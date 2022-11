Juntos por el Cambio es un ring con el piso completamente embarrado. Todos pelean contra todos, se desconocen, se dicen de todo y se tiran con todo. La última pelea sucedió cuando Patricia Bullrich amenazó al jefe de gabinete porteño Felipe Miguel si vuelve a decir que ella es funcional al kirchnerismo: "La próxima te rompo la cara", le dijo. Elisa Carrió, sin que nadie la convoque, hizo su aporte y afirmó que Bullrich "no sabe parar y tiene formas masculinas" de pelear. Luego agregó que ella está pensando en ser candidata el año próximo si no se no arma "una lista honesta". Mientras tanto y en otro sector del ring, Horacio Rodríguez Larreta se peleó con Jorge Macri, a la sazón su ministro de Gobierno, porque se sumó al equipo de Bullrich, su contrincante en la pelea por la candidatura presidencial. Las peleas se suceden sin solución de continuidad y pareciera que JxC está más cerca de una implosión que del presagio que emitió Mauricio Macri: "el año que viene se acaba el populismo".



La pelea entre Bullrich con Miguel ocurrió justamente el día en que Macri presentó en La Rural su nuevo libro. El funcionario porteño quiso saludar a la presidenta del PRO que lo miró, levantó el dedo índice de su mano izquierda, lo apuntó y disparó: "La próxima te rompo la cara". La amenaza se desparramó en el rostro de un sorprendio Felipe Miguel, que abría los ojos y solo atinó a abrazarla, pero eso no calmó a Bulrrich. “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, fue la frase completa que desorientó a Miguel.



Una vez que trascendió el video con la discusión, el jefe de gabinete porteño fue consultado en una radio donde dijo que “es bastante chocante, es un disparate. Me sorprendió. Una amenaza. La violencia nunca es aceptable y además, si es por opinar diferente, creo que se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadosos".

La respuesta no se hizo esperar. Lejos de disculparse, Bullrich subió los decibeles. "¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?", afirmó ofendida. "Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y viene el otro día y me abraza de atrás como si no lo hubiese dicho. Si hay algo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía. Le dije 'conmigo no se jode'. No se puede tener doble discurso", siguió alimentando la interna la candidata.

Pero Bullrich no se quedó conforme y siguió hablando de la pelea que, en realidad, es con Rodríguez Larreta porque ambos son contendientes por la candidatura presidencial por JxC. En un canal de YouTube la titular del PRO indicó que "a mí la rosca no me voltea, que (Rodríguez Larreta) mueva lo que quiera porque el voto mayoritario va a estar en la gente que dice 'yo creo que Patricia tiene lo que hay que tener para cambiar Argentina'".

Una afirmación que no sólo está relacionada con la disputa por la candidatura presidencial sino también con la pelea por la sucesión en la ciudad de Buenos Aires. Y es que Bullrich sumó a Jorge Macri que bien podría ser uno de los aspirantes a suceder a Larreta que al enterarse se enojó y hasta se lo recriminó al primo del expresidente.

La respuesta a esta movida de Bullrich fue su participación en el acto que realizaron los radicales el sábado pasado. "¿Cuál es el interés importante? ¿El de todos los que vienen construyendo una transformación en la ciudad o solamente el interés de alguien que dice hago un trueque?", fue la respuesta de Bullrich al jefe de Gobierno porteño por su eventual apoyo al precandidato del radicalismo, el senador Martín Lousteau.

"Lista honesta"



Y entonces apareció Elisa Carrió. La cofundadora de JxC primero afirmó que “si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura, aunque no saque votos”. Luego dijo que su decisión de ser candidata es para saber "cuántos somos realmente los que queremos cambiar en serio en la Argentina. No se trata de ganar o perder", dijo.

Según la titular de la Coalición Cívica, la pelea abierta entre Bullrich y Larreta por suceder a Mauricio Macri implica un “adelantamiento” de la dinámica electoral al interior de JxC y señaló que el expresidente solo es “líder de uno de los partidos que integran JxC”. Es más, indicó que "no comparto que se anticipen tanto las candidaturas y no entiendo cómo es posible que haya tantos candidatos con la enorme responsabilidad que se les viene encima, porque vamos a encontrar un país desbastado”, criticó.

En cuanto a la disputa entre Bullrich y Miguel, la dirigenta no se escusó y realizó su aporta a la confusión en JxC. "Patricia debe parar en función del conjunto. Ella es buena persona pero no sabe parar, no puede parar y tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina; a ella se le escapó esto porque es muy dura", indicó.