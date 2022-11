El Frente Milagro Sala y la Federación Nacional de Trabajadores marcharon por el centro porteño contra el ajuste. “Redujeron todas las políticas destinadas a los humildes. La gente está haciendo cola para inscribirse en el bono de Anses y sólo uno de cada diez logra anotarse porque les piden que demuestren que son indigentes. Hay un maltrato permanente hacia los humildes y hacia las organizaciones, a las que por reclamar consideran poco menos que mafiosas. Mientras tanto, la mayor cantidad de recursos va a pagar la deuda con el FMI”, señaló Alejandro "Coco" Garfagnini, vocero de la Tupac Amaru.

Garfagnini habló de un ajuste que se expresa en todas las áreas, como en la falta de envíos de alimentos a los comedores populares. “El martes tuvimos una reunión con el ministerio de Desarrollo Social. Estamos pidiendo que manden comida, porque hace seis meses que no lo hacen. La verdad, me da vergüenza decirlo… hace tres años que tienen problemas para comprar alimentos, que el ministerio no consigue hacer las licitaciones. ¿Cómo es posible que no resuelvan este problema en un país donde la mitad de la población es pobre y se alimenta en comedores? Muchos de los que vienen a nuestros comedores son trabajadores que ganan 50 mil pesos, porque no están dispuestos tampoco a aumentar los salarios. Estamos en una situación muy dramática y los funcionarios no tienen ningún tipo de conciencia de lo que estamos viviendo. Están más ocupados en ver cómo son parte de la lista de candidatos para 2023 que en ponerse a resolver las cuestiones de los humildes”.

Las agrupaciones que movilizaron son parte del Frente de Todos. Recientemente formaron el Bloque Social por el Trabajo, un espacio donde está el Frente Milagro Sala- que en su interior tiene quince organizaciones, como la Tupac Amaru, la CTD, Descamisados, Patria Justa- y la Federación Nacional de Trabajadores Cooperativistas, que es parte de la CTA Autónoma.

Los convocantes hicieron duras críticas al Frente de Todos. "Marchamos sin olvidar que en este país, en este gobierno, nuestra lideresa Milagro Sala sigue de rehén de un rufián", difundieron en la convocatoria a la actividad. "Marchamos contra el ajuste; no por unos planes ni por fideos, sino porque están malhiriendo a la Argentina. Nosotros, los que temprano nos pusimos a construir la resistencia de los 90, y los que alimentamos las barricadas del 2001, los que con más o menos entusiasmo no dejamos de exigir sobretodo cuando vino la buena".

Los movimientos se concentraron a las 10 de la mañana en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio y fueron hasta el Cabildo, donde realizaron un acto.

“El ajuste está presente en la vida diaria, cuando la normalidad es, con suerte, comer una vez por día. Como organización, lo vemos en que este año se han achicado los fondos para trabajos comunitarios. La expresión más desagradable de eso son las partidas alimentarias. Nuestra Federación tiene 1344 comedores en 20 provincias y recibimos alimentos una vez sola en todo el año. Para mantener en funcionamiento los comedores los compañeros se organizan en los barrios y organizan ventas, hacen pan, sánguches de milanesa… y con lo recaudado terminamos comprando la leche en polvo. Nosotros lo que planteamos es que si hay una perspectiva de trabajo comunitario, lo que van produciendo los compañeros debería ser para el sustento de su hogar, pero terminan laburando para sostener el merendero o el comedor en vez de llevarse un mango a la casa”, dijo Nicolás Meyer, de la Federación Nacional de Trabajadores .

Frente al Cabildo los manifestantes denunciaron los recortes en el Presupuesto 2023 --"en salud, en discapacidad y de manera general con el mecanismo perverso de estimar una inflación del 60 por ciento, cuando ya sabemos que va a ser mayor", enumeró Meyer. Las organizaciones anunciaron al cierre de su protesta el inicio de una campaña contra el ajuste. La consigna de la jornada, que mantendrá en la próximas marchas, es "Ajustan a los humildes, se la regalan al FMI".