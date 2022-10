El Mundial de Fútbol es junto a los Juegos Olímpicos y el Superbowl el evento que genera más dinero en el Deporte. Sin embargo, se multiplican las notas acerca de posibles grandes ausencias en Qatar por lesiones.

Es posible que eso suceda. ¿No hay controles ? ¿No hay recaudos para los participantes? En realidad no, en el sentido en que serían necesarios.

La súper elite de futbolistas que participan del Mundial tienen su temporada como todos los demás. Por supuesto que mucho mejor pagada, y se arriesgan como todos, en 50 o 60 partidos previos, con dos y hasta tres objetivos nacionales e internacionales con los que sus clubes deben cumplir para conseguir mantener el flujo económico.

Cuenta esta elite con control médico y buenos recursos para su recuperación entre partidos, los que son sensiblemente mejores que los de la mayoría, aunque por lo visto insuficientes.

Estas ausencias por lesiones por supuesto que molestan al negocio en general, aunque no lo ponen en riesgo. "La parte de casi todos" está asegurada desde hace años.

El hincha común, en tanto, corta clavos en todos los países, rogando para que los mejores jugadores no se lesionen. En general, la gente no sabe que la preparación al Mundial en este último mes, no es tal en lo físico, aunque si en lo táctico y psicológico.

Son apenas unos 20 días de preparación previa en el lugar, en las que lograr un nuevo y mejor estado de forma es virtualmente imposible. Y que en realidad debieran llamarse períodos de recuperación o mantenimiento, pero que como tantas otras realidades es ignorada o deformada .

Las enormes posibilidades del fútbol, igualmente, sus chances de creatividad, y su espectáculo maravilloso, podrán brillar en este Mundial, aún cuando la programación previa, que atravesó la gran mayoría de los jugadores, no fuera la más adecuada.

* Ex Director Nacional de Deportes.