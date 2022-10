Científicos ecuatorianos descubrieron seis nuevas especies de ranas de lluvia del género Pristimantis, en ciertas laderas amazónicas de los Andes.

Jhael Ortega, Jorge Brito, y Santiago Ron, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y del Instituto Nacional de Biodiversidad, efectuaron la investigación en los parques nacionales Llanganates y Sangay, zonas montañosas que se internan en la Amazonía ecuatoriana.

Las especies fueron denominadas Pristimantis tamia, anaiae, glendae, kunam, resistencia y venegasi, la primera de las cuales pertenece al grupo hermano Huicundomantis; mientras que las otras son nuevas especies alojadas en un segundo grupo de investigación.

En Ecuador, los bosques montañosos amazónicos forman la región con mayor riqueza de especies de ranas y donde se han descubierto la mayoría de Pristimantis durante los últimos años.

Las regiones del Parque Nacional Llanganates y del Sangay son áreas protegidas que comprenden 7.375,6 kilómetros cuadrados de bosques húmedos montanos y páramos, pero en donde los inventarios de anfibios han sido hasta ahora escasos.

La Pristimantis es el género con más especies entre los vertebrados terrestres, con más de 569 distribuidas desde el este de Honduras y Panamá a través de los Andes hasta Bolivia, el norte de Argentina y Brasil.

Al desarrollarse directamente a través de huevos terrestres y no renacuajos, esta especie no depende de cuerpos de agua para su reproducción y puede ser que, por ello, se explica su gran diversidad, aunque esa hipótesis no ha sido probada con mayor rigurosidad, añadió el ministerio de Ambiente ecuatoriano.

Debido a la falta de información sobre el estado de las poblaciones de anfibios o de su existencia en otras localidades, los investigadores han recomendado que estas nuevas especies ingresen en la Lista Roja de Datos Insuficientes de especies.