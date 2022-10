El presidente de Newell's Old Boys, Ignacio Astore, advirtió este jueves que Gabriel Heinze, el flamante director técnico rojinegro, "es amigo" de Lionel Messi y que "tienen buena relación", aunque aclaró que "más que eso" no se puede decir.



En declaraciones a la emisora rosarina La Red, el titular del club del Parque Independencia abundó sobre la posibilidad de que Messi juegue en el equipo: "Sería el sueño de cualquier hincha de Newell's", manifestó.



Consultado sobre la llegada del nuevo entrenador rojinegro, el dirigente explicó: "Todavía no sé cuándo va a venir Heinze a la ciudad, depende de un tema de vuelos. Su presentación no va a coincidir con la fiesta del 3 de noviembre", el día que el club cumplirá 129 años.



"En Heinze buscamos la personalidad, pasión y trayectoria. Su vida futbolística ligada a Newell's y cómo se lo reconoce en todos los clubes que estuvo. Considero que daremos un salto de calidad y profesionalismo que buscamos. Esta institución contagia", afirmó.



Con respecto al nuevo cuerpo técnico, Astore informó: "Horacio García me dejó aclarado que estará coordinando Primera División, reserva y algún caso puntual de divisiones mayores de inferiores. También será el coordinador general de la secretaría técnica de Newells. El único que va a definir todas las contrataciones es Horacio García. Tenemos que ser prolijos en todo sentido".