El Ministerio Público Fiscal informó que avanzan con la producción de pruebas que complican a los tres hermanos Saavedra, imputados en el marco de la investigación del femicidio de Jimena Salas.

El organismo confirmó que el perfil genético de Javier es compatible con 14 muestras de sangre tomadas de la escena del crimen y del hombro de la remera de una hija de la víctima, de 3 años. Además los vehículos de Carlos Damián y Adrián Guillermo fueron captados por cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar del hecho, en día y hora precisa.



Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017, cuando se encontraba en su casa, con sus hijas mellizas de tres años, en la localidad de Vaqueros

El Ministerio Público informó que en relación al perfil genético de Javier “El Chino” Saavedra cuyo cotejo arrojó una coincidencia perfecta con 14 muestras tomadas en la escena del crimen en 2017.

Las muestras corresponden a la sangre del imputado que se encontrada en distintos puntos y objetos de la vivienda de la víctima. Incluso el perfil genético coincidió con las manchas en el hombro de la remera de una de las hijas de la víctima. Cuando asesinaron a Salas, las niñas fueron encerradas en el baño de una de las habitaciones.

Además las muestras de sangre también fueron colectadas de un acolchado, el piso de la cocina, había manchas de goteo en el pasillo y en la habitación principal.

“El perfil genético se lee a partir de un electroferograma que es obtenido del secuenciador automático. Ese perfil genético consta en los informes emitidos en la causa desde el año 2017, y fueron remitidos en formato papel y digital a todas las bases de datos operantes en la República Argentina, (Mendoza, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Salta) y al Registro Nacional de Datos Genéticos”, señaló el Ministerio Público.

Respecto a la certeza en las conclusiones, el organismo informó que dichas muestras son de un solo individuo y no se trata de perfiles mezclados. “Tanto en el informe preliminar del Servicio de Biología Molecular del CIF, como en el informe final conjunto con la intervención de peritos de parte de la defensa, se concluyó en el cotejo positivo del perfil genético de las muestras catalogadas como H1 con el perfil genético del imputado Javier Saavedra”.

En la escena del crimen también se halló otro perfil genético, H2, aún no identificado. Los cotejos con los otros dos hermanos Saavedra no fueron coincidentes. Sin embargo, el Ministerio Público informó que iniciaron las pericias genéticas con otros familiares de los acusados, y la próxima semana “se realizará el cotejo con la intervención de la perito de parte, por lo que aún no existe ningún tipo de resultado”.

Asimismo, el organismo informó que se está realizando la extracción de información de los numerosos elementos informáticos secuestrados en los domicilios de los imputados

Los vehículos cercanos a la escena del crimen

Según lo informado por el Ministerio Público, la Unidad Especial de Investigación continúa con la elevación de informes de análisis de material obrante en la causa, “principalmente de las cámaras de seguridad donde se concluye la presencia de vehículos de propiedad de los imputados Carlos Damián Saavedra y Adrián Guillermo Saavedra, ahora secuestrados, situados en las inmediaciones del lugar del hecho, en día y hora precisa”.

“En la presente semana, se agregó cuantiosa prueba informativa proveniente de informes solicitados a distintos organismos tales como universidades, empresa Aguas del Norte y otros, que de ningún modo otorgan credibilidad a las manifestaciones exculpatorias vertidas durante las audiencias de imputación”, anunció el Ministerio Público.

Asimismo, el organismo comunicó que respecto a la recepción de testimonios aportados por la defensa técnica de los acusados, “no se produjo la contribución de información de relevancia para la investigación ya que estos dichos, aluden a circunstancias previas y posteriores al hecho”.

Una fotografía

El abogado querellante en la causa, Pedro Arancibia, explicó en Radio Nacional, que los vehículos encontrados en poder de los hermanos Saavedra son similares a los que vieron testigos en el barrio San Nicolás el día que fue asesinada Salas.

El letrado también reveló que hubo coincidencias en los detalles de las fotografías que sacaron la propia víctima antes de ser ultimada, una vecina a la que los presuntos responsables del crimen habrían contactado con la excusa de buscar al dueño de un perro caniche, y la que publicó en redes sociales la novia de Javier Saavedra tiempo antes del femicidio.