A menos de tres semanas del comienzo del Mundial y con las Ligas europeas en plena disputa, en cada partido se disparan las alarmas: estrellas de diferentes equipos sufren diferentes molestias que ponen en peligro su presencia en Qatar 2022.

Por caso, el mediocampista francés Paul Pogba, una de las figuras del equipo campeón del mundo en Rusia 2018, quedó desafectado este lunes del Mundial, ya que se resintió de la lesión de la rodilla que arrastra desde mediados de año.



Si bien era complicada su presencia en la Copa del Mundo, su representante, la abogada brasileña Rafaela Pimenta, confirmó que finalmente el jugador de la Juventus no podrá defender el título con Francia en Qatar.



"Después de las pruebas médicas, es extremadamente doloroso informar que Paul Pogba necesitará todavía rehabilitación después de su operación (de una rodilla, a comienzos de septiembre). Por esta razón, Paul no podrá unirse al equipo de Francia en Qatar", informó la agente del futbolista en un comunicado.



El club Juventus también publicó un parte médico en el que indicó que Pogba fue revisado por un especialista de rodilla que recomendó "continuar con su programa de rehabilitación".



Pogba no juega desde el pasado 23 de julio, cuando participó de un amistoso de preparación entre la Juve y Chivas de Guadalajara, en Estados Unidos.



A principios de septiembre, la estrella francesa se sometió a una cirugía en la rodilla derecha y ahí empezó a surgir la duda en torno de su recuperación de cara a la Copa del Mundo.



La baja de Pogba se suma a la también confirmada ausencia de N'Golo Kanté, quien fue descartado por una lesión muscular que le demandará tres meses de recuperación.



A 22 días del debut contra Australia por el Grupo D, el entrenador Didier Deschamps perdió a dos piezas clave, ya que cada vez que jugaron juntos en el mediocampo de Francia el equipo no sufrió derrotas.



Bélgica prende velas a Lukaku

Asimismo, el delantero belga Romelu Lukaku se resintió de una lesión muscular y se perderá los próximos partidos con Inter de Italia, además de que pone en compromiso su presencia en el certamen ecuménico entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

En un comunicado, el Inter informó que "Romelu Lukaku se sometió a pruebas clínico-instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano. Las investigaciones destacaron un resentimiento de la cicatriz miotendinosa del tendón de la curva del muslo izquierdo. El estado del jugador será revisado y se hará un seguimiento en los próximos días".



El atacante no estará disponible para el partido de este martes ante el Bayern Múnich por la Champions y su presencia ante la Juventus, el próximo domingo por la Serie A, también quedó descartada.

En la selección belga se sigue con "mucha preocupación" la situación de Lukaku, quien desde el inicio de la temporada apenas sumó cinco participaciones. Bélgica integra el Grupo F en Qatar 2022 y debutará el miércoles 23 de noviembre ante Canadá.