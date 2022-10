Legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron este miércoles al diputado de La Libertad Avanza Javier Milei por haberse ausentado de su banca en el Congreso durante la votación de una nueva tasa de 250 pesos para los pasajes de avión. Se trata de un artículo del Presupuesto 2023 que fue aprobado en particular por un voto de diferencia.



"Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No se si son cómplices o irresponsables", expresó vía Twitter la diputada porteña por JxC, Paula Oliveto Lago, también presidenta de la Coalición Cívica-ARI (CC) porteña, uno de los tres partidos que forman parte de la coalición opositora.

Durante el debate por el proyecto de ley del Presupuesto 2023, que se realizó esta madrugada en la madrugada en la Cámara de Diputados, Milei se ausentó de una votación en la que se aprobó (por 123 afirmativos contra 22 negativos) la creación de una tasa de 250 pesos sobre los pasajes de avión, que se destinará a la seguridad aeroportuaria.



"En la sesión de hoy, con la complicidad de los diputados oficialistas y libertarios, se creó un nuevo tributo denominado MILEI", resaltó el diputado porteño por CC y presidente de este partido a nivel nacional, Maximiliano Ferraro.

En esa línea también estuvo su compañera de banca, la diputada nacional Marcela Campagnoli: "Se acaba de crear la 'Tasa Milei', una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagaran los argentinos en cada boleto de avión. Si Milei hubiera estado en su banca no se creaba. No todo son discursos también hay que votar".



En tanto, desde la Libertad Avanza explicaron en un comunicado el motivo de la ausencia y responsabilizaron a JxC por la aprobación de la tasa.



"Como regla el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general. Como en este caso rechazamos la iniciativa nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia", indicaron en esa fuerza de extrema derecha.



Además aclararon que a la votación de ese artículo faltaron también cuatro diputados de JxC y tampoco estuvieron dos del PTS - FIT, entre ellos Nicolás Del Caño, además de dos del Frente de Todos.



"Pero lo más grave es que el voto clave fue de un diputado nacional tucumano aliado de Juntos por el Cambio. Es el caso de Domingo Amaya, candidato a vicegobernador en 2015 del radical José Cano y funcionario del Gobierno del PRO-Cambiemos en el ministerio del Interior de la Nación", indicaron desde el partido de Milei.



Las críticas a Milei llegaron también de parte de la diputada nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Karina Banfi: "Los 'libertarios' Milei, Píparo y Villarruel dicen combatir la presión tributaria pero se retiraron cuando se estaban por votar las retenciones y más impuestos a electrodomésticos". Banfi destacó que "gritan mucho, pero a la hora de los bifes se borran. Poco apego por el trabajo".



El impuesto de la discordia

El nuevo cargo aprobado en Diputados es mucho menor en comparación con otros que ya estaban siendo aplicados a los pasajes aéreos.

La norma establece un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25 por ciento del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA , es decir un máximo de 250 pesos, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100 mil pesos.

En caso de aprobarse la nueva tasa, se agregarían cerca de 250 pesos al valor de cada pasaje, sea cual fuere su destino , ya que la nueva normativa aplicaría para todos los tickets aéreos.