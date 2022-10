El diputado Máximo Kirchner participó de un panel en el VI Encuentro Federal de Derechos Humanos en el predio de la ex ESMA y aprovechó la oportunidad para responderle al expresidente Mauricio Macri: “Dice que con 10.600 millones de dólares puede construir el sistema de transporte ferroviario más moderno del mundo. Con la plata que le dio el FMI podría haber construido cuatro, uno encima del otro, y no hizo nada”.

El exmandatario se encuentra promocionando su libro Para qué y en la presentación volvió al ataque contra Aerolíneas Argentinas, empresa estatal que ya intentó debilitar durante su mandato. "Aerolíneas Argentinas tiene que dejar de ser estatal, y así sacarnos de encima a (Pablo) Biró y sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roban", azuzó.

Este sábado, acompañado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; Taty Almeida y Lita Boitano de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, Kirchner recordó que Macri obtuvo un préstamo del Fondo Monetario Internacional por “esos famosos 44 millones de dólares” y no los invirtió en el transporte.

“La verdad que lo que uno entra ahí a pensar, a preguntar compañeros y compañeras es por qué penetra ese tipo de cosas en nuestra sociedad, cómo es que calan. Porque no nos permiten dar un debate en serio”, advirtió el dirigente de La Cámpora.

En la semana, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, aseguró en diálogo con AM750 que el expresidente "cuando personaliza en mi figura se equivoca".

"Me pueden hacer operaciones, me pueden detener, me pueden hacer todas las mugres que dijeron que no iban a hacer más e hicieron, pero la línea de bandera excede la idea de un sindicato, de un dirigente, de un Gobierno”, señaló el líder sindical.

Y añadió: "Aerolíneas Argentinas es patrimonio de todos los argentinos y la capacidad que tenemos de desarrollarnos como país soberano. Es una discusión que tendrá que dar conmigo o con el que me reemplace cuando me meta en cana o cuando intervenga el significado".

Por su parte, el presidente de la aerolínea de bandera, Pablo Ceriani, remarcó que "los números están mejorando, por lo cual están planteando una discusión que no es objetiva, sino política".

"Nosotros estamos reduciendo el déficit respecto de 2019 (cuando Macri cumplió su mandato) en unos 100 millones de dólares y para el año que viene pronosticamos bajar otros 100 millones de dólares más", aseguró Ceriani a radio La Red frente a los dichos de Macri respecto de que "toda la Argentina subsidia algo que no es necesario".



Elecciones en Brasil

Kirchner también hizo referencia al reñido balotaje en Brasil que este domingo enfrenta a Lula da Silva y a Jair Bolsonaro, en especial a la polarización y agresión que ejercen los partidarios del actual presidente.

“Ayer miré el debate de Lula y Bolsonaro. La agresividad de Bolsonaro sobre la figura de Lula, la desfachatez a la hora de hablar, de no poder discutir un proyecto de país, y basarse todo en agresiones personales, en sentidos comunes”.