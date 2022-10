La banda estadounidense The Black Crowes anunció este lunes su regreso a Argentina, con un show que realizará el 16 de marzo a las 21 en el estadio Luna Park, en el marco de la gira Shake Your Money Maker Sudamérica 2023.

Las entradas saldrán a la venta el 1 de noviembre a través del sitio web de TicketPortal. La más económica será de $8.500 (+$1.300 por cargo de servicio) en la Cabecera. Le siguen el ticket en Campo de pie a $9.800 (+$1.500 por cargo de servicio), en Pullman Lateral a $12.000 (+$1.800) y en Super Pullman a $15.000 (+$2.250).

"¡The Black Crowes se dirigen al sur! No podemos esperar al rock and roll de Sudamérica y México el próximo mes de marzo", escribieron en un posteo de Twitter confirmando las presentaciones en el país, Chile, Brasil y México.



La gira que trae a The Black Crowes a Argentina

La banda liderada por los hermanos Chris y Rich Robinson regresa a la Argentina en el marco de una gira en la que celebra el aniversario del álbum “Shake Your Money Maker (1990)”. Por este motivo, quienes asistan al recital de marzo disfrutarán de la totalidad de las canciones del disco, junto con otros clásicos del grupo.

“Shake your money maker” dominó las listas de éxitos en 1990, impulsado por los singles Jealous Again", "Twice As Hard", "She Talks To Angels" y la innovadora versión de "Hard To Handle" de Otis Redding.

The Black Crowes visitó el país en una sola ocasión, el 25 de enero de 1996 cuando telonearon a Jimmy Page y Robert Plant en un show en el estadio Ferrocarril Oeste. No obstante, Rich, uno de los líderes, se presentó en solitario en 2017, tanto en el teatro Gran Rivadavia como en el Cosquín Rock de Córdoba.

Seguí leyendo