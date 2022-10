Ayer la Cámara de Diputadas y Diputados de Catamarca trató un proyecto de Ley de la diputada Cecilia Guerrero (FDT) sobre abuso sexual en la infancia. En ese marco, la diputada Analía Brizuela (FDT) contó su propia historia como sobreviviente: “Yo he sido víctima de abusos, y hoy me atrevo a decirlo en este recinto, con 51 años”, declaró.



Brizuela comenzó agradeciendo a Guerrero por la iniciativa: “La verdad es que quiero felicitarla por el proyecto, y como soy parte de la Comisión, quiero decir que ha tenido un tratamiento conjunto en lo inmediato. Nos pareció de suma importancia”, dijo.

“Los abusos han sido de siempre, pero quizás hoy contamos con más herramientas, con instituciones que se dedican, y podemos quizás denunciar más”. La diputada mencionó la gravedad de la realidad del interior de Catamarca: “Por ahí quizás esta forma que hay de que ‘no se caiga más’, nos permita visibilizar estos casos en el interior de nuestra provincia, donde se sufre mucho todo tipo de abusos, y a veces desde el mismo seno familiar cuesta que se denuncie. Cuesta llegar inclusive hasta una institución, o se llega a la Policía y hay que hacer mucho para que te reciban la denuncia. Por ahí quizás se llega a la denuncia, se sigue el paso de la denuncia, y después hay un arrepentimiento por presiones y demás del mismo seno familiar” explicó.

“Qué importante que hoy contemos con esta herramienta”, señaló con relación al proyecto de Guerrero. “Y lo digo yo, porque hoy soy Diputada de la provincia: yo he sido víctima también de abusos, y hoy me atrevo a decirlo. Hoy en este recinto, porque ni mi familia sabe. No ha sido en mi seno familiar, sino de la gente que trabajaba en mi casa, yo era muy niña”, expresó visiblemente conmovida. Remarcó además la importancia de “poder decirlo, y poder hoy estar aprobando esta ley para que no le pase a mis nietos y mis nietas. He tomado prevenciones para que no les pase a mis hijos, y quiero que no le pase a ningún niño o niña en cualquier ámbito que se encuentre. Es muy importante que podamos nosotros visibilizar como legisladoras y legisladores, y como vecinos, y como sociedad estar siempre atentas. En nuestras escuelas, nuestros docentes, estar siempre atentos a que esto puede suceder y sucede. Hoy ya tengo 51 años y puedo decirlo. Nada más, señora Presidenta”, finalizó.

Brizuela llamó además a que “tenga aprobación de nuestro Senado prontamente, porque cuidar de nuestros niños y niñas es más que importante”.

Muestras

Inmediatamente, un recinto conmovido mostró su apoyo al testimonio de Brizuela, y abrió debate a elementos esenciales en el reconocimiento de la situación de abuso.

La diputada Adriana Díaz (FDT), remarcó la importancia de la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI): “Hace pocos meses una funcionaria de Justicia en Andalgalá (oeste de Catamarca), dijo textualmente que cuando le preguntaba a niñas y niños abusados de esa zona acerca de cómo reconocieron que habían sido abusados, hicieron referencia a que la seño en la escuela les había enseñado”.

“Lo otro que quiero señalar a partir de los que escuchamos de una compañera, una Diputada, una mujer que hoy es integrante de este cuerpo, pero que básicamente fue una niña, una adolescente que hoy es mujer, y que puso en público acá lo que les toca pasar a las mujeres. Si cada una de nosotras que estamos ahora tuviéramos la valentía de decir que nos pasó, no habría una que no podría hacer referencia a un acto de abuso. A una situación de inequidad de poder respecto de nosotras cuando fuimos chicas, cuando fuimos jovencitas. Con el novio, con el marido, con la pareja. No hay una que no pueda decir que eso no ha sucedido”, lamentó.

“La verdad que somos todas Analía. Somos todas también la mujer que hemos tenido noticia hoy que fue víctima de femicidio en Catamarca una vez más. Esto nos atraviesa, nos emociona, nos pone sensibilizados, pero la lucha que llevan adelante las mujeres organizadas que son las que nos han interpelado permanentemente en el avance de derechos y por eso hoy lo podemos decir, y por eso hoy no tenemos vergüenza, por el contrario, lo tomamos como bandera para seguir adelante”, reconoció.

“Tantas veces se ha dicho en este mismo recinto ‘de nuevo, otra vez con estos temas. Ahí están las fanáticas de fulana, ahí está ese grupo de mujeres agresivas con su discurso’; pero ¿cómo no lo vamos a ser si es harto evidente lo que sucede en nuestra sociedad?, cuestionó.

Por su parte Cecilia Guerrero, agradeció el tratamiento del proyecto de su autoría sobre Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia “por haber tenido el compromiso de tratar el proyecto y darle despacho favorable”, y destacó que “la detección de los casos de abusos depende de una observación atenta de los cambios de conducta en los niños, niñas y adolescentes y de que se genere el ambiente confianza y seguridad que las y los sobrevivientes puedan hablar y puedan ser debidamente escuchados”.

“A pesar de los avances normativos, las situaciones de abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, persisten, se incrementan o comienzan a emerger más nítidamente a partir de las denuncias penales. Ello nos exige políticas específicas para un programa provincial que debe actuar de gorma articulada con los ministerios de Educación y de Salud y organismos interestatales teniendo en cuenta el territorio de nuestra provincia, con asistencia y acompañamiento, y que garantice el acceso a la Justicia”.