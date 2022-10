La Fundación Orgullo LGBTIQ Salta realizó la primera jornada provincial en torno a la ley Nacional 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de transmisión sexual y Tuberculosis. La actividad tuvo como fin informar sobre esta legislación reciente y visibilizar la demanda, para que Salta adhiera y la reglamente. Por ahora, solo hay media sanción de la Cámara de Senadores.

La jornada se realizó entre martes y miércoles pasado, y contó con la participación del abogado Matías Muñoz, también activista y coordinador de la Asociación Ciclo Positivo y la Alianza Mundial contra el estigma y la discriminación asociadas al VIH. Fue impulsor y autor de la nueva Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis a nivel nacional.

"Es una alegría haber sido invitado por la fundación LBTIQ Salta para estas dos jornadas de trabajo con funcionarios del gobierno provincial y municipal pero también de capacitación a las organizaciones de la sociedad civil donde se plantea como seguir", dijo Muñoz a Salta/12.

"En junio alcanzamos una ley nacional, con un enfoque de derechos humanos, pero ahora queda lo más complejo, que la sociedad conozca ese nuevo marco normativo, que las organizaciones se capaciten para poder difundir y promover estos nuevos derechos pero también que las instituciones y que los Estados se hagan cargo de sus responsabilidades, de sus nuevas obligaciones y por eso tenemos un montón de trabajo por delante", manifestó.

Muñoz sostuvo que se requiere la adhesión de la Provincia a la ley nacional, que ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Senadores y "se está esperando la media sanción de Diputados". Indicó que en caso de aprobarse, Salta tendría la "primera ley provincial que adhiere a la ley 27675 de respuesta integral al VIH, las hepatitis y las infecciones de transmisión sexual y tuberculosis".

Asimismo, Muñoz también explicó que queda pendiente en Salta la conformación de una comisión provincial como lo establece la ley nacional. Indicó que ésta debe ser "intersectorial" y la deberían integrar la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y la Secretaría de Trabajo. "Hay un montón de cosas por hacer para terminar con el estigma y la discriminación de la sociedad hacia el VIH, para tener una menor tasa de mortalidad por causas relacionadas al SIDA", añadió.

Las jornadas fueron organizadas por la Fundación Orgullo LGBTIQ Salta, que desde 2015 trabaja en actividades relacionadas con la temática del VIH, y vienen promoviendo los testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH en los barrios de la capital y el interior de la provincia, ofreciendo servicio de consejería y talleres en instituciones como colegios secundarios, CIC, Centro Culturales y Bibliotecas.

"Decidimos visibilizar la necesidad de la adhesión a la ley nacional en la provincia. Al no tener la adhesión, no se esta implementando,", dijo el presidente de la Fundación, Nelson López a Salta/12. Señaló que Salta se ubica en segundo lugar a nivel nacional, con la cantidad de personas conviviendo con VIH, indicó que en promedio "50 personas son diagnosticadas mensualmente".

López dijo que "en Salta todavía varias empresas privadas siguen realizando el test preocupacional cuando está prohibido por un decreto provincial y por la ley nacional".

Además, contó que comenzarán en Salta la campaña que se implementará con alcance nacional, "Indetectable = Intransmisible. De Ushuaia a la Quiaca". Indicó que esperan concientizar en los municipios, "dar a conocer que una persona con VIH tomando la medicación correcta a los 6 meses puede llegar a ser indetectable e intransmisible". Esta sensibilización es "para la adherencia del tratamiento y romper el estigma que hay para las personas que viven con VIH", señalo.

López dijo que en Salta, el 60% de la población con VIH "adhiere a la medicación a través del programa provincial". Mientras que el "resto lo hace por obras sociales o prepagas".

"Se habló de personas que no adhieren, tienen diagnostico, pero está en la voluntad que busquen la medicación. Al ser una infección crónica, no se las puede obligar", manifestó. En este sentido, señaló que "solo en pandemia hubo dificultades para el acceso a la medicación", y que desde las organizaciones sociales trataron de colaborar, se acercaron a retirar la medicación para quienes no tenían medios de movilidad.

López enfatizó que en Argentina mueren 13 personas por día por VIH/SIDA. También indicó que la tuberculosis es una de las primeras causas de muerte en el país y es importante la vacunación.

El referente explicó también que se habló con preocupación sobre la Sífilis, y aseguró que Salta tiene uno de los promedios más altos a nivel nacional, aunque no precisó el número. Dijo que alcanza a distintos los rangos etáreos: "Con tres penicilinas te curás, pero por el estigma hay quienes no llegan a hacer el tratamiento", señaló.

Por último, López destacó la participación de las áreas de la mujer, género y diversidad sexual de distintos municipios de la provincia como Rosario de la Frontera, Chicoana, Cerrillos, General Güemes y Metán. También de fundaciones y organizaciones LGBTIQ como AMARU, Arpías, Mujeres Trans Argentina (MTA), y TEB (Todo lo que Está Bien)".