El diputado de ultraderecha Javier Milei saludó en solitario la elección hecha por Jair Bolsonaro en Brasil y sostuvo que "refuerza aún más la misión que tengo para librar el año que viene: hacer una expresión verdaderamente liberal dentro de la región". Al mismo tiempo, el diputado de La Libertad Avanza planteó su preocupación porque la victoria de Lula "derrame sobre lo político" a nivel regional en lo que definió como "una fuerte lucha por terminar con el kirchnerismo".

Milei fue invitado al programa de Luis Majul en LN+ para analizar la victoria de Lula --en una entrevista que se extendió incluso cuando el líder del PT daba su discurso de victoria en San Pablo-- en la que reconció el "tremendo logro" que significó la tercera elección presidencial del ex gremialista metalúrgico y se encargó de destacar la "buena elección" que realizó Bolsonaro. El diputado confió en que "no debería haber ningún problema" en que el actual presidente brasileño reconozca su derrota, algo que aún no ocurrió.

El referente de la ultraderecha se encargó de desplegar su mirada contra las políticas de distribución social al indicar que "el gran problema que ocurre con los socialistas es que tenés capitalismo de libre empresa o tenés socialismo duro, en el medio no existe nada. Cualquier solución intermedia conduce a más socialismo".



En ese sentido, Milei adelantó que el ascenso de Lula a la presidencia significará un fortalecimiento del Mercosur ya que "las posiciones de izquierda tienden a mirar dentro del continente" y definió la alianza económica sudamericana como "hacer proteccionismo encubierto".

Milei, asustado por el "derrame político" de la victoria de Lula

El diputado de La Libertad Avanza consideró que "en lo económico no habrá un gran cambio" para la Argentina con la presidencia de Lula, pero se alertó: "Si derrama sobre la político va a hacer muy negativo". "Estamos haciendo una fuerte lucha por terminar con el kirchnerismo, el episodio más oscuro de la historia política argentina desde el retorno de la democracia", señaló Milei respecto de su objetivo político y el impacto de la victoria del PT.

Milei enmarcó la victoria de Lula en un proceso de más de 20 años que las izquierdas latinoamericanas construyen desde el Foro de San Pablo y relacionó a esa construcción política con "el mapa rojo" de las presidencias en la región. El diputado de ultraderecha señaló que para contrarestar esas alianzas "las expresiones de centroderecha, más liberales, recién ahora estamos empezando a agruparnos y entender que es una batalla más profunda".

El análisis de Milei coincidió con el hecho por el líder del PRO Mauricio Macri, quien la semana pasada se reunió en Miami con ex presidentes de la derecha latinoamericana. "Si nos quedamos en la racionalidad no llegamos. Ellos tienen un relato poderoso", dijo Macri la semana pasada en el cónclave de derecha. El creador de Juntos por el Cambio, que sí felicitó a Lula por su elección, también se refirió en esa charla al Foro de San Pablo y sostuvo que los movimientos progresistas trabajan en red y los acusó de "cooptar los organismos de derechos humanos".