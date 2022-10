El artista francés Pierre Soulages, conocido como “el pintor del negro” por sus obras abstractas realizadas en ese color, falleció este miércoles a los 102 años. La noticia fue confirmada por Alfred Pacquement, presidente del museo que lleva el nombre del artista en Rodez, su cuidad natal. “Es una noticia triste”, dijo a medios locales.

Soulages nació en 1919 en Rodez, y supo convertirse en una de las figuras más relevantes y valoradas del arte contemporáneo francés. Según la prensa especializada en arte, es uno de los artistas contemporáneos más cotizados del mundo.

Se caracterizó principalmente por el uso del color negro en sus obras y de los reflejos de la luz sobre este tono, una técnica que denominó “outrenoir” (más allá del negro), desvelando una suerte de luminosidad sobre lo oscuro.

La crítica lo relaciona con movimientos como el informalismo, el expresionismo abstracto o la abstracción lírica, pero él afirmaba no sentirse integrado en ninguna etiqueta, salvo en la creada por él, “outrenoir”.

En 2009, su retrospectiva en el Pompidou se convirtió en la exposición de arte contemporáneo más visitada en la historia del centro, con medio millón de visitantes. En 2014, se abrió un museo en su nombre en su ciudad natal.

“Lo único que me importa es el cuadro que pintaré mañana. En estos últimos años se han organizado varias retrospectivas. Por un lado me llenan de orgullo, pero por el otro me hacen infeliz. Me obligan a mirar atrás, que es algo que nunca me ha gustado. Lo que me gusta es mirar el presente y soñar en lo que haré mañana. Esa es mi naturaleza más profunda. El día que deje de sentir eso, consideraré que estoy muerto”, decía en una entrevista con El País de España en ese entonces.



Luego, en 2019, con motivo de su centenario, el Louvre le dedicó una retrospectiva ("Soulages au Louvre"), en la que se exhibieron veinte obras realizadas entre 1946 y 2019. Así, se convirtió en el tercer artista vivo en tener un homenaje de este tipo en el museo parisino, junto con Pablo Picasso y Marc Chagall.

"Pierre Soulages supo reinventar el negro, sacando la luz. Más allá de la oscuridad, sus obras son metáforas vívidas de las que cada uno de nosotros extrae esperanza", lo despidió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en redes sociales.