La interna del Frente de Todos sigue sumando capítulos. Esta vez el debate a cielo abierto entre las distintas tribus oficialistas giró en torno a la necesidad de armar --o no-- una mesa de debate "formal" o "institucional" para unificar postura sobre qué hacer con las PASO. La propuesta la lanzó el ministro de Economía, Sergio Massa, al opinar que, más allá de que la suspensión o eliminación deberá ser definida por el Congreso, "el Presidente puede llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición". "No lo digo desde la cosa imperativa, sino desde la inteligente: hay cosas que nosotros como coalición tenemos que debatir", agregó. Más tarde, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, salió en tándem y dijo: "coincido con Massa. La mejor forma que tiene de funcionar una coalición es teniendo un ámbito de discusión interna. Ya hay ámbitos, pero quizás faltaría uno formal". En Casa Rosada aseguran que Alberto Fernández se opone a esa idea. "Es ridículo preguntar a los peronistas si queremos que la gente nos elija. Hay que entrar en un proceso de racionalidad", opinan.

"Hay que tener paciencia hasta que en un momento se ordena todo. Lo que tenemos que discutir ahora es cómo le ganamos a Macri, no quién será el candidato", dicen en el círculo íntimo del Presidente. El propio Fernández había dicho el lunes por la mañana --en una entrevista que le hicieron antes de volar a Brasil-- que está pensando más en la gestión, que en la reelección. Pero lo cierto es que, en la intimidad, el Presidente está convencido de que las PASO no se deben suspender o eliminar y que él quiere ser candidato.

Una de las voces que piden la reelección del mandatario es la del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Él, incluso, había cuestionado al ministro del Interior, que la semana pasada aseguró que la eliminación de las primarias es lo que la mayoría del Frente de Todos quiere y que solo resta convencer al Presidente. “¿Por qué no lo convencen a 'Wado', le dicen que se deje de joder con esto y lo acompañe al Presidente?”, disparó el ministro de Seguridad y agregó que "no hay nadie que le pueda decir al Presidente que no puede ser candidato. Puede y seguramente va a ser el candidato del peronismo”.

Este lunes de Pedro le respondió a su par: “mi materia es la competencia electoral. Otros ministros, como Aníbal Fernández, están dedicados a la seguridad”, le dijo a un canal de televisión desde Brasil, donde estuvo acompañando al flamante presidente Lula da Silva. Luego, el titular de la cartera reforzó el concepto al decir que, como ministro del Interior, su "competencia" es "esuchar a los gobernadores y a la oposición". "Lo que hago no es joder, es parte de mi trabajo", retrucó.

Hace unos días de Pedro había asegurado que la mayoría del FdT "está a favor de suspender las PASO". Este lunes explicó que dijo eso como parte de un diagnóstico que realizó luego de escuchar todo lo que le dicen distintos gobernadores e intendentes dentro del espacio oficialista, pero también opositores. Muchos de ellos, comentó, aseguran que no quieren tener en sus provincias cuatro elecciones.

El ministro del Interior, sin embargo, fue un poco más allá y añadió que, si bien no se encuentra trabajando en un proyecto para suspender las PASO, sí se encuentra elaborando un proyecto para eliminar las elecciones intermedias. "Creo que cada fuerza política o coalición que ofrece a la sociedad una propuesta de gestión tiene que tener los cuatro años para poder desarrollarla, no podemos tener al año otra elección", argumentó. Sobre los proyectos para eliminar las PASO, destacó que no solo hay uno de los diputados de los partidos provinciales de Río Negro y Misiones, sino que también hay algunos de años anteriores que fueron presentados por legisladores de la oposición como Pablo Tonelli y Emilio Monzó, de Juntos por el Cambio.

Massa, en tanto, opinó en diálogo radial que las candidaturas del año que viene, en tal caso, “no dependerán de deseos personales. Dependen de que tengamos inteligencia estabilizando la economía y mejorando la situación de la gente", y subrayó que "hay que salir de la idea de que nosotros agregamos tal o cual cosa”. Además, el titular de Economía agregó que, como espacio, el FdT tiene la responsabilidad de construir una propuesta ganadora en 2023. Para De Pedro, al igual que señaló Massa, "cuando hay más ámbitos de discusión interna se puede pensar mejor, se puede corregir, se pueden analizar debilidades y fortalezas". Por eso, ambos pidieron que Fernández convoque al diálogo interno.

El Presidente, sin embargo, dice que no quiere llamar a una mesa de diálogo institucional. "No tiene sentido armar una reunión formal para que después salga uno, diga cualquier cosa y al día siguiente sea la tapa de todos los diarios y haya que salir a desmentirlo. Eso no nos ayuda a nosotros, al contrario, nos perjudica como espacio", expresan en Balcarce 50. Por último, señalan que las mesas de diálogo "ya existen"; que el Presidente conversa con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que "lo que tenemos que hacer es ordenarnos nosotros y después ordenar las ideas". Lo que no explican, sin embargo, es cómo lograrán ese objetivo.