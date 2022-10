El fútbol argentino consagrará este domingo su último campeón oficial del año. Y casi nadie podía anticipar al comienzo de la Copa Argentina que Patronato de Paraná y Talleres de Córdoba iban a terminar definiéndola. Pero una vez más, se dieron los imponderables del fútbol. Por eso, los entrerrianos, que acaban de irse al descenso, y los cordobeses, que tuvieron una floja temporada a nivel local pero llegaron a cuartos de final de la Copa Libertadores, definirán el título y una plaza directa a la fase de grupos del máximo torneo continental a nivel de clubes en el estadio Islas Malvinas Argentinas de Mendoza a partir de las 20.30 y con televisación de TyC Sports.

Si hubiera empate al cabo de los 90 minutos, habrá tiros desde el punto penal. En esa instancia, Patronato construyó su épica, ya que de esa manera eliminó a River en cuartos y a Boca en semifinales. A Talleres, por su parte, tampoco le fue tan mal desde los once metros. Aunque de esa manera perdió la final del año pasado ante Boca en Santiago del Estero, en esta edición sacó a Chaco For Ever e Independiente luego de sendos empates en los noventa minutos regulares. En semifinales y sin jugar bien, superó 1 a 0 a Banfield el miércoles en el estadio de Newell's en Rosario.

En el último campeonato de la Liga Profesional, Patronato sumó 40 puntos y 50 en la tabla anual, los cuales le resultaron insuficientes para poder retener la máxima categoría por el bajo promedio de las dos temporadas anteriores. De todos modos y ante Boca, no se vio un equipo tocado en lo anímico sino altamente motivado, que se puso en ventaja en el primer tiempo y pudo soportar con gran coraje el empate en le segundo hasta llegar a los penales, en los que brilló su arquero Facundo Altamirano que atajó tres de los cinco remates que Boca le ejecutó. Talleres por su parte, terminó con 35 unidades en el campeonato y 46 en el acumulado de la temporada.



Todo indica que Facundo Sava, el técnico de Patronato, reiterará el mismo equipo que arrancó jugando ante Boca. En cambio, Javier Gandolfi, el entrenador de Talleres, es posible que haga algunos variantes respecto de la formación que le ganó a Banfield. El equipo aprovechó un error defensivo de Banfield para ganar un partido complejo y existe la posibilidad de ajustes en todas las líneas. Es posible, además, que sea el último partido de Gandolfi, que es uno de los elegidos por River para convertirse en ayudante de Martín Demichelis si el exdefensor se convierte en el sucesor de Marcelo Gallardo.

Habrá no menos de 25 mil hinchas cordobeses en Mendoza, quienes agotaron en sólo dos horas las entradas destinadas para Talleres. Los entrerrianos también agotaron los 5.000 boletos que les fueron entregados y se espera que se habilite un remanente para que más fanáticos puedan ingresar a ver el partido. El Ministerio de Seguridad de Mendoza dispuso 1.000 policías en el marco del operativo, que contará con efectivos tanto dentro como los alrededores del estadio y en los ingresos a la provincia.