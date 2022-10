Una joven de 25 años grabó el momento en el que dos delincuentes le dispararon para intentar robarle la bicicleta en la que circulaba por el Parque Pereyra Iraola. La víctima logró escapar ilesa y, al llegar al sendero principal, se cruzó con un hombre a quien le habían robado la bicicleta minutos antes.

El hecho ocurrió ayer por la tarde, justo en el límite entre La Plata y Berazategui. Según contó la joven, identificada como Ada, siempre hace otro recorrido pero ayer, dado que las condiciones climáticas eran buenas, ingresó al parque. "Era una buena oportunidad para conocer el Árbol de Cristal”, uno de los puntos de atracción del predio, dijo este miércoles a medios televisivos.

“Entré, caminé, anduve en bici, saqué un par de fotos, filmé el lugar y, cuando decidí buscar el retorno para salir, me crucé con estas dos personas que venían con una bicicleta”, relató. “Los saludé, se acercaron y me dijeron ‘bajate y dame la bici’”, contó.

Ante esa situación, empezó a pedalear a toda velocidad, mientras grababa la escena con su celular, donde se la escucha agitada gritar “tomátelas”. Acto seguido, se escucha el estruendo de un disparo a sus espaldas.

Durante los restantes casi dos minutos que dura el video, se ve a la víctima pedaleando cada vez más agitada, sorteando los obstáculos del camino, y hasta rezando “por favor ayudame”.

Minutos antes le robaron a un ciclista

Al llegar al sendero principal, se cruzó con un hombre que tenía un casco en la mano, quien le contó que le habían robado minutos antes. “Ahí descubrí que la bicicleta que tenían los delincuentes era robada”, dijo la joven.

El hombre dio su versión a medios locales. “Los que me robaron eran dos pibes que, la verdad, me hicieron cagar todo. Estaban de jean y remera roja, ambos me sorprendieron. Luego, me encontré a la chica asustadisima y le conté lo que me había pasado un ratito antes”, recordó.

El Parque Provincial Pereyra Iraola es un extenso predio urbano que constituye la zona de mayor biodiversidad de la provincia de Buenos Aires.