La Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEEPS), que aglutina a colegios privados laicos, pide que el Estado provincial los subvencione de igual manera que lo hace con las instituciones privadas católicas. El gobierno de Salta les adelantó que serían incorporados para recibir los subsidios, pero el último diálogo que se mantuvo fue hace dos semanas y todavía no se confirmó cuándo se hará efectiva esta decisión.

El presidente de la AEEPS, Pablo Pereyra, dijo a Salta/12 que el reclamo para que los colegios laicos se incorporen al régimen de los subvencionados existe desde hace 31 años. No obstante, en la provincia sólo las instituciones confesionales reciben fondos estatales.

La solicitud tomó mayor fuerza cuando la Asociación manifestó que la situación de la economía de los colegios laicos se agudizó en estos últimos meses debido a que las cuotas mensuales que cobran por matrícula quedaron retrasadas en comparación con los incrementos de las paritarias docentes. Pereyra dijo que la mayoría de las instituciones han tenido que aumentar hasta casi un 80% en las cuotas, pero las paritarias llegaron al 93% en algunos casos.

"En noviembre hay una nueva revisión de las paritarias, lo que podría significar que estemos más relegados", expresó, señalando que el único ingreso que tienen en los colegios laicos son por el cobro de las cuotas por matrículas. En la provincia existen 164 establecimientos privados, de ese número 56 son instituciones laicas.

Pereyra señaló que el pedido de subvenciones tiene que ver con el propósito de "no subir en gran medida las cuotas de los colegios para que el impacto de la suba no sea tan grande". Aseguró que tienen que definir las cuotas para el ciclo lectivo 2023 y "realmente si no contamos con este aporte (las subvenciones) vamos a tener que trasladar un porcentaje a las cuotas".

En esa línea, también contó que la pandemia agudizó la situación, puesto que gran parte de las familias vieron reducidos sus ingresos y "priorizaron el sustento de sus familias por sobre el pago de las cuotas". Eso derivó a que en algunos casos se suspenda el pago, con la consiguiente deuda con el colegio, que consecuentemente vio reducidos sus ingresos mensuales habituales. Ante esta situación, "para cumplir con los salarios docentes se tuvo que pedir préstamos y generar deudas impositivas".

Ante el reclamo por las subvenciones, Pereyra relató que pudieron reunirse con las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, y se les comunicó que "está prácticamente definida" la incorporación de los colegios laicos al régimen de subsidios. "Es la primera vez que en 31 años nos recibe un ministro de Educación porque en gestiones anteriores teníamos la misma respuesta, que era que no había presupuesto", agregó.

La propuesta que mantiene la Asociación es que se origine un monto fijo por alumno, dependiente del valor de la cuota que tenga establecido cada colegio. "Si tiene una cuota alta, no debería recibir el mismo aporte que una cuota que es más baja. Se trata de un aporte justo y equitativo", explicó Pereyra.



Por lo que saben desde la Asociación, "la orden del gobernador (Gustavo Sáenz) ya fue dada". No obstante, hace dos semanas iban a mantener un encuentro formal con las autoridades educativas para definir cuestiones técnicas de cómo se daría la incorporación, pero no se concretó.

El motivo, según pudieron saber, se debió a que los colegios católicos pidieron que se actualicen los montos de las subvenciones que reciben. Precisamente, desde el Consejo Provincial de la Educación Católica aseguraron que aumentarían las cuotas en un 100% en 2023. El presidente del Consejo, Roberto Suaina, afirmó que la incertidumbre económica afectará a los incrementos en las cuotas de los establecimientos educativos.

Los colegios deben comunicar los aumentos de 2023 este 31 de octubre, por lo que explicó que al haber una revisión paritaria en noviembre que superaría el 93%, el aumento de cuotas podría ser del 100%. "Es muy posible que se comunique un valor mínimo de incremento y luego se vea en las paritarias", aseguró el presidente del Consejo.

Por ello, Pereyra afirmó que su "reclamo se ha visto demorado y ahora estamos a la espera semana tras semana". En ese sentido, aclaró que aún no tienen una reunión pautada con las autoridaes y el único aviso desde Educación era que el secretario de Administración y Control de Procedimientos, Gonzalo Pellegrini, iba a comunicarse con ellos para pautar un encuentro junto a las autoridades de la cartera de Economía.

"Pensamos que si el lunes (por hoy) no tenemos una comunicación, vamos a tener que ir a ver" nuevamente en Educación, como lo vienen haciendo continuamente. Aún así, Pereyra afirmó que desde la Asociación "estamos esperanzados de que el compromiso que asumió el gobernador se cumpla porque sería una decisión política e histórica para la educación de Salta".