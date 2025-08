El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) desalojó a la fuerza un predio del barrio de Villa del Parque conocido como La Lechería, que era utilizado hasta este martes por trabajadores y trabajadoras cartoneros como centro de acopio y reciclaje. Lo hizo argumentando que el predio estaba tomado sin autorización y de forma ilegal, aunque los recicladores aseguran que trabajaban en el lugar sin problemas desde hacía años.

El predio está ubicado en la calle Santo Tomé al 2300, junto a las vías del ferrocarril San Martín, al que el Gobierno porteño asegura ahora que devolverá la potestad sobre el terreno. El lugar había sido cedido en 2017 mediante una autorización a cooperativas de recuperadores urbanos formalmente registradas y, según las fuentes oficiales, ya no tenían habilitación. Según la información del Gobierno porteño, "el espacio sólo podía ser usado para guardar los carros que se utilizaban para las tareas de recolección", pero "esa autorización venció en 2022 y no fue renovada".

Las quitan hasta los materiales de trabajo

En diálogo con radio AM750, uno de los cartoneros que trabajaban en el lugar de Villa del Parque aseguró que "hace años que estamos acá y ahora no sé qué vamos a hacer porque nos quedamos sin trabajo y nos cortaron la mano". “Dijeron que era un desalojo pero no había nadie adentro. No nos dieron aviso, no nos dieron tiempo a nada. Se están llevando todo, las carretas, bolsones vacíos, bolsones cargados, nos desarmaron la galería. Se llevaron nuestras herramientas de trabajo, los materiales reciclables. No dejaron ni siquiera a los de seguridad agarrar los libros en los que anotan”, contó otra trabajadora del lugar.

Según la información que dejó trascender el Gobierno de la Ciudad, el predio estaba ocupado ilegalmente por entre 30 y 40 cartoneros no registrados desde que, supuestamente, venció la autorización en 2022. Y esta situación “generaba malestar en los vecinos”, algo que desmiente el registro de una de las vecinas de la cuadra, que indicó que “por supuesto que no me molestan, son trabajadores, hacen bien al barrio. Trabajan todo el día buscando en la basura, acarreando de esa manera tan nefasta. Es injusto que los saquen así con la policía”. En horas de la tarde, los trabajadores y trabajadoras seguían protestando en los alrededores del predio de Villa del Parque para que al menos se les restituyan sus elementos de trabajo. El desalojo de este martes se suma al realizado la semana pasada por la Policía porteña en el espacio cultural y comedor comunitario que la organización La Dignidad tenía en el Mercado de Bonpland del barrio de Palermo.