La espera por encontrar entrenador en Newell’s tuvo como principal atracción generar las condiciones de negociación ideal para dar con un entrenador que le pueda dar un salto de calidad al equipo y expanda la ilusión del hincha. Uno de esos técnicos era Gabriel Heinze. Y con el ex defensor del club se avanzó en conversaciones para dar con un acuerdo general al proyecto a realizar en la institución y firmó por un año. Para el presidente Ignacio Astore, además, Heinze era una de sus prioridades por sus cualidades de docente, más dispuesto a formar jugadores que a participar en el mercado de pases como un técnico comprador. El Gringo vuelve a Newell's como entrenador y para relanzar al club como lo hizo Gerardo Martino allá por 2012.

Si bien Adrian Coria hizo lo suyo con buenas actuaciones del equipo que terminaron por llevar al club a Copa Sudamericana, el presidente leproso siempre tuvo como prioridad esperar a fin de año, con la Liga Profesional ya terminada, para buscar entrenador. Heinze lleva más de un año sin dirigir tras su salida de Atlanta United. Está radicado en España pero eso no era motivo para no volver al club. Dialogó con Astore la semana pasada casi una hora. El presidente más que ofrecerle el cargo le describió cuáles son las aspiraciones que persigue el club para su fútbol de divisiones inferiores y Primera. Fue en esas circunstancias donde el presidente rojinegro le fundamentó a Heinze por qué su llegada al equipo como entrenador sería lo mejor que le podía pasar a la institución.

Heinze no solo mostró interés por escuchar a Astore sino que además tiene muy claro cuál es el presente institucional del equipo en divisiones menores y Primera. Lo que quería Heinze era despejar dudas sobre el compromiso que asumirá la dirigencia en el proyecto. En su paso por Vélez al ex defensor leproso le fueron desarmando el equipo con ventas sucesivas de sus mejores jugadores, incluso en plena competencia, y eso es algo que el ex defensor de la Selección quiere evitar en su vuelta al fútbol argentino.

“Las pretensiones de Heinze son razonables”, fue la escueta respuesta que entregó un colaborador de la dirigencia de Newell’s. Es por esto que en el parque Independencia había expectativas de que el ex defensor vuelva al club para tomar la dirección técnica. Como Heinze es celoso de todo lo que hace como profesional, la dirigencia se esforzó por mantener la situación sin que trascendiera. De hecho, los directivos ni siquiera asumieron las conversaciones con el entrenador. Pero ya está todo hablado. Los números del contrato no eran un impedimento, de hecho cuando se habló de dinero Heinze ya había dado el sí. Eso fue el domingo. Ayer el club formalizó el acuerdo y recién allí anunció su contratación.

Como entrenador, el Gringo se ganó un lugar de privilegio por el trabajo realizado en Argentinos y Vélez. Su capacidad formativa y metología de trabajo lo llevaron a ser un entrenador muy buscado. Su sola llegada al club revaloriza a los juveniles, dado que su diagnóstico sin dudas fue positivo. Pero también es un reconocimiento a la dirigencia que rescató al club de su extensa crisis en el último lustro. Porque muchas veces lo fueron a buscar y recién ahora Heinze decidió aceptar.