La concejala de Iniciativa Popular (IP), Fernanda Gigliani, pidió suspender la aplicación del Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal 292/202 que pretende regular los patios comerciales en la ciudad de Rosario.

La historia comienza en febrero de este año, cuando se empezaba a salir de los momentos más duros de la pandemia y los espacios gastronómicos ya operaban con un aforo del 100 por ciento. La Municipalidad de Rosario habilitó y reglamentó el funcionamiento de los patios de comida al aire libre.

Gigliani cuestionó el Decreto. La decisión fue inconsulta. No fue discutida ni ratificada por el Concejo Municipal de Rosario, remarcó y explicó que se trata de una competencia exclusiva del cuerpo Legislativo. “No lo puede definir el intendente. Debe elevarse al Concejo para ser debatido y aprobado. Todas las argumentaciones del Decreto están basadas en la pandemia. Ya no estamos en pandemia, por lo tanto el marco de excepción que habilitada al intendente a este tipo de medidas ya no existe”, detalló la concejala.

Además, Gigliani explicó que el Decreto del Ejecutivo habla de garantizar la adecuada convivencia del emprendimiento comercial con el entorno. “Indica que las habilitaciones serán precarias y autorizadas por una Comisión creada por un Decreto que no está publicado. No sabemos quién integra esa comisión, hay arbitrariedad. No se dice públicamente qué condiciones ni requisitos se exigen para habilitarlos. Los deja librados a la voluntad de algunos funcionarios que no sabemos quiénes son”, afirmó.

En este marco, Gigliani recordó que adecuar las modalidades de explotación comercial es una potestad del cuerpo Legislativo. “Es una facultad del Concejo intervenir en la habilitación de nuevos usos del espacio privado con afluencia de público. Más aún cuando el propio municipio define en qué horarios podrán funcionar y aclara que su habilitación es en carácter precario y revocable en tanto y en cuanto afecte la convivencia con los vecinos y el entorno”, agregó.

Por otro lado, vecinos del emprendimiento Aldea Garden, emplazado en Álvarez Condarco y Schweitzer, elevaron un reclamo a la concejala Gigliani por las obras que se montó en el predio ubicado en Avenida Real N° 9152 en su intersección con la calle Pje. Zinni en la Parcela 5 de la manzana 325, sección 14.

En sus inicios, el proyecto se basaba en montar una playa de estacionamiento de apoyo al uso de las oficinas colindantes. Sin embargo, los vecinos sostienen que las obras ejecutadas esconden un proyecto de uso y diseño de espacio público. Afirman que es de público conocimiento en la zona que lo que se pretende levantar en ese predio es un patio comercial.

En este marco, la concejala pidió que la Municipalidad de Rosario informe qué tipo de obras se están ejecutando en el predio. Además del Certificado Urbanístico de la obra y Permiso de Edificación.

También que en caso de estar habilitada la instalación de un patio comercial se informe bajo qué normativa se realizó. Detalle sobre el emprendimiento que se pretende instalar, aspectos técnicos, constructivos y su impacto con el entorno a la hora de otorgar la habilitación.