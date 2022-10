Lionel Messi jugó en el partido del Paris Saint-Germain. Y como siempre toda la atención está puesta sobre él. Más aún cuando queda muy poco para el inicio del Mundial de Qatar.



Tras retirarse del fútbol por una arritmia cardíaca, Sergio "Kun" Agüero se convirtió en un streamer que tiene miles de seguidores. Durante el partido del PSG, "el Kun" hizo un vivo junto a Marcos Rojo y lo que sorprendió fue su reacción tras escuchar al relator.

En medio del partido "Lio" se agachó para ajustarse los botines y el relator dijo: "Messi... le tiró. Le tiró a Messi". Aunque, a los segundos, el periodista Mariano Javier Closs en plena transmisión por ESPN, se retractó: "Ah no, se le salió el zapato. Uf, que susto, se había puesto la palma de la mano sobre la pierna".

A lo que Sergio Kun Agüero, respondió: "No, no... ah, ¿qué decis, Closs? 'Le tiró a Messi', ¡me haces asustar, gilipollas!", dijo el streamer. En medio de las risas con Rojo, respiró y dijo: "Me cagué todo, estoy viendo los promedios y escucho 'se lesionó Messi', ¿qué dice este? Me puso nervioso". Ocurrió en el segundo tiempo del partido y varios corazones se paralizaron por un momento.