ponderó la gestión de su dirigencia y de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo. "Este es un logro de todos los que trabajamos por un Boca mejor. No hay que olvidarse que aparte de ser bicampeón, salimos campeones en el fútbol femenino, en la reserva, en la cuarta división y estamos cerca de lograr dos copas más. Pero no me olvido de todas las actividades deportivas que antes no había, como el hockey sobre césped, un beneficio para los socios. La verdad que estamos conformes y tranquilos", añadió el presidente.