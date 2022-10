Desde que asumió a su banca como diputado nacional, Javier Milei faltó a más sesiones de las que estuvo presente en el recinto de la Cámara Baja. Atentos a este dato, usuario de las redes sociales lanzaron una irónica propuesta: pusieron a la venta la silla del representante de la Libertad Avanza.

"Silla de Javier Milei en el Congreso. Inmaculada", dice el título de lo que simula ser una publicación de venta en un reconocido sitio de e-commerce, y aparece junto a una foto de la banca que ocupa el economista libertario con su bloque. "Casi sin uso", se puede leer sobre el estado del "producto" a ofertarse.

En la descripción se agrega: "Silla oficial de Javier Gerardo Milei. Se retira por el Congreso Nacional, Cámara de Diputados. Casi sin uso. Cuero original. Único modelo. Único color. Es la silla del León. Sobre 66 votaciones, sólo votó en 25. Tiene 41 ausencias".

La broma, que se convirtió en tendencia en las redes sociales, contiene una verdad irrefutable: desde que asumió su banca, Milei faltó al 62 por ciento de las votaciones; mientras que, en las que estuvo presente, solo emitió cinco votos positivos y otros 20 negativos, según la información oficial dispuesta en la página web de la Cámara Baja.

De hecho, recientemente, durante el debate en el recinto del proyecto de Presupuesto 2023 el líder del bloque libertario estuvo ausente al momento de votar la creación de la tasa de 250 pesos sobre los pasajes de avión (que se aprobó por 123 afirmativos contra 22 negativos), que se destinará a la seguridad aeroportuaria. Este nuevo faltazo le valió la crítica de varios legisladores de Juntos por el Cambio (JxC).

"Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No sé si son cómplices o irresponsables", expresó vía Twitter la diputada porteña por JxC, Paula Oliveto Lago, también presidenta de la Coalición Cívica-ARI (CC) porteña, uno de los tres partidos que forman parte de la coalición opositora.

"No formamos parte de las transas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo”, intentó justificar más tarde La Libertad Avanza en un comunicado.