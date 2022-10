Trabajadores de la Salud de Catamarca nucleados en APROSCA, siguen adelante con medidas de fuerza y manifestaciones, en reclamo de una recomposición salarial, medidas que vienen adoptando desde hace cerca de cinco meses sin llegar a un acuerdo con el Estado provincial. Uno de los referentes del sindicato indicó que el Hospital Interzonal San Juan Bautista, está “casi fuera de funcionamiento, sólo se trabaja con urgencias y los internados”.

En este sentido, anunciaron ayer que para esta noche a partir de las 20 horas, realizarán una nueva protesta y marcha de antorchas, que partirá desde la plaza La Alameda y recorrerá distintos puntos de la ciudad para hacer sentir su malestar por la falta de diálogo ante sus pedidos de incremento salarial, y mejoras en lo previsional, entre otras.

Julio Sánchez, representante del gremio, expresó en diálogo con Catamarca/12 que “esta es la segunda marcha de las antorchas, buscando una recomposición salarial. Esta mañana (por ayer) nos llamó el director del Hospital y nos informó que había tenido contacto con el Gobierno para rever el petitorio y nos dice que el Gobierno con quien no quiere dialogar, es con APROSCA, lo cual es una chicana, porque argumentan que es porque no estamos formalizados, siendo que se reunió con autoconvocados y pediatras y no se les pidió ninguna chapa”, se quejó.

En este sentido, Sánchez explicó que buscarán arribar a un diálogo el próximo jueves, cuando llegue a la provincia Jorge Yabkowski, el secretario General de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa), sindicato nacional al cual APROSCA pertenece.

Sobre las consecuencias que tienen las medidas de fuerza en la salud pública, Sánchez detaló que “prácticamente se ha cerrado la atención de manera total en el hospital más importante de la provincia y solo se atienden urgencias y a los internados. “Quieren disolver APROSCA, lo vienen intentando desde 2013. Se dedicaron los ponen en el medio a ATSA y ATE y a medida que pedimos, buscan alguna presentación mejorada con ATE, que no piden nada para los trabajadores”, acusó.

Con respecto al acuerdo que el Estado resolvió con algunos pediatras del Hospital de Niños Eva Perón, expresó que “resolvieron ilegalmente y lo que no quieren resolver es pagar la plata a los trabajadores”.

Puntualmente, con respecto al pedido de incremento, Sánchez explicó que desde hace unos meses atrás exigían la suma de $ 260.000, pero “lo hemos tenido que actualizar en base a la inflación real que se vive en Catamarca y el país”.

También el gremialista indicó que a las manifestaciones, se incorpora cada vez más personal perteneciente a la Maternidad Provincial 25 de mayo, que en otro momento tenía mayor afinidad con ATE. “Somos los únicos que nos reunimos con los trabajadores y cumplimos las normativas legales, hemos presentado reclamos a nivel provincial, nacional e internacional”, detalló en ese aspecto.

Salud Mental

Por otra parte, desde el área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista, también surgieron voces reclamando por las malas condiciones en las que se brinda atención a los pacientes, quienes no tienen acceso a otro tipo de tratamiento por cuestiones económicas y desde hace meses no cuentan con terapia de grupo, entre otras falencias relacionadas a lo estructural.

En este sentido, desde el área anticiparon que el 20 de noviembre llevarán a cabo una jornada relacionada al área y sus implicancias y en el marco de esta marcha, leerán un petitorio en el que se enumeran las distintas problemáticas que hacen imposible brindar la asistencia necesaria a quienes padecen este tipo de dolencias, ya que, de acuerdo a lo manifestado a Catamarca/12 tanto por una paciente como por una profesional del nosocomio, no cuentan ni siquiera con colchones en las habitaciones.

Va a haber un espacio en el que se va a leer un petitorio y, de acuerdo a lo anunciado, este no hará hincapié en el pedido de incremento salarial, sino en las mejoras edilicias y estructurales básicas para poder brindar el servicio a las personas que lo necesitan. De acuerdo a lo que puntualizaron, en el inmueble no cuentan con aire acondicionado en temporadas de calor o calefacción en las de frío, pese a lo cual, muchas/os profesionales, continúan trabajando.