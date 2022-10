* Dos de HBO. Industry con tercera temporada en el horizonte. Tras el final de su segunda temporada, la señal confirmó la continuación sobre los Gordon Gekko del siglo XXI. Relaciones cruzadas, excesos, algo de camaradería y mucha arrogancia desfilan por esta producción concebida por Mickey Down y Konrad Kay, dos ex brokers londinenses. Por otro lado, acaba de lanzarse un teaser sobre la cuarta temporada de Succession. La creación de Jesse Armstrong verá la luz a mediados de 2023.

* Star+ estrenará íntegramente La última el próximo 2 de diciembre. Se trata de la primera producción española original para el servicio de streaming. La ficción narra la historia de Candela (Aitana Ocaña) y Diego (Miguel Bernardeau). Ella quiere pegarla en el mundo de la música, él pegarla en el boxeo. Ambos sufrirán más de un golpe.

* Ya pueden verse las primeras imágenes de Tulsa King, la serie de Paramount+, protagonizada por Sylverster Stallone. Se había anunciado para noviembre, pero finalmente se estrenará a comienzos de 2023. En la ficción, creada por Taylor Sheridan (Yellowstone), Sly encarna a un capo de la mafia de Nueva York que sale de prisión tras una condena de 25 años. Desde esa ciudad perdida de Oklahoma, el General Manfreddi deberá reorganizar a su tropa para la guerra que se avecina contra motoqueros, el FBI y demás organizaciones del hampa.

El personaje

Daemon Targaryen de House of the Dragon (Matt Smith). El hermano menor del rey Viserys nunca ocultó su intención: quiere gobernar en los Westeros. Claro que enfrente tiene a Rhaenyra (su sobrina y, ejem, esposa). Con tantas ínfulas como pelo, no le tembló el pulso para decapitar a uno de sus enemigos y jugar fuerte en la Casa Targaryen. Un auténtico colado de Game of Thrones en la era de oro de los dragones.