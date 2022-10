Una celebración inusual tuvo lugar este lunes en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. El valor del sindicalismo, y la lucha por los derechos de los trabajadores organizados fueron centro del homenaje que conmemoró el 80 aniversario de la creación del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), el que nace en la década de 1940 cuando en Buenos Aires comienzan a crecer los edificios. Lo dictaminó “por unanimidad esta Legislatura” anunció el diputado Matías Barroetaveña, impulsor del reconocimiento al abrir la jornada que resultó una celebración emotiva y cargada de un valioso anecdotario sindical y peronista.

El evento contó con saludos virtuales de Cristina Kirchner, “Pepe” Mujica, Taty Almeida y Estela de Carlotto, entre otros. Y la presencia de la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, Héctor Daer por la CGT, el vicejefe del Gabinete de Ministros Juan Manuel Olmos, la legisladora (mandato cumplido) Silvia Gottero y el senador Mariano Recalde, quienes acompañaron este mediodía al secretario general del Suterh –y coordinador del Grupo Octubre--, Víctor Santa María, en la mesa que presidió la convocatoria.

La liturgia fue completa: al cierre, y tras las palabras de Santa María quien se reivindicó “sindicalista y seguidor del ejemplo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo", y por la causa del peronismo y de quienes se consideran “republicanos” –-“pero republicanos en serio”, aclaró--, se cantó la Marcha peronista. A viva voz. Bajo las brillantes arañas de cristal del majestuoso edificio legislativo, en Perú al 170, de la Ciudad de Buenos Aires.

Las palabras de Cristina Kirchner puntualizaron la singularidad del Suterh. Y no solo vinculada a los derechos laborales, como ya había enumerado Barroetaveña: “Turismo, hotelería, educación, formación profesional y salud, hacen de esta organización gremial una institución única”. La vicepresidenta señaló esa capacidad de expandirse "porque el Suterh no se agota en los derechos de los trabajadores, los amplía, en acciones que se traducen en una universidad como la UMET, en un diario como Página/12, una radio como la AM 750, o en el trabajo de la Fundación Octubre” fundamentó CFK.

En "la defensa y construcción de un modelo de país que cobija a las y los trabajadores, a todos”, CFK revalorizó el rol de este gremio que nace en 1942. Y afirmó para felicitarlos: “Es muy bueno tener a dirigentes como Pepe, y ahora Víctor, que trabajan por un modelo de desarrollo con inclusión social”. “Este sindicato tiene una obra inconmensurable” explicitó el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica. “Es histórico su desarrollo en comunicación, algo para destacar siendo siempre tan egoístas los medios de comunicación” sumó el ex presidente de Colombia y también de UNASUR Ernesto Samper. También llegaron los agradecimientos “para las y los trabajadores de edificios, los que nos cuidan, y están siempre” precisó Estela de Carlotto.

Quienes tomaron la palabra, luego de la entrega de tres reconocimientos a encargados de edificios, ahondaron en la historia que, con el Suterh como ejemplo muestra logros y dificultades de la lucha gremial. La revalorizaron “hoy que está tan cuestionada la dirigencia sindical” como remarcó Recalde. Y celebraron el reconocimiento a este gremio que logra en 1944 --por un decreto de Perón como Secretario de Trabajo y Previsión--, merecidas conquistas, como el descanso diario, semanal y anual.

Fue en 1975, con la asunción de José Francisco “Pepe” Santa María como secretario gremial, que se gana “la jornada de 8 horas”, señaló Barroetaveña. La mención del emblemático líder sindical provocó el primer aplauso cerrado por parte de las y los trabajadores de edificios presentes, junto a legisladores porteños como Maia Daer, Maria Bielli, Claudia Neira, Magdalena Tiesso, Claudio Morresi, Javier Andrade, Juan Manuel Valdés, Claudio Ferreño y Juan Modarelli. También se encontraban en el salón, el reconocido ex triunviro cegetista Juan Carlos Schmid y la Defensora del Pueblo por CABA, María Rosa Muiños, entre otros.

La ministra Olmos abrió el recorrido anecdótico al recordar su ingreso militante “a este distrito, donde está la sede central del sindicato, y Pepe (Santa María) me invita a acompañarlo” cuando se produce la recuperación del gremio tras la intervención de la dictadura (1976-1983). “No habían dejado nada, ni sillas, nada había” recuerda Olmos. “Lo destaco por lo que hoy es el gremio” detalla la ministra. “Lo que siguió” al retroceso que significó la dictadura "fue producto del trabajo del movimiento obrero organizado, que hoy es un orgullo de Argentina”, enfatizó la ministra sobre la experiencia del Suterh.

Recalde trajo la reivindicación sindical a la actualidad: “Hoy más que nunca los trabajadores tienen derecho a una organización sindical libre y democrática” afirmó. La estructura sindical asociada a la práctica política, que en la Argentina se instala a partir del peronismo; fue retomada por Juan Manuel Olmos a propósito de las acciones que lo llevaron a “ingresar a esta Legislatura” recordó. “Fue por el apoyo de la agrupación 2 de Octubre", liderada en sus inicios por Pepe Santa María.

El homenaje de los legisladores “a una organización sindical, que es un pilar del movimiento obrero argentino, me da una emoción enorme” compartió entonces Héctor Daer. “Una organización que crece permanentemente –refirió, por el Suterh— nos muestra que el poder sindical tiene que ser poder político”. Daer sintetizó este “concepto estratégico” como eje de la movilidad social ascendente, asociada a la formación profesional. “Un compañero que sube un escalón por su formación profesional, ya no vuelve atrás”, afirmó el dirigente de la sanidad.

En los agradecimientos con que Víctor Santa María cerró el acto, tras recibir una bandeja conmemorativa, se destacó la figura de su padre Pepe, "que está bien de salud" --señaló--, y que fue "dos veces concejal en este palacio". "Soy un trabajador de edificios y un dirigente sindical, sigo el ejemplo de vida de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo" subrayó, y desde ese lugar agradeció a la Legislatura el reconocimiento y el espacio. Para Santa María, es necesario hablar de sindicalismo para comprender una histórica frase que define: "no hay solución gremial, aislada, porque somos hijos de un país". Y reivindicó la ampliación de derechos como eje político al recuperar la aseveración de "Lula" da Silva al inaugurar la UMET, junto a CFK: "Hay que darle una oportunidad a los trabajadores, porque la van a aprovechar", concluyó Santa María. Y esa síntesis de las voces que delinearon la jornada, se coronó con la Marcha Peronista.