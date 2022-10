Mauricio Macri sumó una nueva desmentida. Esta vez se trató de Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, quien se hizo eco de las críticas que elaboró el expresidente, al hablar de una presunta mala relación entre el ídolo Xeineize y Carlos Bianchi. El Diez también descartó que haya sido Macri el que armó el equipo en una final de Libertadores, una presunta historia que el expresidente decidió destacar en su último libro.

"No escuché lo que dijo Macri. Pero en la vida hay que ser agradecido de que Bianchi haya sido el DT de nuestro club", dijo Román, para desmentir los dichos del también expresidente de Boca. "Nos enseñó a competir, compartimos muchas cosas", destacó el Diez sobre el técnico que ganó tres Libertadores y dos Intercontinentales en el club de La Ribera, descartando así cualquier tipo de rispideces con el DT.

Pero Riquelme fue más allá. Ante la extraña anécdota que se promocionó del libro Para qué -en la que, supuestamente, Macri había armado el equipo para jugar la final contra Palmeiras- el Diez descartó esa posibilidad y aseguró que, en realidad, es Macri quien le debe gran parte de su carrera política a Bianchi. "Hoy yo no estaría donde estoy y mis compañeros a mí me quieren por Bianchi. Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó".

Nunca hubo buena relación entre Macri y Riquelme. Desde la declaración de guerra pública e histórica que le hizo el "10" con el Topo Gigio en el medio de la Bombonera hasta esta faceta dirigencial en la que, por caso, Juan Román le ganó la pulseada a Daniel Angelici -el candidato de Mauricio Macri en las últimas elecciones- y volvió al club del que es hincha.

"Hay gente que está buscando todo el tiempo hacer mal y está claro", sostuvo Riquelme, que desde que asumió remarca siempre la idea de que "Boca volvió a ser un club de fútbol" haciendo alusión a que en gestiones anteriores "se lo usaba para otros fines, quizá políticos".